हिंदी न्यूज़मनोरंजनटेलीविजनकपूर खानदान से 'अनुपमा' का है गहरा नाता, बचपन की ये तस्वीर हुई वायरल, रुपाली गांगुली ने सुनाया मजेदार किस्सा

रुपाली गांगुली टीवी की टॉप एक्ट्रेसेस में से एक मानी जाती हैं. उन्होंने अनुपमा सीरियल से घर-घर में अपनी एक अलग पहचान बना ली है. इसी बीच सोशल मीडिया पर उनके बचपन की एक फोटो वायरल हो रही है.

By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क | Updated at : 30 Dec 2025 01:10 PM (IST)
टीवी की अनुपमा यानी रुपाली गांगुली का ग्लैमरस वर्ल्ड से रिश्ता कोई नया नहीं है. क्योंकि, वो फिल्मी बैकग्राउंड से ताल्लुक रखती हैं. एक्ट्रेस का बचपन भी दिग्गज एक्टर्स के बीच बीता है. हाल ही में बॉलीवुड लाइफ को दिए एक इंटरव्यू के दौरान रुपाली गांगुली ने एक फोटो के बारे में बात की.

उस तस्वीर को देख न सिर्फ एक्ट्रेस की आंखें चमक उठीं, बल्कि पुरानी यादें फिर से ताजा हो गईं. दरअसल, रुपाली ने इंटरव्यू के दौरान एक ब्लैक एंड फोटो देखी, जिसमें बॉलीवुड के हैंडसम एक्टर्स में शुमार शशि कपूर की गोद में एक छोटी सी बच्ची नजर आ रही थी.

शशि कपूर संग वायरल हुई तस्वीर पर रुपाली गांगुली ने कही ये बात

आपको बता दें ये बच्ची कोई और नहीं बल्कि रुपाली गांगुली हैं. एक्ट्रेस ने जैसे ही ये फोटो देखी, उनके चेहरे पर बड़ी सी स्माइल आ गई. रुपाली ने बताया कि ये तस्वीर फिल्म नीयत के सेट की है. उन्होंने बताया कि उनके पिता (अनिल गांगुली) के संग शशि कपूर ने तृष्णा और नीयत जैसी बड़ी फिल्मों में काम किया था. उस दौरान वो बहुत छोटी थीं.


लेकिन उनके जेहन में आज भी वो दौर ताजा है. बचपन से जुड़ा दिलचस्प किस्सा शेयर करते हुए रुपाली ने कहा कि वो तो फिल्मों के सेट पर ही बड़ी हुई हैं. एक्ट्रेस ने कहा,'मुझे याद है कि शशि जी का शेड्यूल बहुत बिजी रहता था.वो एक साथ कई फिल्मों की शूटिंग करते थे. जब वो आने वाले होते थे, तो मेरे पापा(अनिल गांगुली) थोड़े परेशान हो जाते थे, और यूनिट से कहते थे, शशि जी आ रहे हैं, ये काम जल्दी खत्म करो, वो शॉट जल्दी रेडी करो.'

रुपाली गांगुली ने आगे बताया कि शशि कपूर को देख वो हमेशा फेसिनेटेड हो जाया करती थीं. एक्ट्रेस ने आगे कहा कि शशि जी सिर्फ एक बेहतरीन एक्टर ही नहीं थे, बल्कि बेहद गुड लुकिंग पर्सनैलिटी थे. शशि कपूर संग अपनी आखिरी मुलाकात के बारे में शेयर करते हुए रुपाली ने कहा कि उनकी लास्ट मुलाकात तब हुई थी, जब उनके पिता का ईलाज कोकिलाबेन अस्पताल में चल रहा था.

उन्होंने बताया कि शशि जी जब वहां डायलिलिस करवाने आया करते थे. रुपाली ने बताया कि जब भी उनसे मुलाकात होती थी तो वो पैर छूकर आशीर्वाद लिया करती थीं और बीमार होने के बाद भी वो मुस्कुराते हुए उन्हें आशीर्वाद देते और उनके पिता के लिए ढेर सारा प्यार और दुआएं भेजा करते थे.

Published at : 30 Dec 2025 01:10 PM (IST)
