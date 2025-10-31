बिहार चुनाव 2025: राहुल गांधी के खिलाफ शिकायत, चुनाव आयोग पहुंची BJP, क्या है पूरा मामला?

बिहार विधानसभा चुनाव (2025) के बीच कांग्रेस नेता राहुल गांधी के खिलाफ शिकायत की गई है. प्रधानमंत्री मोदी के खिलाफ सार्वजनिक चुनाव रैली के दौरान अपमानजनक, व्यक्तिगत और अपमानजनक टिप्पणी करने का आरोप लगाते हुए बिहार बीजेपी की ओर से बीते गुरुवार (30 अक्टूबर, 2025) को चुनाव आयोग से इसकी शिकायत हुई है.

बिहार बीजेपी इलेक्शन कमीशन को-आर्डिनेशन विभाग के संयोजक विंध्याचल राय ने इस पूरे मामले को लेकर मुख्य चुनाव अधिकारी (बिहार) को आवेदन दिया है. इसमें उन्होंने कहा है कि संसद सदस्य और लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने 29 अक्टूबर को बिहार के मुजफ्फरपुर एवं दरभंगा में आयोजित चुनावी रैली के दौरान प्रधानमंत्री मोदी के खिलाफ अत्यधिक अपमानजनक, अभद्र और व्यक्तिगत टिप्पणी की थी.

उन्होंने आवेदन में लिखा कि यह बयान न सिर्फ प्रधानमंत्री पद के प्रति घोर अनादरपूर्ण है, बल्कि शालीनता और लोकतांत्रिक संवाद की सभी सीमाओं को भी लांघता है. ऐसी टिप्पणियां व्यक्तिगत, उपहासपूर्ण और भारत के सर्वोच्च संवैधानिक पद की गरिमा का अपमान करने के इरादे से की गई हैं.

प्रधानमंत्री के व्यक्तिगत चरित्र और गरिमा पर सीधा हमला

आगे कहा गया है, "भारत निर्वाचन आयोग द्वारा जारी आदर्श आचार संहिता के सामान्य आचरण प्रावधानों के अनुसार राहुल गांधी द्वारा दिया गया बयान प्रधानमंत्री के व्यक्तिगत चरित्र और गरिमा पर सीधा हमला है और इसका सार्वजनिक नीति या प्रदर्शन से कोई संबंध नहीं है. यह व्यक्तिगत निंदा के समान है और आदर्श आचार संहिता की भावना का उल्लंघन करता है."

जारी किया जाए कारण बताओ नोटिस

आवेदन पत्र के अंत में चुनाव आयोग से राहुल गांधी के खिलाफ तत्काल और अनुकरणीय कार्रवाई करने का अनुरोध किया गया है. चुनाव आयोग से यह भी मांग की गई है कि राहुल गांधी को कारण बताओ नोटिस जारी किया जाए और उन्हें बिना शर्त सार्वजनिक रूप से माफी मांगने का निर्देश दिया जाए. लोकतांत्रिक और चुनावी शिष्टाचार की पवित्रता को बनाए रखने के लिए उन्हें एक निश्चित अवधि के लिए चुनाव प्रचार करने पर भी रोक लगाई जाए.

यह भी पढ़ें- Mokama Murder: दुलारचंद यादव की हत्या पर क्या बोले सांसद पप्पू यादव? 'बाहुबलियों को नेता टिकट देंगे तो…'