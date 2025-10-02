Bihar Weather: दशहरे पर कई जिलों में भारी बारिश का अलर्ट, वज्रपात और तेज हवा से रहें सतर्क

बिहार के मौसम में एक बार फिर बड़ा बदलाव देखने को मिला है. बुधवार को अचानक आसमान में काले बादल छा गए और कई जिलों में मूसलाधार बारिश दर्ज की गई. पटना, अरवल, भागलपुर, गया, सीतामढ़ी और मधुबनी सहित कई जगहों पर झमाझम बारिश ने लोगों को चौंका दिया.

भारतीय मौसम विभाग (IMD) ने अगले कुछ दिनों तक इसी तरह के मौसम बने रहने का अनुमान जताया है. विभाग के अनुसार 7 अक्टूबर तक पूरे राज्य में भारी से अति भारी बारिश की संभावना है. इस दौरान तापमान में गिरावट तो होगी लेकिन हवा की रफ्तार तेज रहने से लोगों को सतर्क रहने की जरूरत है.

इन जिलों में आज भारी बारिश

दशहरे के दिन यानी आज कई जिलों में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है. पूर्णिया, कटिहार, किशनगंज और अररिया में सबसे ज्यादा असर देखने को मिलेगा. वहीं, मुजफ्फरपुर, दरभंगा, मधुबनी, वैशाली, जमुई और बांका सहित कुल 19 जिलों में मूसलाधार बारिश की संभावना जताई गई है. इसके अलावा पटना, जहानाबाद, कैमूर और गया जिले में हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है. मौसम विभाग ने यह भी बताया कि जहां बारिश नहीं होगी वहां बादल छाए रहेंगे और उमस का असर लोगों को परेशान कर सकता है.

अक्टूबर का पूरा मौसम रहेगा बदला-बदला

मौसम वैज्ञानिकों का कहना है कि इस बार अक्टूबर का महीना भी सामान्य से अधिक बारिश वाला साबित हो सकता है. शुरुआती पखवाड़े में अधिकांश जिलों में बारिश होने की संभावना बनी रहेगी. न्यूनतम तापमान औसतन 25 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहेगा, जबकि अधिकतम तापमान 30 से 35 डिग्री सेल्सियस तक ही रह सकता है. दक्षिण-पश्चिम बिहार के कुछ हिस्सों में सामान्य तापमान देखने को मिलेगा, लेकिन राज्य के बाकी जिलों में तापमान सामान्य से कम रहने का अनुमान है.

लोगों को बरतनी होगी सावधानी

तेज हवा और वज्रपात को देखते हुए मौसम विभाग ने लोगों को अलर्ट रहने की सलाह दी है. खुले मैदानों, पेड़ों और बिजली के खंभों से दूर रहने की हिदायत दी गई है. खासकर किसान और बाहर काम करने वाले लोग सावधानी बरतें। बारिश से कई जगह जलजमाव और यातायात में बाधा का खतरा भी बढ़ सकता है.