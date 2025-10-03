बिहार में मॉनसून पूरी तरह से सक्रिय हो गया है और इसका असर कई दिनों से ही देखने को मिल रहा है. पटना समेत पश्चिम चंपारण, पूर्वी चंपारण, गोपालगंज, सीवान और सीतामढ़ी में मूसलाधार बारिश ने जनजीवन अस्त-व्यस्त कर दिया है.

पटना में तो बारिश इतनी तेज हुई कि दशहरा के मौके पर रावण दहन से पहले ही पंडाल की प्रतिमा टूटकर झुक गई. मौसम विभाग (IMD) का कहना है कि यह तो केवल शुरुआत है, आने वाले चार से पांच दिनों तक बारिश का तांडव जारी रहेगा.

प्रशासन ने जारी किया रेड और ऑरेंज अलर्ट

आईएमडी के अनुसार पश्चिम चंपारण, कैमूर और गया जिले में अत्यंत भारी बारिश की संभावना है, जिस कारण यहां रेड अलर्ट घोषित किया गया है. वहीं, पूर्वी चंपारण, गोपालगंज, सीवान, रोहतास, औरंगाबाद और नवादा में अति भारी बारिश का अनुमान जताया गया है, जिसके चलते इन जिलों में ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है. इसके अलावा सीतामढ़ी, शिवहर, सारण, बक्सर, भोजपुर, जहानाबाद, शेखपुरा, जमुई और बांका में भी भारी बारिश की आशंका है. पटना और अन्य जिलों में लगातार मूसलाधार बारिश से लोग परेशान हैं.

7 अक्टूबर तक आफत की बारिश

मौसम विज्ञान केंद्र ने चेतावनी दी है कि 7 अक्टूबर तक राज्य में लगातार भारी से अति भारी वर्षा होती रहेगी. इस दौरान तेज हवाओं और बिजली गिरने की संभावना भी बनी हुई है, जिससे जानमाल के नुकसान का खतरा बढ़ गया है. दिन और रात के तापमान में भी खास अंतर नहीं रह गया है और सुबह के समय हल्की सिहरन महसूस होने लगी है.

4 अक्टूबर: पश्चिम चंपारण, पूर्वी चंपारण, गोपालगंज, सीतामढ़ी और शिवहर में रेड अलर्ट और सीवान, मधुबनी, अररिया, किशनगंज और सुपौल में अति भारी बारिश.

5 अक्टूबर: भागलपुर, बांका और जमुई सहित 11 जिलों में अति भारी बारिश की चेतावनी.

6 अक्टूबर: पश्चिम व पूर्वी चंपारण, सीतामढ़ी और शिवहर में भारी बारिश.

7 अक्टूबर: पश्चिम चंपारण में भारी वर्षा का अनुमान.

जानें प्रमुख शहरों का हाल

पटना में अधिकतम तापमान 30.3 डिग्री और न्यूनतम 25.6 डिग्री रिकॉर्ड किया गया, जबकि AQI 74 रहा. मुजफ्फरपुर में तापमान 28.6 और 23.7 डिग्री दर्ज किया गया, AQI 59 रहा. गया का तापमान 31.4 और 24 डिग्री, AQI 74 रहा. भागलपुर और पूर्णिया में भी हल्की गर्माहट के बीच बारिश ने लोगों को परेशान कर दिया.

मौसम विभाग ने साफ कहा है कि अगले कुछ दिनों तक लोगों को सतर्क रहने की जरूरत है और बिना जरूरी काम के घर से बाहर न निकलें.