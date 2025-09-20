हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़राज्यबिहारBihar Weather: बिहार में मानसून का कहर! इन 24 जिलों में येलो अलर्ट, नदियां उफान पर

Bihar Weather: बिहार में मानसून का कहर! इन 24 जिलों में येलो अलर्ट, नदियां उफान पर

Bihar Monsoon: बिहार में मानसून विभाग ने 24 जिलों में यलो अलर्ट जारी कर दिया है. विभाग के अनुसार आने वाले दिनों में 20 से 24 सितंबर तक कई जिलों में भारी बारिश की संभावना है.

By : परमानंद सिंह | Edited By: पुष्पेंद्र कुमार | Updated at : 20 Sep 2025 07:13 AM (IST)

बिहार में मानसून ने एक बार फिर रफ्तार पकड़ ली है. मौसम विभाग ने राज्य के 24 जिलों में बारिश को लेकर यलो अलर्ट जारी किया है. इन जिलों में अगले तीन दिनों तक रुक-रुककर बारिश होने की संभावना है. साथ ही बिजली गिरने और 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवा चलने का भी अनुमान है.

मौसम विभाग के अनुसार बीते 24 घंटे में पटना, सुपौल, नालंदा, मुजफ्फरपुर, मोतिहारी और छपरा सहित कई जिलों में तेज बारिश दर्ज की गई. विभाग ने लोगों से अपील की है योलो अलर्ट जारी है. सभी लोग सावधानी बरतें और परिवार के साथ सुरक्षित स्थानों पर रहे.

अधिकतम तापमान 34 डिग्री सेल्सियस दर्ज

राजधानी पटना में शुक्रवार को 40.6 मिमी बारिश रिकॉर्ड की गई. दिनभर हुई मूसलाधार बारिश से कई इलाकों में जलजमाव हो गया. वहीं अधिकतम तापमान 34 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया. मौसम वैज्ञानिकों के अनुसार, बंगाल की खाड़ी में बने लो-प्रेशर एरिया के कारण यह मौसमी बदलाव देखने को मिल रहा है.

अगले दिनों का पूर्वानुमान

मौसम विभाग ने बताया कि 20 से 22 सितंबर तक उत्तर और सीमावर्ती जिलों में मध्यम से भारी बारिश होगी. दक्षिण बिहार के जिलों में भी छिटपुट बारिश के आसार हैं.

  • 20 सितंबर: सुपौल, अररिया, खगड़िया, बेगूसराय, लखीसराय और किशनगंज में भारी बारिश.
  • 23 सितंबर: पूर्णिया, कटिहार, किशनगंज, बांका और भागलपुर में भारी बारिश की चेतावनी.
  • 24 सितंबर: पटना, नवादा, खगड़िया, बांका और जमुई में भारी बारिश का अलर्ट.

मौसम विभाग के अनुसार, लगातार बारिश से अधिकतम तापमान में 2-3 डिग्री तक गिरावट आ सकती है. हालांकि अगले पांच दिनों में न्यूनतम और अधिकतम तापमान में बड़ा बदलाव होने की संभावना नहीं है.

नदियों का बढ़ता जलस्तर

लगातार बारिश से नदियों का जलस्तर भी तेजी से बढ़ रहा है. बागमती नदी इस समय पूरे उफान पर है. मुजफ्फरपुर के कटरा प्रखंड में बकुची स्थित पीपा पुल पर पानी चढ़ जाने से करीब दो लाख की आबादी प्रभावित हो रही है. लोग पैदल ही पानी से होकर पुल पार करने को मजबूर हैं. वहीं, मुजफ्फरपुर में 17 मिमी बारिश दर्ज की गई. दूसरी ओर, मुंगेर में गंगा का जलस्तर घट रहा है जबकि सुपौल में कोसी नदी के जलस्तर में भी गिरावट आई है.

ठनका से पांच लोगों की मौत

बारिश के बीच वज्रपात ने भी कहर ढाया. सीवान, गया और वैशाली जिले में ठनका गिरने से पांच लोगों की मौत हो गई, जबकि कई लोग घायल हो गए. सीवान के गभीरार गांव, गया के बोधगया और आमस क्षेत्र तथा हाजीपुर के पातेपुर इलाके में यह घटनाएं हुईं.

बारिश में सतर्क रहने की अपील

पटना मौसम विज्ञान केंद्र ने लोगों से अपील की है कि वे इस दौरान सतर्क रहें. तेज हवाओं, बिजली गिरने और भारी बारिश के बीच अनावश्यक रूप से घर से बाहर निकलने से बचें. विशेषज्ञों का कहना है कि बंगाल की खाड़ी से उठी नमी की लहर फिलहाल मजबूत है, जिसका सीधा असर बिहार के मौसम पर पड़ रहा है.

Published at : 20 Sep 2025 07:09 AM (IST)
IMD WEATHER UPDATE BIHAR NEWS
Embed widget