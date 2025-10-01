हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
दुर्गा पूजाफोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047वेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड फाइंडर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़राज्यबिहारपटना में 4 अक्टूबर को फिर सड़कों पर उतरेंगे शिक्षक अभ्यर्थी, TRE-4 में 1.20 लाख पदों पर बहाली की मांग

पटना में 4 अक्टूबर को फिर सड़कों पर उतरेंगे शिक्षक अभ्यर्थी, TRE-4 में 1.20 लाख पदों पर बहाली की मांग

Patna Teacher Candidates Protest: अभ्यर्थियों ने पहले भी आंदोलन किया था लेकिन सरकार सुनने को तैयार नहीं है. चुनावी वर्ष में एक बार फिर सरकार पर दबाव बनाने की कोशिश शुरू कर दी गई है.

By : शशांक कुमार | Edited By: अजीत कुमार | Updated at : 01 Oct 2025 01:15 PM (IST)
Preferred Sources

बिहार में चौथे चरण के तहत शिक्षकों की बहाली होनी है. इसको लेकर विभाग की ओर से साफ कर दिया गया है कि 26 हजार के आसपास पदों पर नियुक्तियां होंगी. दूसरी ओर शिक्षक अभ्यर्थियों की मांग है कि चौथे चरण के तहत एक लाख 20 हजार पदों पर बहाली हो. अपनी मांग को लेकर एक बार फिर शिक्षक अभ्यर्थी सड़कों पर उतरने के लिए तैयार हैं. 

चार अक्टूबर को शिक्षक अभ्यर्थी पटना कॉलेज से मार्च निकालेंगे और सीएम आवास तक जाएंगे. बिहार स्टूडेंट यूनियन के अध्यक्ष दिलीप कुमार ने इसकी घोषणा की है. उनका कहना है कि सरकार ठगने का काम किया है. एक लाख 20 हजार पदों पर बहाली निकालने का वादा सरकार ने किया था, लेकिन 26 हजार पदों पर ही बहाली होगी. यह वादा खिलाफी है. 

दिलीप कुमार ने कहा कि पहले बाहर के युवाओं को नौकरी देने के लिए आंकड़े बढ़ाए जाते थे, लेकिन अब बिहार के युवाओं के साथ छल किया जा रहा है. डोमिसाइल लागू होने पर सीटों में कटौती की गई. 

दिसंबर में परीक्षा होगी, जनवरी में नतीजे आएंगे

बता दें शिक्षा मंत्री सुनील कुमार ने ऐलान किया है कि 26 हजार पदों के लिए वैकेंसी आएगी. आगे फिर से टीआरई-5 में बहाली होगी. गौरतलब हो कि 16 से 19 दिसंबर के बीच टीआरई-4 की परीक्षा होगी. परिणाम 20 से 24 जनवरी (2026) तक जारी कर दिए जाएंगे.

बिहार लोक सेवा आयोग (बीपीएससी) शिक्षक भर्ती की परीक्षा ले रहा है. तीन चरण में हुई भर्ती में लाखों युवाओं को नौकरी मिल चुकी है. अब जल्द ही बीपीएससी की ओर से चौथे चरण की भर्ती के लिए परीक्षा ली जाएगी. इस भर्ती के तहत प्राथमिक (कक्षा 1-5), मिडिल स्कूल (कक्षा 6-8), सेकेंडरी (कक्षा 9-10) और सीनियर सेकेंडरी (कक्षा 11-12) में शिक्षकों की नियुक्ति की जाएगी.

बता दें कि अभ्यर्थियों ने पहले भी आंदोलन किया था. हालांकि सरकार सुनने को तैयार नहीं है. चुनावी वर्ष में एक बार फिर सरकार पर दबाव बनाने की कोशिश शुरू कर दी गई है. सरकार दावा कर रही है कि लाखों युवाओं को रोजगार दिया गया, बहाली की गई, लेकिन इन्हीं मुद्दों पर सरकार की घेराबंदी भी हो रही है.

यह भी पढ़ें- पवन सिंह को BJP कहां से दे सकती है टिकट? 2 सीटों की चर्चा, जानिए यहां का समीकरण

Published at : 01 Oct 2025 01:14 PM (IST)
Tags :
Bihar Teacher Recruitment Bihar Teacher News BIHAR NEWS TRE-4
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

विश्व
Asia Cup 2025 Final: ACC चीफ मोहसिन नकवी का नया ड्रामा, एशिया कप ट्रॉफी देने के लिए रखी शर्त, कहा - 'सूर्यकुमार को...'
ACC चीफ मोहसिन नकवी का नया ड्रामा, एशिया कप ट्रॉफी देने के लिए रखी डिमांड, कहा - 'सूर्यकुमार को...'
महाराष्ट्र
ठाणे के गरबा महोत्सव में गैर-हिंदू व्यक्ति ने फेंके अंडे, माहौल खराब होने पर बौखलाए लोग, केस दर्ज
ठाणे के गरबा महोत्सव में गैर-हिंदू व्यक्ति ने फेंके अंडे, माहौल खराब होने पर बौखलाए लोग, केस दर्ज
इंडिया
बिहार विधानसभा चुनाव का ये ताजा सर्वे उड़ा देगा BJP और नीतीश की नींद, सच हुए आंकड़े तो पलट जाएगा गेम
बिहार विधानसभा चुनाव का ये ताजा सर्वे उड़ा देगा BJP और नीतीश की नींद, सच हुए आंकड़े तो पलट जाएगा गेम
स्पोर्ट्स
सईद अजमल का बड़ा खुलासा, वर्ल्ड कप जीतने के बाद पाकिस्तान टीम को अपनी ही सरकार से मिला था धोखा
सईद अजमल का बड़ा खुलासा, वर्ल्ड कप जीतने के बाद पाकिस्तान टीम को अपनी ही सरकार से मिला था धोखा
Advertisement

