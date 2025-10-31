पिछले तीन दिनों से बिहार का मौसम बदला-बदला सा है. कई जिलों में बारिश हुई है. आज (शुक्रवार) की बात करें तो प्रदेश के सभी जिलों में बारिश की संभावना है. कहीं हल्की तो कहीं मध्यम स्तर की बारिश हो सकती है. पटना मौसम विज्ञान केंद्र के अनुसार, आज राज्य के पूर्वी इलाके और उत्तर बिहार के अधिकतर इलाकों में वर्षा की सक्रियता ज्यादा देखने को मिल सकती है. पटना सहित कई जिलों में अल सुबह से बारिश हो रही है.

वज्रपात को लेकर मौसम विभाग का अलर्ट जारी

मौसम विभाग की ओर से आज 9 जिलों में भारी वर्षा की चेतावनी दी गई है. इन जिलों में अररिया, किशनगंज, सुपौल, मुंगेर और बांका में बहुत ज्यादा भारी बारिश की संभावना बन रही है. वहीं भागलपुर, जमुई, दरभंगा और मधुबनी में भारी वर्षा की चेतावनी दी गई है. इन जिलों में मेघ गर्जन और वज्रपात को लेकर भी अलर्ट जारी किया गया है.

मौसम विज्ञान केंद्र पटना के अनुसार, गंभीर चक्रवाती तूफान मोंथा दक्षिण भारत के कई राज्यों में बढ़ रहा था जो कल (30 अक्टूबर) पूर्वी मध्य प्रदेश और उत्तरी छत्तीसगढ़ की ओर बढ़ा. इसके प्रभाव से आज बिहार में वर्षा की संभावना बन रही है. कल (01 नवंबर, 2025) भी बिहार के कई जिलों में वर्षा दर्ज की जा सकती है. हालांकि अधिक वर्षा की संभावना नहीं है.

बीते 24 घंटे में कैसा रहा मौसम?

गुरुवार की दोपहर जारी रिपोर्ट के अनुसार, बीते 24 घंटे के मौसम की बात की जाए तो पटना सहित कई जिलों में वर्षा दर्ज की गई है. गयाजी में लगातार दूसरे दिन भी 74.2 मिलीमीटर के साथ भारी वर्षा हुई है. नवादा में 50.6 एमएम, बांका में 47.4, जमुई में 33.2, पूर्वी चंपारण में 22.2 और मुंगेर में 18.2 मिलीमीटर के साथ मध्यम स्तर की वर्षा दर्ज की गई है. वर्षा का यह रिकॉर्ड दिन के 12 बजे के पहले का है.

देर रात्रि में भी पटना के अलावा कई जिलों में वर्षा हुई है. वर्षा के चलते तापमान गिरा है. गुरुवार की रिपोर्ट के अनुसार, सबसे अधिक तापमान राजगीर में 27.01 डिग्री सेल्सियस रहा. राजधानी पटना में बुधवार की अपेक्षा गुरुवार को 4 डिग्री पारा गिरा. यहां का अधिकतम तापमान 24.8 डिग्री सेल्सियस रहा.