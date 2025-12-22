पिछले चार दिनों से बिहार में ठंड में काफी बढ़ोतरी हो गई है. खासकर राजधानी पटना सहित दक्षिण बिहार के अधिकांश जिले और उत्तर बिहार के पश्चिमी इलाके के जिलों में चार दिनों से लगातार कोल्ड डे बना हुआ है.

आज सोमवार (22 दिसंबर) के मौसम की बात करें तो आज भी पटना सहित करीब 5 जिलों में कोल्ड डे की स्थिति बनी रहेगी और शीत लहर के साथ पूरे दिन ठंड का प्रकोप झेलना पड़ेगा.

दक्षिण बिहार में ज्यादा ठंड रहने की है उम्मीद- मौसम विभाग

मौसम विज्ञान केंद्र पटना के द्वारा जारी निर्देश के अनुसार आज राज्य के दक्षिण बिहार में ज्यादा ठंड रहने की उम्मीद है इसमें पटना, गयाजी, नालंदा, अरवल और जहानाबाद जिलों में शीत लहर जैसी स्थिति होने की पूरी संभावना है. तो वही राज्य के उत्तर बिहार के कई जिलों में घना कुहासा छाए रहने की संभावना है. इनमें सीतामढ़ी और शिवहर जिले में अत्यधिक कुहासा रह सकती है.

मौसम विभाग ने इन जिलों के लोगों को सावधानी से आवागमन करने की सलाह दिया है. इसके अलावा उत्तर बिहार के अन्य जिलों में भी सुबह 10 से 11 बजे तक घना कोहरा छाए रहने की संभावना है जबकि राज्य के अधिकांश जिलों के कुछ स्थानों में सुबह के समय हल्के से मध्यम स्तर का कोहरा छाए रहने की संभावना है.

उत्तर भारत में तेजी से बढ़ रहा पछुआ हवा का प्रवाह- विभाग

मौसम विभाग के अनुसार उत्तर भारत में पछुआ हवा का प्रवाह तेजी से बढ़ रहा है जिसकी वजह से बिहार में ठंड में लगातार बढ़ोतरी हो रही है. पिछले 24 घंटों के दौरान राज्य के पश्चिम और मध्य जिलों के अनेक स्थानों के न्यूनतम तापमान में 3-5°C की गिरावट दर्ज की गई, जबकि शेष भागों में कोई विशेष परिवर्तन नहीं दर्ज की गयी है.

पूर्वी बिहार में अभी काम ठंड आ महसूस किए जा रहे हैं कहा जाए तो पश्चिमी और मध्य इलाके के पटना, गया, नालंदा, नवादा, वैशाली के अपेक्षा भागलपुर, किशनगंज, पूर्णिया में तापमान में हल्की बढ़ोतरी दर्ज की जा रही है.

रविवार को 15 से 22 डिग्री के बीच रहा अधिकतम तापमान

बीते रविवार दिन का अधिकतम तापमान 15 डिग्री से 22 डिग्री के बीच रहा. सबसे अधिक तापमान किशनगंज में 22.1 डिग्री सेल्सियस दर किया गया जो शनिवार के परीक्षा 0.5 डिग्री में गिरावट आई है. तो सबसे कम अधिकतम तापमान मोतिहारी में 15 डिग्री सेल्सियस रहा राजधानी पटना में 16.8 डिग्री सेल्सियस दिन का अधिकतम तापमान रहा.

आज सोमवार को भी अधिकतम तापमान में कोई विशेष परिवर्तन की संभावना नहीं है लेकिन कई जिलों में धूप नहीं निकलने की पूरी संभावना है. रात्रि और सुबह का समय न्यूनतम तापमान 8 डिग्री से 14 डिग्री के बीच रहा इसमें सबसे कम गयाजी में 8 डिग्री सेल्सियस न्यूनतम तापमान दर्ज किया गया. मौसम विभाग के अनुसार अगले 5 दिनों तक राज्य के तापमान में कोई विशेष परिवर्तन की संभावना नहीं है. कई जगहों पर शीतलहर वाली स्थिति बनी रहेगी तो को अधिकांश जिलों में कुहासा छाये रहेगा.

