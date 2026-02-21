हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
टी20 विश्व कप 2026राशिफलआईपीएल 2026फोटो गैलरीवेब स्टोरीजEventsIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़राज्यबिहारबिहार: क्या पवन सिंह जाएंगे राज्यसभा? 5वीं सीट बनेगी सबसे बड़ा सियासी रणक्षेत्र, BJP का मूड क्या?

बिहार: क्या पवन सिंह जाएंगे राज्यसभा? 5वीं सीट बनेगी सबसे बड़ा सियासी रणक्षेत्र, BJP का मूड क्या?

Bihar Rajya Sabha Election: बिहार राज्यसभा चुनाव में पांच सीटों पर मुकाबला तय है. संख्याबल के आधार पर एनडीए मजबूत स्थिति में है. विपक्ष एक सीट बचाने की रणनीति बना रहा है.

By : शशांक कुमार | Edited By: पुष्पेंद्र कुमार | Updated at : 21 Feb 2026 04:25 PM (IST)
Preferred Sources

बिहार में राज्यसभा के पास सीटें खाली हो रही हैं. पांच सीटों पर मौजूदा सांसद राष्ट्रीय जनता दल (आरजेडी) के प्रेमचंद गुप्ता और एडी सिंह, जनता दल यूनाईटेड (जेडीयू) के हरिवंश और रामनाथ ठाकुर और राष्ट्रीय लोक मोर्चा (आरएलएम) के उपेंद्र कुशवाहा का कार्यकाल पूरा हो रहा है. चुनाव 16 मार्च को होगा. खाली हो रहीं पांच सीटों में राजद और जदयू की दो-दो तथा राष्ट्रीय लोक मोर्चा की एक सीट है.

बीजेपी को दो सीटों का फायदा और राजद को दो सीटों का नुकसान संभव है. राज्यसभा की एक सीट के लिए एक 41 विधायकों की वोट की जरूरत होती है. इसी हिसाब से NDA चार सीटें आराम से जीत लेगा. चार सीटों को जीतने के बाद एनडीए के पास 38 विधायकों को वोट बचेगा. पांचवीं सीट जीतने के लिए NDA को तीन विधायकों की जरूरत होगी. अगर विपक्ष के सभी 41 विधायक एक साथ होकर अपना उम्मीदवार तय करें और उन्हें वोट दें तो विपक्ष के पाले में एक सीट सकती है. 5वीं सीट पर NDA व विपक्ष भी उम्मीदवार देता है तो विधायकों की खरीद फरोख्त की गुंजाइश बनेगी.

2025 में एनडीए ने 202 सीटें जीतकर हासिल किया था बहुमत

जानकारी के अनुसार, बिहार विधानसभा में कुल 243 विधायक हैं. 5 सीटों के लिए एक उम्मीदवार को जीतने के लिए करीब 41 वोटों की जरूरत होती है. 2025 के बिहार विधानसभा चुनाव में NDA गठबंधन ने 243 में से 202 सीटें जीतकर भारी बहुमत हासिल किया. बीजेपी को 89 सीटें मिलीं, जबकि जदयू ने 85 सीटों पर जीत दर्ज की. इसके अलावा लोजपा को 19, हम को 5 और आरएलएम को 4 सीटें मिलीं. महागठबंधन में राजद को 25 और कांग्रेस को 6 सीटें मिलीं. इसके अलावा भाकपा (माले) को 2, भाकपा (एम) को 1 और आईआईपी को 1 सीट मिली.

इस तरह महागठबंधन के पास कुल 35 विधायक ही हैं. इसके अलावा एआईएमआईएम के 5 और बसपा का 1 विधायक अन्य दलों में शामिल हैं. राज्यसभा चुनाव के जरिए बीजेपी जदयू इस बार जातीय संतुलन, क्षेत्रीय प्रतिनिधित्व और हाई-प्रोफाइल चेहरों के मिश्रण पर काम कर रही है. बीजेपी भोजपुरी एक्टर और गायक पवन सिंह को राज्यसभा भेजा सकती है. सूत्रों के अनुसार बीजेपी किसी बड़े ब्राह्मण और राजपूत नेता का नाम पर मंथन भी कर रही है.

रामनाथ ठाकुर का एक बार फिर राज्यसभा जाना तय

जेडीयू कोटे से रामनाथ ठाकुर का एक बार फिर से राज्यसभा में जाना तय माना जा रहा है. वहीं, हरिवंश नारायण सिंह को लेकर जदयू में संशय की स्थिति है. आमतौर पर देखा गया है कि नीतीश कुमार किसी भी नेता को केवल दो बार ही राज्यसभा भेजते हैं. सूत्रों के अनुसार जदयू राष्ट्रीय महासचिव मनीष वर्मा जो कुर्मी जाति से आते हैं.

उनको या किसी अल्पसंख्यक को भी राज्यसभा भेजने पर विचार कर रही है. BJP अगर दो सीटों पर अपना प्रत्याशी देती है तो NDA पांचवें सीट पर उपेंद्र कुशवाहा को प्रत्याशी बना सकता है.

