हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
फोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047वेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड फाइंडर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़राज्यबिहारBihar Elections 2025: RJD नेता का बड़ा चुनावी प्लान! बिहार की इन 2 सीटों से लड़ सकते हैं तेजस्वी यादव

Bihar Elections 2025: RJD नेता का बड़ा चुनावी प्लान! बिहार की इन 2 सीटों से लड़ सकते हैं तेजस्वी यादव

Bihar Vidhan Sabha Chunav 2025: आरजेडी की नजर एमवाई के अलावा अति पिछड़ा जाति के वोट बैंक पर भी है. बिहार में ईबीसी सबसे अधिक 36 फीसद है.

By : शशांक कुमार | Edited By: अजीत कुमार | Updated at : 08 Oct 2025 11:17 AM (IST)
Preferred Sources

आरजेडी नेता तेजस्वी यादव बिहार की दो विधानसभा सीटों से इस बार चुनाव लड़ सकते हैं. तेजस्वी यादव अभी राघोपुर से विधायक हैं. इस सीट से तो वे चुनाव लड़ेंगे ही, इसके अलावा वे फुलपरास से भी मैदान में उतर सकते हैं. मधुबनी की फुलपरास से तेजस्वी यादव चुनाव लड़ते हैं तो पूरे मिथिलांचल पर इसका असर पड़ सकता है.

कर्पूरी ठाकुर भी इस सीट से विधायक रह चुके हैं. आरजेडी की नजर एमवाई के अलावा अति पिछड़ा जाति (EBC) के वोट बैंक पर भी है. बिहार में EBC सबसे अधिक 36 फीसद है. मिथिलांचल में खुद को मजबूत करने के लिए आरजेडी ने मंगनी लाल मंडल को प्रदेश अध्यक्ष बनाया है. वह फुलपरास में ही जन्मे हैं. ईबीसी का बड़ा चेहरा हैं.

ईबीसी समाज में जा सकता है बड़ा संदेश

बता दें कि मिथिलांचल में अति पिछड़ा वोटों की संख्या प्रभावशाली है. तेजस्वी के फुलपरास से लड़ने से मिथिलांचल में ईबीसी समाज में संदेश जा सकता है. आरजेडी को फायदा हो सकता है. तेजस्वी को वहां से चुनाव लड़ाने के दांव से फायदा हो सकता है. वे महागठबंधन में मुख्यमंत्री का चेहरा हैं. महागठबंधन की सरकार बिहार में बनती है तो वह मुख्यमंत्री बनेंगे.

महागठबंधन में क्या बन रहा सीट बंटवारे का फॉर्मूला

तेजस्वी यादव ने भले दो सीटों से चुनाव लड़ने का मन बनाया हो लेकिन अभी तक सीटों के बंटवारे का ऐलान नहीं हो सका है. महागठबंधन में शामिल दलों को खुश करने की कवायद जारी है. बहुत जल्द घोषणा हो जाएगी. अभी तक जो सीटों का फॉर्मूला निकलकर सामने आया है उसके अनुसार, आरजेडी अपने पास 125-130 सीटें रखना चाह रही है. वाम दलों को 30-35 सीटें और वीआईपी को 18 से 20 सीटें दी जा सकती हैं. आरएलजेपी को 3-4 सीटें और जेएमएम को 2 से 3 सीटें मिल सकती हैं.

यह भी पढ़ें- NDA में सीट बंटवारे का मसला कहां उलझा? धर्मेंद्र प्रधान आ रहे पटना, BJP नेताओं संग होगी बैठक

Published at : 08 Oct 2025 11:04 AM (IST)
Tags :
Tejashwi Yadav Bihar Vidhan Sabha Chunav Bihar Assembly Election 2025 Bihar Election 2025 BIHAR NEWS
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

इंडिया
वायुसेना दिवस: MI-171 ने लहराया ऑपरेशन सिंदूर का झंडा, दुनिया देख रही भारत की ताकत, जानें बड़ी बातें
वायुसेना दिवस: MI-171 ने लहराया ऑपरेशन सिंदूर का झंडा, दुनिया देख रही भारत की ताकत, जानें बड़ी बातें
बिहार
Bihar Election 2025 Live: विवादों में फंसे पवन सिंह की सिक्योरिटी बढ़ी, तेजस्वी दो सीट से लड़ेंगे चुनाव!
Bihar Election 2025 Live: विवादों में फंसे पवन सिंह की सिक्योरिटी बढ़ी, तेजस्वी दो सीट से लड़ेंगे चुनाव!
विश्व
Indian Rupee vs Pound: इस देश में कमाए 1 लाख तो भारत लौटने पर हो जाएंगे करोड़पति, करेंसी की कीमत चौंका देगी
इस देश में कमाए 1 लाख तो भारत लौटने पर हो जाएंगे करोड़पति, करेंसी की कीमत चौंका देगी
क्रिकेट
Women's ODI World Cup Points Table: पहले स्थान से हटी टीम इंडिया, सबसे नीचे पहुंची पाकिस्तान, देखें महिला विश्व कप अंक तालिका का हाल
पहले स्थान से हटी टीम इंडिया, सबसे नीचे पहुंची पाकिस्तान, देखें महिला विश्व कप अंक तालिका में सभी टीमों का हाल
Advertisement

