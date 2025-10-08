NDA में सीट बंटवारे का मसला कहां उलझा? धर्मेंद्र प्रधान आ रहे पटना, BJP नेताओं संग होगी बैठक

बीजेपी के बिहार प्रदेश चुनाव प्रभारी धर्मेंद्र प्रधान आज (बुधवार) पटना आएंगे. माना जा रहा है कि एनडीए में सीट शेयरिंग को लेकर उलझे मामले को इस दौरान सुलझाने की कोशिश होगी. पटना पहुंचने के बाद धर्मेंद्र प्रधान बीजेपी के प्रमुख नेताओं के साथ मीटिंग करेंगे. एक बजे से बीजेपी की इंटरनल मीटिंग हो सकती है.

बीजेपी की इस मीटिंग में उसकी सीटिंग सीटों पर सहयोगी दलों के दावे को लेकर चर्चा हो सकती है. सूत्रों की मानें तो चिराग पासवान ने बीजेपी की कुछ सीटिंग सीटों पर दावा किया है. इसके चलते सीट शेयरिंग का पेंच फंसा है. चिराग पासवान के खगड़िया से पटना वापस लौटने के बाद आज (बुधवार) शाम बीजेपी के नेता उनसे मुलाकात कर सकते हैं.

कुशवाहा की बीजेपी से बन गई सहमति

दूसरी ओर केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी असम दौरे पर हैं तो ऐसे में 'हम' के राष्ट्रीय अध्यक्ष संतोष सुमन से बीजेपी नेताओं की बातचीत हो सकती है. सूत्रों के मुताबिक उपेंद्र कुशवाहा से बीजेपी की लगभग सहमति बन चुकी है. यानी उन्हें सीटों को लेकर कोई परेशानी नहीं है.

कल दिल्ली में हुई थी चिराग पासवान से मुलाकात

बता दें कि एनडीए में सीटों का बंटवारा चिराग पासवान के कारण ही फंसा है. यह कारण है कि बीते मंगलवार (07 अक्टूबर, 2025) को भी बीजेपी के नेताओं धर्मेंद्र प्रधान, विनोद तावड़े और मंगल पांडेय ने दिल्ली में चिराग पासवान के आवास पर जाकर मुलाकात की थी. मुलाकात के बाद अब फिर से धर्मेंद्र प्रधान आज (बुधवार) पटना आ रहे हैं. माना जा रहा है कि दो-तीन दिनों में एनडीए में सीट शेयरिंग की तस्वीरें साफ हो जाएंगी. इसके बाद औपचारिक रूप से इसकी घोषणा कर दी जाएगी. गौरतलब हो कि उधर महागठबंधन में भी सीटों का बंटवारा नहीं हुआ है.

