हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
फोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047वेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड फाइंडर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़राज्यबिहारBihar Weather Alert: मोंथा चक्रवात से बिहार में तूफानी बारिश का खतरा, कई जिलों में भारी बारिश का अलर्ट

Bihar Weather Alert: मोंथा चक्रवात से बिहार में तूफानी बारिश का खतरा, कई जिलों में भारी बारिश का अलर्ट

Bihar Weather Today : मोंथा चक्रवात के प्रभाव से बिहार में 30-31 अक्टूबर को भारी बारिश और तेज हवाओं की संभावना है. कई जिलों में अलर्ट जारी है और तापमान में गिरावट की चेतावनी दी गई है.

By : एबीपी स्टेट डेस्क | Edited By: पुष्पेंद्र कुमार | Updated at : 28 Oct 2025 11:04 AM (IST)
Preferred Sources

बिहार में मौसम का मिजाज एक बार फिर बदलने वाला है. बंगाल की खाड़ी में सक्रिय हुआ चक्रवाती तूफान मोंथा अब तेजी से उत्तर की ओर बढ़ रहा है. इस तूफान का असर अगले कुछ दिनों में बिहार के कई जिलों में देखने को मिलेगा. मौसम विभाग ने चेतावनी जारी करते हुए कहा है कि 30 और 31 अक्टूबर को राज्य के विभिन्न हिस्सों में तेज हवाओं के साथ भारी बारिश होने की संभावना है.

मौसम विभाग के अनुसार, बंगाल की खाड़ी से उठा मोंथा तूफान सोमवार सुबह एक गंभीर चक्रवाती तूफान में बदल गया. आज शाम या रात के दौरान यह आंध्र प्रदेश के तटीय इलाकों मछलीपट्टनम और कलिंगपट्टनम के बीच, काकीनाडा के आसपास भूमि से टकरा सकता है. इस दौरान हवाओं की रफ्तार 90 से 110 किलोमीटर प्रति घंटा तक पहुंचने की आशंका है. तट से टकराने के बाद यह तूफान धीरे-धीरे कमजोर होकर छत्तीसगढ़ और ओडिशा के रास्ते झारखंड की ओर बढ़ेगा और 30 अक्टूबर को एक निम्न दबाव वाले क्षेत्र के रूप में बिहार के समीप पहुंच जाएगा.

बिहार में भारी बारिश और ठंड बढ़ने की चेतावनी

मौसम विभाग के मुताबिक, मोंथा चक्रवात का सबसे अधिक प्रभाव बिहार में 30 और 31 अक्टूबर को देखने को मिलेगा. इस दौरान राज्य के उत्तर और दक्षिण के कई जिलों में भारी से अति भारी वर्षा की संभावना जताई गई है. इसके साथ ही 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से तेज हवाएं चल सकती हैं. तेज बारिश के कारण तापमान में गिरावट दर्ज की जाएगी. अगले दो दिनों तक अधिकतम तापमान में खास बदलाव नहीं होगा, लेकिन 30 अक्टूबर के बाद इसमें 2 से 4 डिग्री सेल्सियस तक की कमी आने की उम्मीद है.

इन जिलों में ज्यादा असर की संभावना

29 अक्टूबर को गया, नवादा, शेखपुरा, रोहतास और भभुआ जिलों में भारी बारिश की संभावना है. 30 अक्टूबर को सुपौल, अररिया, किशनगंज, बांका, जमुई और शेखपुरा में अति भारी वर्षा हो सकती है. जबकि पटना, भोजपुर, बक्सर, कैमूर, औरंगाबाद, अरवल और नालंदा में भी तेज बारिश का अनुमान है. 31 अक्टूबर को पश्चिम व पूर्वी चंपारण, सीतामढ़ी, शिवहर, मधुबनी, दरभंगा, सुपौल और अररिया में अति भारी वर्षा की संभावना जताई गई है.

आज कैसा रहेगा मौसम

मंगलवार की सुबह पटना और आसपास के जिलों में हल्का कुहासा देखने को मिला. दिन में आंशिक बादल छाए रहेंगे और हल्की धूप निकलेगी. आज बारिश की संभावना नहीं है. दिन का तापमान 29°C से 32°C और रात का तापमान 20°C से 23°C के बीच रहेगा.

Published at : 28 Oct 2025 11:04 AM (IST)
Tags :
Bihar Heavy Rain Bihar Aaj Ka Mausam BIHAR NEWS Bihar Weather Today Bihar Montha Cyclone
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

विश्व
नए परमाणु हथियार बनाएगा रूस? डोनाल्ड ट्रंप को दिया करारा झटका, अमेरिका के साथ प्लूटोनियम समझौता रद्द
नए परमाणु हथियार बनाएगा रूस? ट्रंप को दिया करारा झटका, अमेरिका के साथ प्लूटोनियम समझौता रद्द
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
Chhath Puja 2025: नोएडा से लखनऊ, अयोध्या तक यूपी में दिखी छठ पर्व की दिखी रौनक, सामने आईं भव्य तस्वीरें
नोएडा से लखनऊ, अयोध्या तक यूपी में दिखी छठ पर्व की दिखी रौनक, सामने आईं भव्य तस्वीरें
इंडिया
Cyclone Montha: चक्रवाती तूफान मोंथा आज करेगा लैंडफॉल, आंध्र की ओर तेजी से बढ़ रहा, स्कूलों-कॉलेजों में छुट्टी, कई ट्रेनें रद्द
चक्रवाती तूफान मोंथा आज करेगा लैंडफॉल, आंध्र की ओर तेजी से बढ़ रहा, स्कूलों-कॉलेजों में छुट्टी, कई ट्रेनें रद्द
क्रिकेट
'मेरी गेंदबाजी पर शक मत करना...', IND vs AUS टी20 सीरीज से पहले इस भारतीय खिलाड़ी ने दी चेतावनी
'मेरी गेंदबाजी पर शक मत करना...', IND vs AUS टी20 सीरीज से पहले इस भारतीय खिलाड़ी ने दी चेतावनी
Advertisement

