हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
दुर्गा पूजाफोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047वेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड फाइंडर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़राज्यबिहारBihar Weather: बिहार के कई जिलों में बारिश का RED ALERT, 7 अक्टूबर तक आफत बरसने की चेतावनी

Bihar Weather: बिहार के कई जिलों में बारिश का RED ALERT, 7 अक्टूबर तक आफत बरसने की चेतावनी

Bihar Weather: बिहार के कई जिलों में रेड और ऑरेंज अलर्ट जारी है. 7 अक्टूबर तक तेज बारिश की संभावना है. मौसम विभाग ने तेज हवाओं के साथ बिजली गिरने का खतरा जारी किया है.

By : एबीपी स्टेट डेस्क | Edited By: पुष्पेंद्र कुमार | Updated at : 03 Oct 2025 07:35 AM (IST)
Preferred Sources

बिहार में मॉनसून पूरी तरह से सक्रिय हो गया है और इसका असर कई दिनों से ही देखने को मिल रहा है. पटना समेत पश्चिम चंपारण, पूर्वी चंपारण, गोपालगंज, सीवान और सीतामढ़ी में मूसलाधार बारिश ने जनजीवन अस्त-व्यस्त कर दिया है.

पटना में तो बारिश इतनी तेज हुई कि दशहरा के मौके पर रावण दहन से पहले ही पंडाल की प्रतिमा टूटकर झुक गई. मौसम विभाग (IMD) का कहना है कि यह तो केवल शुरुआत है, आने वाले चार से पांच दिनों तक बारिश का तांडव जारी रहेगा.

प्रशासन ने जारी किया रेड और ऑरेंज अलर्ट

आईएमडी के अनुसार पश्चिम चंपारण, कैमूर और गया जिले में अत्यंत भारी बारिश की संभावना है, जिस कारण यहां रेड अलर्ट घोषित किया गया है. वहीं, पूर्वी चंपारण, गोपालगंज, सीवान, रोहतास, औरंगाबाद और नवादा में अति भारी बारिश का अनुमान जताया गया है, जिसके चलते इन जिलों में ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है. इसके अलावा सीतामढ़ी, शिवहर, सारण, बक्सर, भोजपुर, जहानाबाद, शेखपुरा, जमुई और बांका में भी भारी बारिश की आशंका है. पटना और अन्य जिलों में लगातार मूसलाधार बारिश से लोग परेशान हैं.

7 अक्टूबर तक आफत की बारिश

मौसम विज्ञान केंद्र ने चेतावनी दी है कि 7 अक्टूबर तक राज्य में लगातार भारी से अति भारी वर्षा होती रहेगी. इस दौरान तेज हवाओं और बिजली गिरने की संभावना भी बनी हुई है, जिससे जानमाल के नुकसान का खतरा बढ़ गया है. दिन और रात के तापमान में भी खास अंतर नहीं रह गया है और सुबह के समय हल्की सिहरन महसूस होने लगी है.

  • 4 अक्टूबर: पश्चिम चंपारण, पूर्वी चंपारण, गोपालगंज, सीतामढ़ी और शिवहर में रेड अलर्ट और सीवान, मधुबनी, अररिया, किशनगंज और सुपौल में अति भारी बारिश.
  • 5 अक्टूबर: भागलपुर, बांका और जमुई सहित 11 जिलों में अति भारी बारिश की चेतावनी.
  • 6 अक्टूबर: पश्चिम व पूर्वी चंपारण, सीतामढ़ी और शिवहर में भारी बारिश.
  • 7 अक्टूबर: पश्चिम चंपारण में भारी वर्षा का अनुमान.

जानें प्रमुख शहरों का हाल

पटना में अधिकतम तापमान 30.3 डिग्री और न्यूनतम 25.6 डिग्री रिकॉर्ड किया गया, जबकि AQI 74 रहा. मुजफ्फरपुर में तापमान 28.6 और 23.7 डिग्री दर्ज किया गया, AQI 59 रहा. गया का तापमान 31.4 और 24 डिग्री, AQI 74 रहा. भागलपुर और पूर्णिया में भी हल्की गर्माहट के बीच बारिश ने लोगों को परेशान कर दिया.

मौसम विभाग ने साफ कहा है कि अगले कुछ दिनों तक लोगों को सतर्क रहने की जरूरत है और बिना जरूरी काम के घर से बाहर न निकलें.

Published at : 03 Oct 2025 07:35 AM (IST)
Tags :
Rain Red Alert Orange Alert Patna BIHAR NEWS
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

क्रिकेट
UPL 2025: जानिए कौन हैं नीरज राठौर, जिन्होंने 39 गेंदों में शतक जड़कर मचा दी सनसनी, गेंदबाजों में दहशत
जानिए कौन हैं नीरज राठौर, जिन्होंने 39 गेंदों में शतक जड़कर मचा दी सनसनी, गेंदबाजों में दहशत
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
UP Weather Update: मानसून की विदाई के बाद भी बारिश जारी, तापमान में गिरावट से महसूस होगी ठंडक
मानसून की विदाई के बाद भी बारिश जारी, तापमान में गिरावट से महसूस होगी ठंडक
क्रिकेट
नामीबिया और जिम्बाब्वे ने टी20 विश्व कप के लिये कर लिया क्वालीफाई, सभी चौंके
नामीबिया और जिम्बाब्वे ने टी20 विश्व कप के लिये कर लिया क्वालीफाई, सभी चौंके
बॉलीवुड
बारिश के बीच 'लव कुश रामलीला' पहुंचे बॉबी देओल, तीर चलाकर किया रावण दहन
बारिश के बीच 'लव कुश रामलीला' पहुंचे बॉबी देओल, तीर चलाकर किया रावण दहन
Advertisement

