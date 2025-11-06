बिहार ने रचा इतिहास: पहले चरण में 64.66% मतदान, लखीसराय में विजय सिन्हा पर हमला | बड़ी बातें

बिहार विधानसभा चुनाव (2025) के पहले चरण में गुरुवार (06 नवंबर, 2025) को 121 सीटों पर मतदान हुआ. कुल 1314 प्रत्याशी चुनावी मैदान में थे. पहले चरण में रिकॉर्ड तोड़ मतदान हुआ है. कुछ जगहों पर वोट का बहिष्कार हुआ तो वहीं लखीसराय में डिप्टी सीएम विजय कुमार सिन्हा के काफिले पर हमला भी हुआ. बिहार चुनाव के पहले चरण से जुड़ी बड़ी बातें पढ़िए.

पहले चरण का मतदान समाप्त होने के बाद गुरुवार की शाम चुनाव आयोग की ओर से प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई. बिहार के मुख्य निर्वाचन अधिकारी विनोद गुंज्याल ने कहा, "बिहार विधानसभा चुनाव के लिए पहले चरण का मतदान सफलतापूर्वक संपन्न हो गया है. महिला मतदाताओं की भागीदारी बहुत अच्छी रही है. मतदान के दौरान 165 बैलेट यूनिट, 169 कंट्रोल यूनिट और 480 वीवीपैट बदले गए.

इस बार बिहार में मतदान के रिकॉर्ड टूटे

चुनाव आयोग के अनुसार साल 2000 के विधानसभा चुनाव में 62.57 फीसद मतदान हुआ था. वहीं 1998 में हुए लोकसभा चुनाव में बिहार में 64.6 फीसद मतदान हुआ था. यानी इस बार मतदान के सभी रिकॉर्ड टूट गए.

हिरासत में लिए गए 1415 लोग

बक्सर के ब्रह्मपुर विधानसभा क्षेत्र के मतदान केंद्र संख्या 56, फतुहा के 165, 166 और लखीसराय के सूर्यगढ़ा में मतदान केंद्र संख्या 1, 2 एवं 5 सहित कुछ अन्य बूथ पर मतदान का बहिष्कार की सूचना सामने आई. एडीजी मुख्यालय कुंदन कृष्णन ने बताया कि चुनाव के दौरान 1415 लोगों को हिरासत में लिया गया. दूसरी ओर चुनाव आयोग को कुल 143 शिकायतें मिलीं जिसका समय रहते निपटारा किया गया.

बिहार के इन 18 जिलों में हुआ मतदान

मधेपुरा

सहरसा

दरभंगा

मुजफ्फरपुर

गोपालगंज

सीवान

सारण

वैशाली

समस्तीपुर

बेगूसराय

खगड़िया

मुंगेर

लखीसराय

शेखपुरा

नालंदा

पटना

भोजपुर

बक्सर

पहले चरण में दांव पर 16 मंत्रियों की किस्मत

पहले चरण में सम्राट चौधरी के अलावा विजय कुमार सिन्हा के साथ-साथ 16 मंत्रियों की किस्मत भी दांव पर है. इनमें बीजेपी से 11 और जेडीयू से पांच मंत्री शामिल हैं. पहले चरण में कुल तीन करोड़ 75 लाख 13 हजार 302 मतदाता थे जिन्हें वोट करना था. इनमें एक करोड़ 98 लाख 35 हजार 325 पुरुष, एक करोड़ 76 लाख 77 हजार 219 महिलाएं और 758 थर्ड जेंडर मतदाता शामिल हैं. मतदान के लिए कुल 45,341 बूथ बनाए गए थे.

