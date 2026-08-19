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हिंदी न्यूज़राज्यबिहारबिहार: TRE-4 में पदों की संख्या बढ़ी, जारी होगा नया नोटिफिकेशन?

बिहार: TRE-4 में पदों की संख्या बढ़ी, जारी होगा नया नोटिफिकेशन?

Bihar Bihar TRE-4 Recruitment: शिक्षा मंत्री ने सभी शिक्षक अभ्यर्थियों से अपील की कि वे निर्धारित समय-सीमा के भीतर ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया पूरी करें. सभी शिक्षक अभ्यर्थियों को शुभकामना भी दी है.

Written By : अजीत कुमार, पटना |  Updated at : 19 Aug 2026 11:37 AM (IST)
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बिहार में चौथे चरण की शिक्षक भर्ती में पदों की संख्या बढ़ाई गई है. मंगलवार (18 अगस्त, 2026) को नोटिफिकेशन जारी हुआ कि 32,388 पदों पर भर्ती होगी. अब कुछ और पदों को जोड़ा गया है. TRE-4 के तहत पहले से स्वीकृत 32,388 पदों के अतिरिक्त विभिन्न विषयों एवं भाषाओं में 886 नए पद जोड़े जाने की प्रक्रिया की गई है. इनमें आठ भाषाओं/विषयों जैसे मगही, मैथिली, ललित कला, प्राकृत सहित अन्य के 810 पद तथा कृषि विषय के 76 पद शामिल हैं.

माना जा रहा है कि अब नए पदों की जानकारी को जोड़कर फिर से नया नोटिफिकेशन जारी हो सकता है. शिक्षा मंत्री मिथिलेश तिवारी ने कहा कि बिहार सरकार युवाओं के लिए रोजगार के अधिक से अधिक अवसर उपलब्ध कराने और राज्य की शिक्षा व्यवस्था को सशक्त बनाने के लिए पूरी प्रतिबद्धता के साथ कार्य कर रही है. TRE-4 के माध्यम से हजारों योग्य एवं प्रतिभाशाली युवाओं को बिहार की शिक्षा व्यवस्था से जुड़कर राष्ट्र निर्माण में योगदान देने का अवसर मिलेगा.

शिक्षा मंत्री ने कहा कि शिक्षक केवल रोजगार का माध्यम नहीं, बल्कि नई पीढ़ी के निर्माण और बिहार के भविष्य को दिशा देने वाले राष्ट्रनिर्माता हैं. उन्होंने कहा कि TRE-4 के माध्यम से शिक्षकों की नियुक्ति से विद्यालयों में शिक्षकों की उपलब्धता और बेहतर होगी और विद्यार्थियों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा उपलब्ध कराने के सरकार के प्रयासों को और गति मिलेगी.

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'समय-सीमा के भीतर करें ऑनलाइन आवेदन'

शिक्षा मंत्री ने सभी शिक्षक अभ्यर्थियों से अपील की कि वे निर्धारित समय-सीमा के भीतर ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया पूरी करें और पूरी तैयारी, मेहनत एवं आत्मविश्वास के साथ परीक्षा में शामिल हों. उन्होंने कहा कि बिहार की युवा शक्ति में अपार क्षमता है और राज्य सरकार युवाओं को आगे बढ़ने के लिए हरसंभव अवसर उपलब्ध कराने के लिए प्रतिबद्ध है.

मिथिलेश तिवारी ने कहा कि युवा शक्ति को अवसर देना, शिक्षा व्यवस्था को मजबूत करना और बिहार के विद्यार्थियों के उज्ज्वल भविष्य का निर्माण करना राज्य सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकताओं में है. उन्होंने सभी शिक्षक अभ्यर्थियों को शुभकामनाएं देते हुए विश्वास व्यक्त किया कि TRE-4 के माध्यम से चयनित शिक्षक बिहार के विद्यालयों में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा को नई ऊंचाइयों तक ले जाएंगे और विद्यार्थियों के उज्ज्वल भविष्य के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे.

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About the author अजीत कुमार, पटना

सक्रिय पत्रकारिता में अजीत कुमार लगभग 10 वर्षों से कार्यरत हैं. वर्ष 2016 में दैनिक जागरण समाचार-पत्र से इन्होंने ट्रेनी सब-एडिटर के रूप में अपनी पारी की शुरुआत पटना से की. देश के कई बड़े मीडिया संस्थानों में इन्होंने अपनी सेवाएं दी हैं, जिनमें दैनिक जागरण, ईटीवी भारत, दैनिक भास्कर आदि शामिल हैं.

वर्तमान में इनका कार्यक्षेत्र बिहार है और ये एबीपी लाइव में 'चीफ कॉपी एडिटर' के पद पर कार्यरत हैं. एबीपी डिजिटल के बिहार सेक्शन को लीड करते हैं. बिहार की खबरों पर इनकी पैनी नजर रहती है चाहे वह राजनीतिक घटनाक्रम से जुड़ी हुई खबरें हों या फिर अपराध या अन्य सामाजिक सरोकार की. खबरों को एंगल देने में और हेडिंग बनाने में महारथ हासिल है.

सही समय पर निष्पक्ष रूप से कई समाचार इनके प्रकाशित हो चुके हैं, जिनमें कई एक्सक्लूसिव स्टोरीज भी शामिल हैं. पत्रकारिता में इन्होंने स्नातक के साथ परास्नातक तक की पढ़ाई की है. इनसे ajeetk@abpnetwork.com पर संपर्क किया जा सकता है.
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Published at : 19 Aug 2026 11:25 AM (IST)
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