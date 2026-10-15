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हिंदी न्यूज़राज्यबिहारबिहार में वेतन घोटाला! शिक्षकों-पुलिसकर्मियों की सैलरी पर रोक

बिहार में वेतन घोटाला! शिक्षकों-पुलिसकर्मियों की सैलरी पर रोक

बिहार में वेतन भुगतान की विसंगतियों के बाद करीब 9 लाख शिक्षकों और 1.30 लाख पुलिसकर्मियों के रिकॉर्ड की जांच के निर्देश दिए गए हैं. अक्टूबर का वेतन सत्यापन पूरा होने के बाद जारी होगा.

Written By : नूरनैन अली |  Updated at : 15 Oct 2026 12:38 PM (IST)
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बिहार में सरकारी वेतन भुगतान में गड़बड़ी का मामला सामने आया है. ऑडिट रिपोर्ट में वेतन से जुड़े कथित फर्जी भुगतान की जानकारी मिलने के बाद वित्त विभाग ने सख्त कदम उठाया है. करीब 9 लाख शिक्षकों और 1.30 लाख पुलिसकर्मियों के वेतन से जुड़े रिकॉर्ड की जांच की जाएगी. शिक्षा विभाग ने शिक्षकों और कर्मचारियों के वेतन व भत्तों का सत्यापन करने की प्रक्रिया शुरू करने के निर्देश दिए हैं. अक्टूबर महीने का वेतन आंकड़ों की जांच पूरी होने के बाद ही जारी किया जाएगा.

ऑडिट रिपोर्ट के अनुसार, HRMS और CFMS पोर्टल पर वेतन संबंधी आंकड़ों में गड़बड़ी की आशंका जताई गई है. आरोप है कि कुछ कर्मचारियों के वेतन की जानकारी दर्ज करते समय तय राशि से अधिक रकम दिखाई गई. इसके बाद वेतन बिल बनाने, जांचने और मंजूरी देने की प्रक्रिया में भी कथित अनियमितताएं हुईं. अब विभाग यह पता लगाएगा कि गड़बड़ी कहां हुई और इसके लिए कौन जिम्मेदार है?

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वित्त सचिव ने जांच के दिए निर्देश

वित्त विभाग के प्रधान सचिव विनय कुमार ने शिक्षा और पुलिस विभाग को पत्र लिखकर वेतन रिकॉर्ड की जांच करने का निर्देश दिया है. जांच जिला स्तर से लेकर विभागीय मुख्यालय तक होगी. पुलिस विभाग में DGP कार्यालय और सचिवालय के रिकॉर्ड भी खंगाले जाएंगे. जिलाधिकारियों को जांच सख्ती से कराने को कहा गया है.

पटना, भागलपुर और औरंगाबाद में दर्ज हुई FIR

जानकारी के मुताबिक, पटना, भागलपुर और औरंगाबाद समेत कई जिलों में गलत वेतन भुगतान की शिकायतें सामने आई हैं. इन तीनों जिलों में FIR दर्ज होने की भी जानकारी है. हालांकि, मामले में पुलिस अधिकारियों की ओर से आधिकारिक बयान सामने नहीं आया है. जांच में भुगतान से जुड़ी गड़बड़ियों और संबंधित लोगों की भूमिका का पता लगाया जाएगा.

गड़बड़ी मिलने पर होगी वसूली और कार्रवाई

वित्त विभाग ने वेतन बिल तैयार करने, उनकी जांच करने और मंजूरी देने की प्रक्रिया में बदलाव के निर्देश भी दिए हैं. अब इन जिम्मेदारियों के लिए नियमित कर्मचारियों को तैनात करने पर जोर दिया गया है. जांच में फर्जी भुगतान की पुष्टि होने पर अतिरिक्त रकम की वसूली की जा सकती है. जिम्मेदार अधिकारियों या कर्मचारियों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई भी संभव है.

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About the author नूरनैन अली

नूरनैन अली एक कंसल्टेंट राइटर हैं, जिनकी विशेषज्ञता राजनीति, राज्य सरकार की नीतियों और क्राइम रिपोर्टिंग में है. उन्हें चुनावी कवरेज का लंबा अनुभव है. उन्होंने मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव 2018, लोकसभा चुनाव 2019 और 2024 तथा उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव 2017 और 2022 जैसे महत्वपूर्ण चुनावों को कवर किया है.  
नूरनैन अली साल 2014 से मीडिया क्षेत्र में सक्रिय हैं. उन्होंने उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, दिल्ली, बिहार और हरियाणा से जुड़ी खबरों की रिपोर्टिंग की है. वे टोटल टीवी, रफ्तार न्यूज, एसएमबीसी स्वराज, ईटीवी भारत, वे2न्यूज और लल्लूराम जैसे मीडिया संस्थानों में अपनी सेवाएं दे चुके हैं. पत्रकारिता के अलावा उन्हें खाना बनाना, किताबें पढ़ना और सच्ची घटनाओं पर आधारित फिल्में देखना पसंद है. वे गजल, कव्वाली और 90 के दशक के हिंदी गानों के भी शौकीन हैं.  
उन्होंने बीए (राजनीति शास्त्र एवं भूगोल) की शिक्षा प्राप्त की है. इसके साथ ही पत्रकारिता एवं विज्ञापन में 2 वर्षीय डिप्लोमा और ग्रामीण विकास में मास्टर्स किया है.  
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Published at : 15 Oct 2026 12:38 PM (IST)
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Patna News BIHAR NEWS
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