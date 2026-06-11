बिहार में मौसम की तबाही, खगड़िया में बिजली गिरने से 5 लोगों की मौत, कई लोग झुलसे

बिहार के खगड़िया जिले में गुरुवार (11 जून, 2026) को आकाशीय बिजली गिरने की तीन अलग-अलग घटनाओं में पांच लोगों को मौत हो गई, जबकि कई अन्य लोग घायल हुए. इस घटना के बाद गांवों में शोक की लहर दौड़ गई. स्थानीय लोगों ने प्रशासन से मांग की है कि प्रभावित परिवारों को तुरंत मुआवजा दिया जाए.

जानकारी के अनुसार, एक घटना खगड़िया जिले के गोगरी ब्लॉक की बलतारा पंचायत के कनहौली गांव में हुई. कई लोग खेत पर काम कर रहे थे. मौसम खराब होने पर मजदूर किसी जगह शरण लेने की कोशिश कर रहे थे. इसी दौरान आकाशीय बिजली गिरी. ग्रामीण पीड़ितों की मदद के लिए दौड़े, लेकिन बिजली गिरने से बुरी तरह झुलसने के कारण तीन लोगों की मौत हो चुकी थी.

मृतकों में आठ साल का बच्चा भी

बताया गया कि मरने वालों में 8 साल का एक लड़का भी शामिल था. मृतकों की पहचान आशुतोष यादव, विद्यानंद यादव और आशुतोष यादव के 8 साल के बेटे के रूप में हुई. इस घटना में दो अन्य ग्रामीण भी घायल हो गए और उन्हें तुरंत इलाज के लिए नजदीकी अस्पताल ले जाया गया. डॉक्टरों ने बताया कि दोनों अभी खतरे से बाहर हैं.

बेलदौर में दो युवकों की गई जान

खगड़िया जिले के बेलदौर थाना क्षेत्र में दूसरी घटना हुई, जिसमें बिजली गिरने से दो युवकों की मौत हो गई. मृतकों की पहचान कुश महतो और अजनाश महतो के रूप में हुई है.

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अधिकारियों ने बताया कि 21 वर्षीय कुश महतो सुबह करीब 8:30 बजे नरदापुर गांव के पास खेतों में फसल के अवशेष इकट्ठा कर रहे थे, तभी अचानक बारिश और गरज के साथ बिजली गिरी और मौके पर ही मौत हो गई. पास में ही ट्रैक्टर चालक अजनाश महतो भी इसी मौसम की घटना में बुरी तरह झुलस गए.

ग्रामीण दोनों को बेलदौर के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र ले गए, जहां डॉक्टरों ने कुश महतो को मृत घोषित कर दिया. इलाज की कोशिशों के बावजूद, बाद में अजनाश महतो की भी चोटों के कारण मौत हो गई. इसी इलाके के इतमादी गांव से भी बिजली गिरने की एक और घटना की सूचना मिली, जहां पांच अन्य लोग बुरी तरह झुलस गए.

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