प्रेमचंद गुप्ता को फिर राज्यसभा भेज सकती है राजद

वहीं विपक्ष की बात करें तो AIMIM ने बिहार अध्यक्ष व विधायक अख्तरुल ईमान को राज्यसभा भेजने की मांग विपक्षी दलों से की है. पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता आदिल हसन ने यह मांग रखी है और विपक्ष से समर्थन मांगा है. राजद राज्यसभा सदस्य प्रेमचंद गुप्ता को फिर राज्यसभा भेज सकती है. इसके लिये विपक्ष के दलों से समर्थन मांग सकती है.

एबीपी न्यूज से बातचीत में MIM बिहार अध्यक्ष एवं विधायक अख्तरुल ईमान ने कहा कि हम बिहार में राज्यसभा चुनाव में उम्मीदवार देंगे. विपक्षी दल हमारा सहयोग करें. सांप्रदायिक शक्तियों को रोकना है तो हमारा साथ दें. हम लोग हमेशा समर्थन देने के लिए थोड़ी न हैं. हम अपना कैंडिडेट देंगे. राज्यसभा में हमारा एक भी सदस्य नहीं हैं.

बता दें अख्तरुल का बयान महागठबंधन के दलों खासकर राजद के लिए झटका है क्योंकि राजद अपना उम्मीदवार देने की कोशिश में है और ओवैसी से समर्थन मांग सकती है.

जदयू मुख्य प्रवक्ता विधान पार्षद नीरज कुमार ने कहा कि ये तो विपक्ष का अंदरुनी मामला है कि कैंडिडेट देंगे या नहीं, लेकिन राजद की स्थिति इतनी खराब हो गयी कि अपना उम्मीदवार भी नहीं दे सकती है. MIM का समर्थन करेगी या नहीं राजद को इसका जवाब देना चाहिए. राजद को जनता ने घर बैठा दिया. NDA पांचों सीट जीतेगा. उम्मीदवार NDA के कौन होंगे इसका निर्णय एनडीए के शीर्ष नेतृत्व मिलकर तय करेंगे.

राज्यसभा में एक उम्मीदवार उतारेगा विपक्ष- मृत्युंजय तिवारी

RJD प्रवक्ता मृत्युंजय तिवारी ने कहा कि विपक्ष राज्यसभा चुनाव में 1 उम्मीदवार उतारेगा. सभी विपक्षी दल मिलकर 1 कैंडिडेट देंगे और जीतेंगे. कैंडिडेट कौन होगा और किस दल से होगा. यह विपक्षी दल मिलकर तय कर लेंगे. वाम दल, AIMIM, BSP, कांग्रेस समेत सभी विपक्षी दल से हम लोग बात करेंगे. खेला भी होगा. एनडीए के कई विधायक क्रॉस वोटिंग भी करेंगे.

बीजेपी प्रवक्ता कुंतल कृष्ण ने कहा कि सभी पांच सीट NDA जीतेगा. पांचों सीटों पर उम्मीदवार NDA देगा. किस दल से कौन उम्मीदवार होंगे इस पर निर्णय जल्द हो जाएगा. बातचीत सहयोगी दलों के बीच चल रही है. महागठबंधन में लड़ाई चल रही है एक सीट को लेकर. महागठबंधन चुनाव से बाहर है. विधानसभा चुनाव में जनता ने घर बैठा दिया.

ये भी पढ़िए- बिहार: मैथिली ठाकुर के लालू यादव को 'धृतराष्ट्र' कहने पर भड़के तेजस्वी यादव, कहा- 'विधायक बनते ही...'

Published at : 21 Feb 2026 04:22 PM (IST)
Tags :
CM Nitish Kumar Patna News BJP AIMIM NDA RJD BIHAR NEWS
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

बिहार
बिहार: क्या पवन सिंह जाएंगे राज्यसभा? 5वीं सीट बनेगी सबसे बड़ा सियासी रणक्षेत्र, BJP का मूड क्या?
बिहार: क्या पवन सिंह जाएंगे राज्यसभा? 5वीं सीट बनेगी सबसे बड़ा सियासी रणक्षेत्र, BJP का मूड क्या?
बिहार
बिहार: मैथिली ठाकुर के लालू यादव को 'धृतराष्ट्र' कहने पर भड़के तेजस्वी यादव, कहा- 'विधायक बनते ही...'
बिहार: मैथिली ठाकुर के लालू यादव को 'धृतराष्ट्र' कहने पर भड़के तेजस्वी यादव, कहा- 'विधायक बनते ही...'
बिहार
बिहार: 2 लाख से ज्यादा किसानों को CM नीतीश कुमार की सौगात, 100 करोड़ रुपये की राशि करेंगे जारी
बिहार: 2 लाख से ज्यादा किसानों को CM नीतीश कुमार की सौगात, 100 करोड़ रुपये की राशि करेंगे जारी
बिहार
बिहार: 'महागठबंधन के मुस्लिम नेता सिर्फ वोट...', AIMIM के आदिल हुसैन ने साधा निशाना
बिहार: 'महागठबंधन के मुस्लिम नेता सिर्फ वोट...', AIMIM के आदिल हुसैन ने साधा निशाना
Advertisement

