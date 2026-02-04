हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Bihar Weather: एक बार फिर ठंड की दस्तक से जल्द तापमान में होने वाली है भारी गिरावट, IMD ने दी बड़ी चेतावनी

Bihar Weather: एक बार फिर ठंड की दस्तक से जल्द तापमान में होने वाली है भारी गिरावट, IMD ने दी बड़ी चेतावनी

Bihar Weather: बिहार में फिर से ठंड बढ़ने लगी है. 6 फरवरी से तापमान 4-5 डिग्री तक गिरने का अनुमान है. इधर, IMD ने भी चेतावनी जारी कर दी है. 5-6 दिनों तक ठंडी हवाओं का असर और कोहरा रहेगा.

By : परमानंद सिंह | Edited By: पुष्पेंद्र कुमार | Updated at : 04 Feb 2026 07:46 AM (IST)
Preferred Sources

राज्य में अभी मौसम अनुकूल बना हुआ है. ठंड में कमी आ गई है और और अधिकांश जिलों में दिन का तापमान में वृद्धि हो गई है. धूप में कड़वाहट के साथ  25 से 27 डिग्री तक तापमान दर्ज  किया जा रहा हैं. न्यूनतम तापमान में कुछ जिलों को छोड़कर कई जगह बढ़ोतरी हो गई है. लेकिन एक बार फिर ठंड झेलने के लिए बिहार के लोगों को तैयार होना होगा. मौसम विभाग ने इसके लिए बड़ी चेतावनी दिया है.

आज बुधवार ( 4 फरवरी) को तो मौसम में कोई विशेष बदलाव की संभावना नहीं है परंतु परसों यानि आगामी 6 फरवरी से राज्य के मौसम में फिर से बदलाव होने की संभावना बन रही है. तापमान में चार से पांच डिग्री की गिरावट के साथ ठंड में बढ़ोतरी होने का पूर्वानुमान है.

आगामी 5-6 दिनों तक राज्य के तापमान में गिरावट की पूरी संभावना

मौसम विज्ञान केंद्र पटना के अनुसार कल (5 फरवरी) की रात्रि से पश्चिमी हिमालय क्षेत्र में एक नया पश्चिमी विक्षोभ आने की संभावना है. जबकि उसके तीन दिन बाद 8 फरवरी 2026 की  रात्रि से फिर पश्चिमी हिमालय क्षेत्र में एक और नया पश्चिमी विक्षोभ आने की संभावना बन रही है. इन दोनों पश्चिमी विक्षोभ से उत्तर भारत में ठंडी हवा का प्रवाह बनने की संभावना है. जिससे पूरे बिहार में कल 5 फरवरी की देर रात्रि के बाद यानी कहा जाए तो 6 फरवरी से आगामी 5-6 दिनों तक राज्य के तापमान में गिरावट की पूरी संभावना बन रही है. मौसम विभाग के अनुसार दिन में ठंडी हवा का प्रवाह रहेगा जिससे कि धूप निकलने के बावजूद 3 से 4 डिग्री के तापमान में गिरावट होगी. तो वही रात्रि में न्यूनतम तापमान में भी तीन से चार डिग्री गिरावट होने की संभावना बन रही है. हालांकि इस दौरान वर्षा की कोई संभावना नहीं बन रही है.

मध्यम स्तर पर कोहरा छाए रहने की संभावना

मौसम विभाग के अनुसार, आज राज्य के उत्तरी एवं दक्षिण-पश्चिम भाग के कई जिलों में सुबह के समय घने स्तर का तो कहीं-कहीं मध्यम स्तर का भी कोहरा छाए रहने की संभावना है. हालांकि दिन के अधिकतम तापमान और रात्रि के न्यूनतम तापमान में विशेष परिवर्तन की संभावना नहीं है. बीते मंगलवार की तरह आज बुधवार को भी तापमान में रहने की पूरी संभावना है एक दो डिग्री कमी वृद्धि हो सकती है.

कैमूर में दर्ज किया गया राज्य का सबसे अधिकतम तापमान

बीते मंगलवार को न्यूनतम तापमान में कई जगहों पर कमी देखने सबसे कम न्यूनतम तापमान 08.8 डिग्री सेल्सियस भागलपुर के सबौर  में दर्ज किया गया. तो राज्य का न्यूनतम तापमान 08.8 - 15.6°C के बीच रहा. वहीं राज्य का सबसे अधिक दिन का अधिकतम तापमान 29 डिग्री सेल्सियस कैमूर में दर्ज किया गया. तो सबसे कम अधिकतम तापमान छपरा में 24 दिसंबर 2 डिग्री सेल्सियस दर्द की गई. रात का औसत तापमान 26 से 27 डिग्री के बीच रहा. राजधानी पटना में मंगलवार को 26 डिग्री दिन का तापमान रहा.

Published at : 04 Feb 2026 07:46 AM (IST)
Tags :
IMD Fog Alert BIHAR NEWS BIHAR WEATHER Cold Winds