वीडियोज

IPO Alert: Jayesh Logistics Ltd. IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band| Paisa Live
DU छात्रा एसिड अटैक मामले में पिता ने रची थी साजिश? सन्न कर देंगे ये खुलासे
उगते सूर्य को अर्घ्य के साथ छठ पूजा का समापन, देशभर में दिखी धूम! | Bihar
प्राइवेट पलों की 'डर्टी पिक्चर' का जाल !
दिल्ली एसिड अटैक से जुड़ी बड़ी खबर, पीड़िता के पिता ने रची थी साजिश
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
नए परमाणु हथियार बनाएगा रूस? डोनाल्ड ट्रंप को दिया करारा झटका, अमेरिका के साथ प्लूटोनियम समझौता रद्द
नए परमाणु हथियार बनाएगा रूस? ट्रंप को दिया करारा झटका, अमेरिका के साथ प्लूटोनियम समझौता रद्द
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
Chhath Puja 2025: नोएडा से लखनऊ, अयोध्या तक यूपी में दिखी छठ पर्व की दिखी रौनक, सामने आईं भव्य तस्वीरें
नोएडा से लखनऊ, अयोध्या तक यूपी में दिखी छठ पर्व की दिखी रौनक, सामने आईं भव्य तस्वीरें
इंडिया
Cyclone Montha: चक्रवाती तूफान मोंथा आज करेगा लैंडफॉल, आंध्र की ओर तेजी से बढ़ रहा, स्कूलों-कॉलेजों में छुट्टी, कई ट्रेनें रद्द
चक्रवाती तूफान मोंथा आज करेगा लैंडफॉल, आंध्र की ओर तेजी से बढ़ रहा, स्कूलों-कॉलेजों में छुट्टी, कई ट्रेनें रद्द
क्रिकेट
'मेरी गेंदबाजी पर शक मत करना...', IND vs AUS टी20 सीरीज से पहले इस भारतीय खिलाड़ी ने दी चेतावनी
'मेरी गेंदबाजी पर शक मत करना...', IND vs AUS टी20 सीरीज से पहले इस भारतीय खिलाड़ी ने दी चेतावनी
बॉलीवुड
'मैं बिकाऊ नहीं...' The Bads Of Bollywood की तारीफ पर ट्रोल करने वालों पर भड़के शशि थरूर
'मैं बिकाऊ नहीं...' The Bads Of Bollywood की तारीफ पर ट्रोल करने वालों पर भड़के शशि थरूर
हेल्थ
Lack of Sleep Disease: हर रात आप खुद बर्बाद करते हैं अपना हार्ट, यह आदत पहुंचा देती है मौत के करीब
हर रात आप खुद बर्बाद करते हैं अपना हार्ट, यह आदत पहुंचा देती है मौत के करीब
ट्रेंडिंग
भोजपुरी गाने पर विदेशी महिला ने उड़ाया गर्दा! मॉल में ठुमके लगा दिए कातिलाना एक्सप्रेशन- वीडियो वायरल
भोजपुरी गाने पर विदेशी महिला ने उड़ाया गर्दा! मॉल में ठुमके लगा दिए कातिलाना एक्सप्रेशन- वीडियो वायरल
Parenting
Signs of Violent Behavior in Children: ये अर्ली वॉर्निंग सिग्नल नजर आएं तो समझ लें कि खतरे में आपका बच्चा, तुरंत भागें डॉक्टर के पास
ये अर्ली वॉर्निंग सिग्नल नजर आएं तो समझ लें कि खतरे में आपका बच्चा, तुरंत भागें डॉक्टर के पास
ABP NEWS
Rajasthan News: सड़क पर मगरमछ से मचा हड़कंप | ABP NEWS SHORTS
Rajasthan News: सड़क पर मगरमछ से मचा हड़कंप | ABP NEWS SHORTS
ABP NEWS
MP News: 50 करोड़ का हीरा निकला पत्थर | ABP News Shorts
MP News: 50 करोड़ का हीरा निकला पत्थर | ABP News Shorts
ABP NEWS
Delhi News: नाम असली, माल नकली! | ABP News Shorts
Delhi News: नाम असली, माल नकली! | ABP News Shorts
ABP NEWS
UP NEWS: अवैध काम्प्लेक्स पर गरजा Yogi का बुलडोजर, देखिए तस्वीर | ABP NEWS
UP NEWS: अवैध काम्प्लेक्स पर गरजा Yogi का बुलडोजर, देखिए तस्वीर | ABP NEWS
ABP NEWS
Mumbai News: जहरीला धंदा, फैक्टरी पर शिकंजा | ABP NEWS SHORTS
Mumbai News: जहरीला धंदा, फैक्टरी पर शिकंजा | ABP NEWS SHORTS
Embed widget