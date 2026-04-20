बंगाल चुनाव पर जीतन राम मांझी ने कर दिया बड़ा दावा, बोले- 'महिला बिल का विरोध NDA को...'

बिहार के गया में आयोजित जन उद्यम खेल सांस्कृतिक महोत्सव का उद्घाटन केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी के द्वारा दीप प्रज्ज्वलित कर किया गया. कार्यक्रम में केंद्रीय मंत्री ने सोमवार (20 अप्रैल) को पश्चिम बंगाल चुनाव पर कहा जो पहले संशय था वह अब दूर हो गया है.

इसलिए नारी बिल में विपक्षियों ने आचरण अपनाया, जिस वजह से पूरा भारत और बंगाल के सभी नारियां गुस्से में है. जीतन राम मांझी ने कहा है कि उनके बिल को पारित होने नहीं दिया गया है, जिस वजह से बंगाल का खेल एनडीए के लिए अब बड़ा आसान हो गया है. इसलिए अब वहां एनडीए की सरकार बनेगी.

'किसी भी परिस्थिति महिला आरक्षण बिल होगा लागू'

पीएम नरेंद्र मोदी ने कहा कि चाहे जो भी परिस्थिति आए, महिला आरक्षण बिल लागू किया जाएगा. उन्होंने परिसीमन को लेकर कहा कि स्थिति ऐसी है कि जहां 15 लाख और 16 लाख की आबादी के हिसाब से संसद में प्रतिनिधित्व होना चाहिए, तो बाकी 45 लाख की जनता अपने सांसद को कैसे खोजेगी. ऐसी परिस्थिति में यह कदम जरूरी है और विरोधियों के संशय को भी दूर किया गया है.

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महिला बिल के विरोध से BJP को बंगाल में होगा फायदा

उन्होंने कहा कि इससे किसी को घाटा नहीं होगा, लेकिन राजनीतिक कारणों से विरोधियों ने महिला बिल का विरोध किया है. उनका मानना है कि इसका लाभ एनडीए को मिलेगा और भारत की महिलाएं इसे समझ रही हैं, जिससे बंगाल में भी फायदा होगा. बिहार का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि जब नीतीश कुमार ने बालिकाओं को साइकिल, पोशाक और आरक्षण दिया, तब तक महिलाओं का समर्थन उन्हें मिलता रहा, उसी प्रकार जब तक नरेंद्र मोदी रहेंगे, भारत की महिलाएं उनके साथ देंगी.

शराबबंदी के मुद्दे पर उन्होंने कहा कि सम्राट चौधरी समझदार हैं और सभी पहलुओं को समझ रहे हैं. उन्होंने कहा कि ऐसा निर्णय लिया जाएगा जिससे न जनता को नुकसान हो, न धन की हानि हो और न किसी को किसी तरह की ज्यादती का सामना करना पड़े.

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