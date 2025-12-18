बिहार मौसम अपडेट: दिन में भी बढ़ी ठिठुरन, पटना समेत 20 जिलों में घने कोहरे का अलर्ट

बिहार में ठंड ने धीरे-धीरे अपना असर दिखाना शुरू कर दिया है. भले ही अभी कड़ाके की सर्दी नहीं पड़ी हो, लेकिन दिन और रात के तापमान में लगातार हो रही गिरावट से लोगों को ठिठुरन महसूस होने लगी है. खासकर सुबह और शाम के समय ठंड का असर ज्यादा देखने को मिल रहा है. मौसम विभाग ने राजधानी पटना समेत राज्य के करीब 20 जिलों के लिए घने कोहरे का अलर्ट जारी किया है.

पटना की बात करें तो यहां लगातार दूसरे दिन अधिकतम तापमान में गिरावट दर्ज की गई है. बुधवार (17 दिसंबर) को पटना का अधिकतम तापमान 22.8 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया, जो सामान्य से 0.6 डिग्री कम रहा. इससे पहले मंगलवार (16 दिसंबर) को भी तापमान में 1.6 डिग्री की गिरावट देखी गई थी. तापमान में इस कमी के कारण दिन के समय भी हल्की ठंड महसूस की जा रही है.

बिहार के इन जिलों में छाए रहेगा कोहरा- मौसम विभाग

मौसम विभाग के अनुसार अगले 48 घंटों के दौरान पटना के अलावा पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, शिवहर, सीतामढ़ी, गोपालगंज, सीवान, दरभंगा, मधुबनी, मुजफ्फरपुर, अररिया, किशनगंज, पूर्णिया, कटिहार, मुंगेर, जमुई, भागलपुर, समस्तीपुर, वैशाली और गया जिलों में रात और सुबह के समय मध्यम से घना कोहरा छाए रहने की संभावना है. कोहरे की वजह से दृश्यता काफी कम हो सकती है. जिससे सड़क और रेल यातायात पर असर पड़ने की आशंका जताई गई है.

पहाड़ी क्षेत्रों में बर्फबारी के कारण बिहार की ओर बढ़ रही ठंडी हवा

मौसम वैज्ञानिकों के अनुसार, हिमालयी क्षेत्रों में सक्रिय हुए पश्चिमी विक्षोभ का असर अब मैदानी इलाकों में भी दिखने लगा है. जम्मू-कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में संभावित भारी बर्फबारी के कारण वहां से ठंडी पछुआ हवाएं बिहार की ओर बढ़ रही हैं. इन हवाओं के चलते न्यूनतम तापमान में तेजी से गिरावट आ रही है और ठंड का असर बढ़ता जा रहा है.

कई जिलों में 'कोल्ड डे' की स्थिति उत्पन्न- विभाग

मौसम विभाग ने यह भी चेतावनी दी है कि पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव से राज्य के कुछ हिस्सों में बादल छाए रह सकते हैं और हल्की बूंदाबांदी की संभावना भी बन सकती है. यदि ऐसा होता है, तो कई जिलों में 'कोल्ड डे' की स्थिति उत्पन्न हो सकती है. जिसमें दिन के समय भी ठंड काफी ज्यादा महसूस होगी.

राज्य के कुछ जिलों में तापमान पहले ही 10 डिग्री सेल्सियस से नीचे पहुंच चुका है. भागलपुर के सबौर और समस्तीपुर के पूसा में न्यूनतम तापमान 10 डिग्री से नीचे दर्ज किया गया है. हालांकि पटना में न्यूनतम तापमान अभी करीब 14 डिग्री सेल्सियस है. लेकिन तेज पछुआ हवाओं के कारण सुबह और शाम ठंड ज्यादा चुभ रही है.