लखीसराय में विजय सिन्हा के काफिले पर हमला

डिप्टी सीएम विजय कुमार सिन्हा लखीसराय सीट से प्रत्याशी हैं. गुरुवार को जब वे अपने क्षेत्र में थे तो उनके काफिले पर हमला हो गया. उनकी कार को घेर लिया गया और चप्पल फेंकने के साथ मुर्दाबाद के नारे लगाए गए. लोगों ने उन्हें आगे बढ़ने से रोक दिया. विजय कुमार सिन्हा अपने निर्वाचन क्षेत्र के खोरियारी गांव में थे. लखीसराय में ही उनकी और आरजेडी एमएलसी अजय सिंह के बीच कहा सुनी भी हुई.

पहले चरण के चुनाव पर किस नेता ने क्या कहा?

सम्राट चौधरी: "शांतिपूर्ण मतदान के लिए मैं बिहार के प्रशासन, बिहार की जनता और चुनाव आयोग को धन्यवाद देना चाहता हूं. जिस तरह बिहार के आम मतदाता बाहर निकलकर मतदान करने का काम कर रहे हैं, उससे स्पष्ट दिखाई दे रहा है कि पिछले चुनाव से 4-5% अधिक मतदान इस चुनाव में हुआ है. पहले चरण के बाद हमारे प्रतिनिधियों के द्वारा जो रिपोर्ट आई है, 121 सीटों में से लगभग 100 सीटों के आसपास NDA जीत रहा है और यह 2010 के नतीजों को तोड़ने वाला है."

विजय कुमार सिन्हा: "डबल इंजन की सरकार पर लोगों का विश्वास है. फिर से एनडीए सरकार बनेगी. लखीसराय को हॉट सीट बना दिया था. नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने कहा था कि लिखकर ले लीजिए विजय सिन्हा यहां से नहीं जीतेंगे. कुछ लोगों ने इसे प्रतिष्ठा बनाया था जिसे जनता ने जवाब दे दिया है."

चिराग पासवान: "...जिस तरह से रुझान आ रहे हैं, एक बात स्पष्ट है जिसमें रत्ती भर भी कहीं कोई शंका नहीं है कि 14 तारीख के बाद परिणाम के बाद एक बार फिर से बिहार में NDA की सरकार बनने जा रही है."

तेज प्रताप यादव: "...लोकतंत्र में जनता मालिक है. माता-पिता का प्रेम और आशीर्वाद अपनी जगह है…जो अच्छा काम करेगा हम उसे सहयोग करेंगे. हमें पूरा विश्वास है…"

मुकेश सहनी: "बिहार में बदलाव की लहर है. बंपर वोटिंग हो रही है. मुझे उम्मीद है कि बिहार में बदलाव होगा. महागठबंधन की सरकार बनेगी."

अखिलेश प्रसाद सिंह: "महागठबंधन दो-तिहाई बहुमत से सरकार बनाने जा रहा है. मैं पहले ही कहा करता था कि बिहार चौंकाने वाला परिणाम देने वाला है और आज जिस प्रकार की खबरें आ रही हैं उससे साफ है कि सत्ता में परिवर्तन हो रहा है..."

तेजस्वी यादव: "14 नवंबर को नई सरकार बनने वाली है."

लालू यादव (एक्स पोस्ट): "तवा से रोटी पलटती रहनी चाहिए, नहीं तो जल जाएगी."

उपेंद्र कुशवाहा: "...बिहार से जो खबर प्राप्त हो रही है उससे स्पष्ट है कि पूरे बिहार में NDA की इस बार जबरदस्त जीत होने वाली है."

प्रशांत किशोर: "पिछले 30 सालों में सबसे ज़्यादा मतदान होना इस बात का संकेत है कि बिहार में बदलाव आ रहा है. 14 नवंबर को एक नई व्यवस्था स्थापित होने जा रही है..."

खेसारी लाल यादव: "मुझे खुशी है कि इतना ज्यादा मतदान हुआ. लोग अपने बच्चों के भविष्य के लिए वोट कर रहे हैं. ईश्वर आने वाली पीढ़ी को बेहतर शिक्षा और रोजगार प्रदान करे."