वीडियोज

Jaipur Accident: केमिकल टैंकर और LPG सिलेंडर ट्रक में भीषण टक्कर, धमाकों से दहला जयपुर-अजमेर हाईवे
Puncture Scam: सड़क पर कीलों का 'जाल', गाड़ियों को पंक्चर कर कौन रच रहा है खतरनाक साज़िश?
Bihar Seat Sharing: महागठबंधन में आज सीटों का ऐलान संभव, RJD को 125-130 सीटें मिलने का अनुमान
Himachal Landslide: बिलासपुर में Bus पर चट्टान गिरने से 15 लोगों की मौत, पीएम मोदी ने जताया दुख
Jaipur Accident: जयपुर-अजमेर हाईवे पर टैंकर-ट्रक में टक्कर, LPG सिलेंडरों में धमाकों से दहला इलाका
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
वायुसेना दिवस: MI-171 ने लहराया ऑपरेशन सिंदूर का झंडा, दुनिया देख रही भारत की ताकत, जानें बड़ी बातें
वायुसेना दिवस: MI-171 ने लहराया ऑपरेशन सिंदूर का झंडा, दुनिया देख रही भारत की ताकत, जानें बड़ी बातें
बिहार
Bihar Election 2025 Live: विवादों में फंसे पवन सिंह की सिक्योरिटी बढ़ी, तेजस्वी दो सीट से लड़ेंगे चुनाव!
Bihar Election 2025 Live: विवादों में फंसे पवन सिंह की सिक्योरिटी बढ़ी, तेजस्वी दो सीट से लड़ेंगे चुनाव!
विश्व
Indian Rupee vs Pound: इस देश में कमाए 1 लाख तो भारत लौटने पर हो जाएंगे करोड़पति, करेंसी की कीमत चौंका देगी
इस देश में कमाए 1 लाख तो भारत लौटने पर हो जाएंगे करोड़पति, करेंसी की कीमत चौंका देगी
क्रिकेट
Women's ODI World Cup Points Table: पहले स्थान से हटी टीम इंडिया, सबसे नीचे पहुंची पाकिस्तान, देखें महिला विश्व कप अंक तालिका का हाल
पहले स्थान से हटी टीम इंडिया, सबसे नीचे पहुंची पाकिस्तान, देखें महिला विश्व कप अंक तालिका में सभी टीमों का हाल
बॉलीवुड
'पहली फुर्सत से चला जा...', संजय लीला भंसाली संग आई दरार पर बोले इस्माल दरबार, कहा- '100 करोड़ भी देंगे तो नहीं करूंगा काम'
'पहली फुर्सत से चला जा...', संजय लीला भंसाली संग आई दरार पर बोले इस्माल दरबार
नौकरी
नीदरलैंड के 50000 हजार भारत में कितने? 10 साल नौकरी की तो हो जाएगी चांदी
नीदरलैंड के 50000 हजार भारत में कितने? 10 साल नौकरी की तो हो जाएगी चांदी
जनरल नॉलेज
दुनिया के इस देश में सबसे पहले निकलता है चांद, वहां हो करवाचौथ तो कितनी पहले हो जाएगी पूजा?
दुनिया के इस देश में सबसे पहले निकलता है चांद, वहां हो करवाचौथ तो कितनी पहले हो जाएगी पूजा?
ट्रैवल
कहां है दुनिया का सबसे साफ हिंदू गांव, कैसे पहुंच सकते हैं यहां?
कहां है दुनिया का सबसे साफ हिंदू गांव, कैसे पहुंच सकते हैं यहां?
ENT LIVE
Odum Kuthira Chadum Kuthira Review: फहद फासिल और मलयालम सिनेमा की सबसे खराब फिल्म।
Odum Kuthira Chadum Kuthira Review: फहद फासिल और मलयालम सिनेमा की सबसे खराब फिल्म।
ENT LIVE
Nikka Zaildar 4 Review: एमी विर्क और सोनम बाजवा की शानदार अदाएं, हंसी का फुल डोज जादूगर
Nikka Zaildar 4 Review: एमी विर्क और सोनम बाजवा की शानदार अदाएं, हंसी का फुल डोज जादूगर
ENT LIVE
पवन सिंह फिर विवादों में, अहाना कुमरा ने दावा किया कि उनके फैन्स उन्हें धमका रहे हैं
पवन सिंह फिर विवादों में, अहाना कुमरा ने दावा किया कि उनके फैन्स उन्हें धमका रहे हैं
ENT LIVE
Hina Khan's journey:: संघर्ष से ताकत तक
Hina Khan's journey:: संघर्ष से ताकत तक
Paisa LIVE
IPO Alert: LG Electronics India Ltd. IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band|
IPO Alert: LG Electronics India Ltd. IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band|
Embed widget