अवैध पार्किंग और होर्डिंग्स के खिलाफ उपमुख्यमंत्री सह नगर विकास एवं आवास मंत्री विजय कुमार सिन्हा कार्रवाई के मूड में हैं. उन्होंने राज्य के सभी 19 नगर निगम क्षेत्रों में अवैध पार्किंग स्थलों और अवैध होर्डिंग्स को तत्काल चिह्नित कर उन्हें व्यवस्थित करने का आदेश जारी किया है.

विजय कुमार सिन्हा ने पार्किंग स्थलों के ऐसे ठेकेदारों को भी चिह्नित करने और उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई करने का निर्देश जारी किया है, जिनके पार्किंग का टेंडर समाप्त हो चुका है और वे आज भी लोगों से अवैध वसूली कर रहे हैं. उन्होंने कहा कि राज्य के कई नगर निगम क्षेत्रों में अवैध पार्किंग स्थलों और उन स्थलों से पार्किंग के नाम पर हो रही अवैध वसूली की सूचना भी विभाग के पास है. अब ऐसे तत्वों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी.

निर्धारित रेट चार्ट लगाने का भी आदेश

शहरी क्षेत्रों में वाहनों की बढ़ती संख्या और सीमित हो रही पार्किंग की सुविधा से निपटने के लिए उपमुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा ने सभी नगर निगम क्षेत्रों में अवस्थित पार्किंग स्थलों पर वाहनों के पार्किंग के लिए निर्धारित रेट चार्ट लगाने का भी आदेश दिया है. वह इसलिए ताकि पार्किंग शुल्क को लेकर लोगों में किसी तरह की भ्रम या विवाद की स्थिति उत्पन्न न हो.

दूसरी ओर विजय कुमार सिन्हा ने वाहनों की पार्किंग को लेकर नगर विकास एवं आवास विभाग के नियम से संबंधित बोर्ड हर जगह लगाने के आदेश दिए हैं. बता दें कि राज्य के विभिन्न नगर निगम क्षेत्रों में पार्किंग की समस्या गंभीर रूप ले चुकी है. इसका मुख्य कारण सीमित स्थान, अतिक्रमण और वाहनों की रोज बढ़ रही संख्या है. सड़कों पर फैला अतिक्रमण इस समस्या को और अधिक गंभीर बना रहा है.

हाल के दिनों में राज्यभर में पार्किंग की समस्या एक महत्वपूर्ण शहरी चुनौती के रूप में सामने आई है. यह न केवल यातायात के प्रवाह को प्रभावित करता है, बल्कि शहरी जीवन के मूल ढांचे को भी प्रभावित कर रहा है.