वीडियोज

Sunny Sanskari's Tulsi Kumari Review: वरुण धवन जान्हवी कपूर रोहित सराफ सान्या मल्होत्रा
POK Protests: POK में Pakistan Army की फायरिंग, 18 की मौत, लोगों का सिस्टम से भरोसा उठा
Bareilly Violence: पुलिसवालों को मारने की 'साजिश', FIR में Nadeem का नाम
पवन सिंह और खेसारी लाल यादव का नाम आते ही वरुण धवन के अंदर का भोजपुरी फैन जाग उठा।
Asia Cup Trophy Row: BCCI-PCB विवाद गहराया, कानूनी सलाह जारी
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
क्रिकेट
UPL 2025: जानिए कौन हैं नीरज राठौर, जिन्होंने 39 गेंदों में शतक जड़कर मचा दी सनसनी, गेंदबाजों में दहशत
जानिए कौन हैं नीरज राठौर, जिन्होंने 39 गेंदों में शतक जड़कर मचा दी सनसनी, गेंदबाजों में दहशत
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
UP Weather Update: मानसून की विदाई के बाद भी बारिश जारी, तापमान में गिरावट से महसूस होगी ठंडक
मानसून की विदाई के बाद भी बारिश जारी, तापमान में गिरावट से महसूस होगी ठंडक
क्रिकेट
नामीबिया और जिम्बाब्वे ने टी20 विश्व कप के लिये कर लिया क्वालीफाई, सभी चौंके
नामीबिया और जिम्बाब्वे ने टी20 विश्व कप के लिये कर लिया क्वालीफाई, सभी चौंके
बॉलीवुड
बारिश के बीच 'लव कुश रामलीला' पहुंचे बॉबी देओल, तीर चलाकर किया रावण दहन
बारिश के बीच 'लव कुश रामलीला' पहुंचे बॉबी देओल, तीर चलाकर किया रावण दहन
इंडिया
Bihar Election: नीतीश, तेजस्वी या फिर प्रशांत किशोर, किसके लिए आई खुशखबरी? सामने आया C-Voter का ताजा सर्वे
नीतीश, तेजस्वी या फिर प्रशांत किशोर, किसके लिए आई खुशखबरी? सामने आया C-Voter का ताजा सर्वे
जनरल नॉलेज
ऐसा म्यूजियम जहां शोपीस नहीं, दीवारों पर सजते हैं महिलाओं के कटे बाल, जानें क्यों शुरू हुई यह परंपरा?
ऐसा म्यूजियम जहां शोपीस नहीं, दीवारों पर सजते हैं महिलाओं के कटे बाल, जानें क्यों शुरू हुई यह परंपरा?
ट्रेंडिंग
ट्रेन बाद में चलाऊंगा पहले तेरी... पटरी पर खड़ा हो गया शराबी, लोको पायलट ने की धुनाई; वीडियो वायरल
ट्रेन बाद में चलाऊंगा पहले तेरी... पटरी पर खड़ा हो गया शराबी, लोको पायलट ने की धुनाई; वीडियो वायरल
हेल्थ
प्रेग्नेंसी से पहले बॉडी को कैसे बनाएं स्ट्रॉन्ग? ये 5 सिंपल एक्सरसाइज करें रोज
प्रेग्नेंसी से पहले बॉडी को कैसे बनाएं स्ट्रॉन्ग? ये 5 सिंपल एक्सरसाइज करें रोज
ENT LIVE
वरुण धवन पवन सिंह और खेसरी लाल यादव के बहुत बड़े फैन हैं, वह भोजपुरी फॉलो करते हैं।
वरुण धवन पवन सिंह और खेसरी लाल यादव के बहुत बड़े फैन हैं, वह भोजपुरी फॉलो करते हैं।
ENT LIVE
One on One Fight Review: पॉल थॉमस के वंडरफुल डायरेक्शन के साथ लियोनार्डो डिकैप्रियो की भूमिकाए
One on One Fight Review: पॉल थॉमस के वंडरफुल डायरेक्शन के साथ लियोनार्डो डिकैप्रियो की भूमिकाए
ENT LIVE
वरुण धवन और जान्हवी कपूर SSKTK पर वरुण धवन ने जान्हवी और अन्य की प्राइसेस की
वरुण धवन और जान्हवी कपूर SSKTK पर वरुण धवन ने जान्हवी और अन्य की प्राइसेस की
ENT LIVE
गौहर खान ने बिग बास 19 के अंदर अमाल मलिक की भाषा के लिए आलोचना की, कुनिका को मजबूत बताया
गौहर खान ने बिग बास 19 के अंदर अमाल मलिक की भाषा के लिए आलोचना की, कुनिका को मजबूत बताया
ENT LIVE
Kantara Chapter 1 Review: : ऋषभ शेट्टी का कमाल का काम, कुछ सीन आपको चौंका देंगे
Kantara Chapter 1 Review: : ऋषभ शेट्टी का कमाल का काम, कुछ सीन आपको चौंका देंगे
Embed widget