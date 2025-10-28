बिहार में मौसम का मिजाज एक बार फिर बदलने वाला है. बंगाल की खाड़ी में सक्रिय हुआ चक्रवाती तूफान मोंथा अब तेजी से उत्तर की ओर बढ़ रहा है. इस तूफान का असर अगले कुछ दिनों में बिहार के कई जिलों में देखने को मिलेगा. मौसम विभाग ने चेतावनी जारी करते हुए कहा है कि 30 और 31 अक्टूबर को राज्य के विभिन्न हिस्सों में तेज हवाओं के साथ भारी बारिश होने की संभावना है.

मौसम विभाग के अनुसार, बंगाल की खाड़ी से उठा मोंथा तूफान सोमवार सुबह एक गंभीर चक्रवाती तूफान में बदल गया. आज शाम या रात के दौरान यह आंध्र प्रदेश के तटीय इलाकों मछलीपट्टनम और कलिंगपट्टनम के बीच, काकीनाडा के आसपास भूमि से टकरा सकता है. इस दौरान हवाओं की रफ्तार 90 से 110 किलोमीटर प्रति घंटा तक पहुंचने की आशंका है. तट से टकराने के बाद यह तूफान धीरे-धीरे कमजोर होकर छत्तीसगढ़ और ओडिशा के रास्ते झारखंड की ओर बढ़ेगा और 30 अक्टूबर को एक निम्न दबाव वाले क्षेत्र के रूप में बिहार के समीप पहुंच जाएगा.

बिहार में भारी बारिश और ठंड बढ़ने की चेतावनी

मौसम विभाग के मुताबिक, मोंथा चक्रवात का सबसे अधिक प्रभाव बिहार में 30 और 31 अक्टूबर को देखने को मिलेगा. इस दौरान राज्य के उत्तर और दक्षिण के कई जिलों में भारी से अति भारी वर्षा की संभावना जताई गई है. इसके साथ ही 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से तेज हवाएं चल सकती हैं. तेज बारिश के कारण तापमान में गिरावट दर्ज की जाएगी. अगले दो दिनों तक अधिकतम तापमान में खास बदलाव नहीं होगा, लेकिन 30 अक्टूबर के बाद इसमें 2 से 4 डिग्री सेल्सियस तक की कमी आने की उम्मीद है.

इन जिलों में ज्यादा असर की संभावना

29 अक्टूबर को गया, नवादा, शेखपुरा, रोहतास और भभुआ जिलों में भारी बारिश की संभावना है. 30 अक्टूबर को सुपौल, अररिया, किशनगंज, बांका, जमुई और शेखपुरा में अति भारी वर्षा हो सकती है. जबकि पटना, भोजपुर, बक्सर, कैमूर, औरंगाबाद, अरवल और नालंदा में भी तेज बारिश का अनुमान है. 31 अक्टूबर को पश्चिम व पूर्वी चंपारण, सीतामढ़ी, शिवहर, मधुबनी, दरभंगा, सुपौल और अररिया में अति भारी वर्षा की संभावना जताई गई है.

आज कैसा रहेगा मौसम

मंगलवार की सुबह पटना और आसपास के जिलों में हल्का कुहासा देखने को मिला. दिन में आंशिक बादल छाए रहेंगे और हल्की धूप निकलेगी. आज बारिश की संभावना नहीं है. दिन का तापमान 29°C से 32°C और रात का तापमान 20°C से 23°C के बीच रहेगा.