हिंदी न्यूज़राज्यबिहारBihar Election Survey 2025: बिहार में जनता किसे देखना चाहती है CM? चुनाव से पहले 2 सर्वे से बड़ा खुलासा

Bihar Election Survey 2025: बिहार में जनता किसे देखना चाहती है CM? चुनाव से पहले 2 सर्वे से बड़ा खुलासा

Bihar Election Survey 2025: रिपोर्ट में दो सर्वे के आंकड़े, हैं लेकिन देखना होगा कि चुनाव के बाद ये कितने सफल साबित होते हैं. चुनाव से पहले सारे दलों की ओर से पूरी ताकत लगा दी गई है.

By : एबीपी बिहार डेस्क | Edited By: अजीत कुमार | Updated at : 02 Oct 2025 11:04 AM (IST)
Preferred Sources

इस साल (2025) बिहार में होने वाले विधान चुनाव से पहले कई सर्वे हो रहे हैं कि आखिर जनता किसे भविष्य में मुख्यमंत्री देखना चाहती है. अलग-अलग सर्वे से जो आंकड़े निकलकर आ रहे हैं वो चौंकाने वाले हैं. मुख्य लड़ाई एनडीए और इंडिया गठबंधन के बीच है. एनडीए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को अपना चेहरा मान चुका है तो वहीं इंडिया गठबंधन से तेजस्वी यादव सीएम फेस हैं. अब दो सर्वे के आंकड़ों से समझें कि जनता इन्हें कितना पसंद-नापसंद करती है. क्या रेस में कोई और भी है?

हमने दो ताजा सर्वे को आंकड़ों को उठाया है. एक SPICK MEDIA NETWORK और दूसरा जेवीसी सर्वे, इन दोनों के आंकड़ों को जब आप देखेंगे तो यह तस्वीर तो जरूर साफ हो जाएगी कि सीएम फेस के लिए नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव ही रेस में हैं. एक सर्वे में नीतीश कुमार का नाम सीएम के लिए पहले नंबर पर है तो दूसरे सर्वे में तेजस्वी यादव का नाम टॉप पर हैं.

SPICK MEDIA NETWORK का सर्वे देखें

इस सर्वे के मुताबिक सीएम पद के लिए जनता ने आरजेडी नेता तेजस्वी यादव को सबसे ज्यादा पसंद किया है. 30.5 फीसद लोगों ने तेजस्वी यादव को सीएम पद के लिए अपनी पहली पसंद बताया है. बात मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की करें तो 27.4 फीसद लोगों ने इन्हें पसंद किया है. जन सुराज के सूत्रधार प्रशांत किशोर को 13 फीसद लोगों ने पसंद किया है. इसके अलावा चिराग पासवान को 12 फीसद लोगों ने सीएम फेस के लिए पसंद किया है. हालांकि 30.6% लोग चाहते हैं कि फिर से बिहार में एनडीए की सरकार बने. नीतीश कुमार ही मुख्यमंत्री बनें.

JVC के सर्वे से क्या निकलकर आया?

जेवीसी ओपिनियन पोल के अनुसार, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को जनता ने फिर से सीएम पद के लिए पसंद किया है. यानी जनता चाहती है कि 2025 के चुनाव में नीतीश कुमार ही फिर से मुख्यमंत्री बनें. 27 फीसद लोगों ने नीतीश कुमार को इसके लिए पसंद किया है. वहीं तेजस्वी यादव को 25 फीसद लोगों का साथ मिला है. जन सुराज के प्रशांत किशोर की बात की जाए तो 15 फीसद लोगों ने उन्हें अपना पसंद बताया है. चिराग पासवान को 11 फीसद और सम्राट चौधरी को आठ फीसद लोगों ने पसंद किया है. 

ये तो दो सर्वे के आंकड़े हैं लेकिन देखना होगा कि चुनाव के बाद ये कितने सफल साबित होते हैं. चुनाव से पहले सारे दलों की ओर से पूरी ताकत लगा दी गई है. नीतीश कुमार ने कई योजनाओं को लागू किया है. 125 बिजली फ्री कर दी गई है. सामाजिक सुरक्षा पेंशन की राशि बढ़ा दी गई है. इसी तरह कई और घोषणाएं हुई हैं. देखना होगा कि चुनाव के बाद नतीजे क्या कुछ होते हैं. 

Published at : 02 Oct 2025 11:03 AM (IST)
Tags :
Prashant Kishor Tejashwi Yadav Bihar Vidhan Sabha Chunav Nitish Kumar Bihar Assembly Election 2025 Bihar Election 2025 BIHAR NEWS