वीडियोज

Ola का Dream Run: India की EV Success Story से Market Crash तक का सफ़र | Paisa Live
AI Summit Controversy: बैरिकेडिंग तोड़ कांग्रेस मुख्यालय की ओर बढ़े प्रदर्शनकारी | BJP Protest
AI Summit Controversy: प्रदर्शनकारियों के समर्थन में राहुल गांधी का पोस्ट, लिखा- 'PM Is Compromised'
Donald Trump on Tariff: ट्रंप के 10% ग्लोबल टैरिफ के बाद कौन सी चीजें होंगी मंहगी? | Trade Deal
Donald Trump on Tariff: व्यापार नीति में भारी फेरबदल!, भारत अब अमेरिका को टैरिफ देगा? | USA
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
ईरान के टॉप कमांडरों पर खतरा! टारगेटेड स्ट्राइक की तैयारी; अमेरिकी हमले के सीक्रेट ब्लूप्रिंट से मिडिल ईस्ट में हड़कंप
ईरान के टॉप कमांडरों पर खतरा! टारगेटेड स्ट्राइक की तैयारी; अमेरिकी हमले के सीक्रेट ब्लूप्रिंट से मिडिल ईस्ट में हड़कंप
मध्य प्रदेश
इंदौर: AI समिट में हंगामे के खिलाफ BJYM का मोर्चा, कांग्रेस मुख्यालय पर पथराव, टमाटर-संतरे फेंके
इंदौर: AI समिट में हंगामे के खिलाफ BJYM का मोर्चा, कांग्रेस मुख्यालय पर पथराव, टमाटर-संतरे फेंके
बॉलीवुड
‘टॉक्सिक’ से यश ने वसूली कितनी मोटी फीस? रकम जान कर उड़ जाएंगे होश
‘टॉक्सिक’ से यश ने वसूली कितनी मोटी फीस? रकम जान कर उड़ जाएंगे होश
इंडिया
AI समिट हंगामा: यूथ कांग्रेस के चारों कार्यकर्ताओं की जमानत अर्जी खारिज, आरोपियों को 5 दिन की पुलिस रिमांड
AI समिट हंगामा: यूथ कांग्रेस के चारों कार्यकर्ताओं की जमानत अर्जी खारिज, आरोपियों को 5 दिन की पुलिस रिमांड
क्रिकेट
PAK vs NZ: अगर बारिश में धुल गया पाकिस्तान और न्यूजीलैंड का सुपर-8 का मुकाबला? फिर सेमीफाइनल का क्या होगा समीकरण? जानें
अगर बारिश में धुल गया पाकिस्तान-न्यूजीलैंड का सुपर-8 का मुकाबला? फिर सेमीफाइनल का क्या होगा समीकरण?
राजस्थान
जयपुर: 'धर्म में नहीं लिखा, बस जिद के चलते...', रमजान में BJP ने फिर उठाया लाउडस्पीकर का मुद्दा
जयपुर: 'धर्म में नहीं लिखा, बस जिद के चलते...', रमजान में BJP ने फिर उठाया लाउडस्पीकर का मुद्दा
ट्रेंडिंग
Video: दिल्ली में कहां लगता है सबसे महंगा रेंट, मजेदार वीडियो ने इंटरनेट पर छेड़ी बहस, यूजर्स बोले, तुम से ना हो पाएगा
दिल्ली में कहां लगता है सबसे महंगा रेंट, मजेदार वीडियो ने इंटरनेट पर छेड़ी बहस, यूजर्स बोले, तुम से ना हो पाएगा
यूटिलिटी
यूपी के किन शिक्षकों को मिलेगा 5 लाख तक कैशलेस इलाज, इसके लिए कौन से डॉक्यूमेंट जरूरी?
यूपी के किन शिक्षकों को मिलेगा 5 लाख तक कैशलेस इलाज, इसके लिए कौन से डॉक्यूमेंट जरूरी?
ENT LIVE
Shatak Movie Review:100 साल की विचारधारा पर बनी Film,हैरान कर देने वाली कहानी
Shatak Movie Review:100 साल की विचारधारा पर बनी Film,हैरान कर देने वाली कहानी
ENT LIVE
2 Deewane Seher mein : में, सादगी और एहसास से भरी imperfect love story
2 Deewane Seher mein : में, सादगी और एहसास से भरी imperfect love story
ENT LIVE
Shatak: 100 साल के Sangh की पूरी कहानी बड़े पर्दे पर
Shatak: 100 साल के Sangh की पूरी कहानी बड़े पर्दे पर
ENT LIVE
Yash की ‘Toxic’ का teaser release, screen पर फिर दिखा असली hero वाला अंदाज
Yash की ‘Toxic’ का teaser release, screen पर फिर दिखा असली hero वाला अंदाज
ENT LIVE
Rajpal Yadav को Court से बड़ी राहत, 18 March तक मिली Interim Bail
Rajpal Yadav को Court से बड़ी राहत, 18 March तक मिली Interim Bail
Embed widget