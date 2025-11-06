बिहार के इतिहास में अब तक का सबसे अधिक मतदान, जानें कब हुई थी सबसे कम वोटिंग?

बिहार विधानसभा के लिए पहले चरण के मतदान में गुरुवार (06 नवंबर) को 3.75 करोड़ से अधिक मतदाताओं में से 64.66 फीसदी ने अपने मताधिकार का इस्तेमाल किया, जो राज्य में ‘अब तक का सबसे ज्यादा’ मतदान फीसदी है. निर्वाचन आयोग ने यहां जारी एक बयान में कहा कि बिहार चुनाव का पहला चरण शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न हुआ और राज्य के इतिहास में ‘अब तक का सबसे अधिक 64.66 फीसदी मतदान’ दर्ज किया गया.

CEC ज्ञानेश कुमार ने ऐतिहासिक मतदान के लिए वोटर्स को बधाई दी है. पहले चरण में 18 ज़िलों के कुल 121 निर्वाचन क्षेत्रों में मतदान हुआ, जहां मतदाताओं की कुल संख्या 3.75 करोड़ से अधिक थी. वर्ष 1951-52 में हुए पहले बिहार विधानसभा चुनावों के दौरान, राज्य के इतिहास में सबसे कम 42.6 फीसदी मतदान दर्ज किया गया था. बिहार में इससे पहले सबसे ज्यादा 62.57 फीसदी मतदान 2000 में दर्ज किया गया था.

1951-52 लोकसभा चुनावों में बिहार में 40.35% मतदान

कोविड-19 महामारी के साये में हुए 2020 के विधानसभा चुनावों में मतदान फीसदी 57.29 रहा था. वर्ष 1951-52 में हुए पहले लोकसभा चुनावों में, बिहार में 40.35 फीसदी मतदान हुआ था, जो निम्नतम आंकड़ा है. राज्य में 1998 के संसदीय चुनावों में अब तक का सबसे अधिक 64.60 फीसदी मतदान दर्ज किया गया था.

CEC ने वोटर्स को दी बधाई

अधिकारियों ने बताया कि मुख्य निर्वाचन आयुक्त (सीईसी) ज्ञानेश कुमार ने 1951 के बाद से विधानसभा चुनाव के पहले चरण में ऐतिहासिक मतदान के लिए बिहार के मतदाताओं को बधाई दी है. सीईसी ने आयोग में पूर्ण विश्वास व्यक्त करने और इतनी बड़ी संख्या में जोश और उत्साह के साथ मतदान करने के लिए मतदाताओं का धन्यवाद भी किया है. कुमार ने पूरी पारदर्शिता और समर्पण के साथ काम करने के लिए पूरी चुनाव मशीनरी को भी धन्यवाद दिया है.

90,000 से ज्यादा 'जीविका दीदियों' की हुई थी तैनाती

बुधवार रात तक चार लाख से अधिक मतदानकर्मी अपने-अपने मतदान केंद्रों पर पहुंच चुके थे. गुरुवार सुबह सात बजे तक 1,314 उम्मीदवारों द्वारा नियुक्त 67,902 से ज्यादा मतदान एजेंटों की मौजूदगी में ‘मॉक पोल’ पूरा हो गया और सभी 45,341 मतदान केंद्रों पर एक साथ शांतिपूर्ण मतदान शुरू हुआ. बुर्का या घूंघट वाली महिलाओं की पहचान के लिए 90,000 से ज्यादा 'जीविका दीदियों' (महिला स्वयंसेवकों) के साथ-साथ प्रत्येक मतदान केंद्र पर एक केंद्रीय पुलिसकर्मी तैनात किया गया था.