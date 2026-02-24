Bihar Weather: बिहार में फरवरी से ही बढ़ने लगी गर्मी, होली तक और चढ़ेगा पारा, जानें आज के मौसम का हाल
Bihar Weather Today: आज (मंगलवार) राज्य का अधिकतम तापमान 28 से 32 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहेगा. मौसम शुष्क बना रहेगा. वर्षा की कोई संभावना नहीं है.
बिहार में मौसम ने अब पूरी तरह करवट ले ली है. राज्य के लगभग सभी जिलों में ठंड से राहत मिलनी शुरू हो गई है और गर्मी का असर तेजी से बढ़ रहा है. भारत मौसम विज्ञान विभाग (IMD) के मौसम विज्ञान केंद्र पटना के अनुसार, फरवरी महीने में सामान्य से 1 से 2 डिग्री सेल्सियस अधिक तापमान दर्ज किया जा रहा है. आने वाले दिनों में यह और बढ़ने की संभावना है, खासकर होली के आसपास.
आज (मंगलवार) के मौसम कि बात करें तो राज्य में आज अधिकतम तापमान 28 से 32 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने की उम्मीद है. न्यूनतम तापमान में दक्षिण बिहार के दक्षिण-पश्चिमी और उत्तर बिहार के पूर्वी इलाकों में हल्की कमी देखी जा सकती है, लेकिन राजधानी पटना सहित अधिकांश जिलों में रात और सुबह का न्यूनतम तापमान 17 से 18 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहेगा.
दिन का अधिकतम तापमान पटना में 29 से 31 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच सकता है. मौसम शुष्क बना रहेगा और वर्षा की कोई संभावना नहीं है. तापमान में केवल 1 डिग्री के आसपास ही उतार-चढ़ाव हो सकता है.
कई जिलों में बढ़ने लगा पारा
बीते सोमवार (23 फरवरी, 2026) को राज्य के कुछ जिलों जैसे गया, कैमूर, बक्सर, सहरसा, बांका, अररिया (फारबिसगंज) और कटिहार में अधिकतम तापमान में 0.2 से 0.6 डिग्री की मामूली गिरावट दर्ज की गई. अन्य जिलों में 0.2 से 1.7 डिग्री तक की बढ़ोतरी हुई, जिसमें अरवल में सबसे अधिक 1.7 डिग्री और पटना में 0.8 डिग्री की वृद्धि दर्ज हुई.
न्यूनतम तापमान की बात करें तो सबसे कम भागलपुर के सबौर में 12.2 डिग्री सेल्सियस रहा, जबकि अधिकांश जिलों में यह 14 से 16 डिग्री के बीच दर्ज किया गया. पटना, कैमूर और कटिहार में न्यूनतम तापमान 18 डिग्री रहा, जहां रात में विशेष ठंड महसूस नहीं हुई.
अगले एक सप्ताह बारिश की संभावना नहीं
आने वाले एक सप्ताह तक राज्य में वर्षा की कोई संभावना नहीं है. आज से 3-4 दिनों बाद तापमान में और तेज वृद्धि होने की उम्मीद है. न्यूनतम तापमान में भी 2 से 4 डिग्री की बढ़ोतरी हो सकती है. एक मार्च से अधिकांश जिलों में अधिकतम तापमान 30 से 32 डिग्री और न्यूनतम 16 से 18 डिग्री के बीच रहने का अनुमान है.
पटना आईएमडी के अनुसार, 26 फरवरी को पश्चिमी हिमालय क्षेत्र में एक नए कमजोर पश्चिमी विक्षोभ के सक्रिय होने की संभावना है, लेकिन इसका बिहार के मौसम पर कोई खास असर नहीं पड़ेगा. न तापमान में गिरावट आएगी और न ही वर्षा होगी.