वीडियोज

Bareilly Violence: बरेली हिंसा के असली मास्टरमाइंड मौलाना Tauqeer Raza को टांग ले गई पुलिस | ABPLIVE
Afghanistan News: ना इंटरनेट, ना मोबाइल, अफगानिस्तान में सबकुछ OFF! आखिर हुआ क्या? | ABPLIVE
26/11 Attack: पूर्व Home Minister का बड़ा खुलासा, 'Retaliation' पर थी अलग राय
Navratri 2025: दुर्गा पूजा का ऐसा आयोजन देख गद-गद हो जाओगे! |ABPLIVE
आरुष भोला ने अशनीर ग्रोवर को दी राइज एंड फॉल रिलीज की धमकी!
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
Asia Cup 2025 Final: ACC चीफ मोहसिन नकवी का नया ड्रामा, एशिया कप ट्रॉफी देने के लिए रखी शर्त, कहा - 'सूर्यकुमार को...'
ACC चीफ मोहसिन नकवी का नया ड्रामा, एशिया कप ट्रॉफी देने के लिए रखी डिमांड, कहा - 'सूर्यकुमार को...'
महाराष्ट्र
ठाणे के गरबा महोत्सव में गैर-हिंदू व्यक्ति ने फेंके अंडे, माहौल खराब होने पर बौखलाए लोग, केस दर्ज
ठाणे के गरबा महोत्सव में गैर-हिंदू व्यक्ति ने फेंके अंडे, माहौल खराब होने पर बौखलाए लोग, केस दर्ज
इंडिया
बिहार विधानसभा चुनाव का ये ताजा सर्वे उड़ा देगा BJP और नीतीश की नींद, सच हुए आंकड़े तो पलट जाएगा गेम
बिहार विधानसभा चुनाव का ये ताजा सर्वे उड़ा देगा BJP और नीतीश की नींद, सच हुए आंकड़े तो पलट जाएगा गेम
स्पोर्ट्स
सईद अजमल का बड़ा खुलासा, वर्ल्ड कप जीतने के बाद पाकिस्तान टीम को अपनी ही सरकार से मिला था धोखा
सईद अजमल का बड़ा खुलासा, वर्ल्ड कप जीतने के बाद पाकिस्तान टीम को अपनी ही सरकार से मिला था धोखा
बॉलीवुड
शाहरुख खान से जॉन अब्राहम और कंगना रनौत तक , बेहद लग्जरी हैं बॉलीवुड सितारों की वैनिटी वैन, खासियत जान उड़ जाएंगे होश
शाहरुख खान से जॉन अब्राहम तक , बेहद लग्जरी हैं बॉलीवुड सितारों की वैनिटी वैन, खासियत जान उड़ जाएंगे होश
यूटिलिटी
UPI Payment Security: अब फ्रॉड नहीं कर पाएंगे साइबर क्रिमिनल, UPI पर पैसे मांगने का ऑप्शन हुआ बंद
अब फ्रॉड नहीं कर पाएंगे साइबर क्रिमिनल, UPI पर पैसे मांगने का ऑप्शन हुआ बंद
शिक्षा
UGC ने 54 प्राइवेट यूनिवर्सिटी को किया डिफाल्टर घोषित, यहां चेक कर लें लिस्ट
UGC ने 54 प्राइवेट यूनिवर्सिटी को किया डिफाल्टर घोषित, यहां चेक कर लें लिस्ट
हेल्थ
Navratri Fasting Tips: नवरात्र का व्रत तोड़ते ही न खा लेना ये चीजें, हो जाएगी दिक्कत
नवरात्र का व्रत तोड़ते ही न खा लेना ये चीजें, हो जाएगी दिक्कत
ENT LIVE
करण जौहर ने भुवन बाम के बिग धर्मा डेब्यू, यूट्यूब सेंसेशन बब की वाइन्स का खुलासा किया
करण जौहर ने भुवन बाम के बिग धर्मा डेब्यू, यूट्यूब सेंसेशन बब की वाइन्स का खुलासा किया
ENT LIVE
बिग बॉस 19 के कंटेस्टेंट अभिषेक बजाज की एक्स वाइफ आकांक्षा जिंदल ने उन पर धोखाधड़ी का आरोप लगाया है।
बिग बॉस 19 के कंटेस्टेंट अभिषेक बजाज की एक्स वाइफ आकांक्षा जिंदल ने उन पर धोखाधड़ी का आरोप लगाया है।
ENT LIVE
Stampede at TVK Vijay rally: 30 से ज़्यादा लोगों की मौत और 50 घायल, अभिनेता विजय ने शेयर की भावुक पोस्ट
Stampede at TVK Vijay rally: 30 से ज़्यादा लोगों की मौत और 50 घायल, अभिनेता विजय ने शेयर की भावुक पोस्ट
ENT LIVE
रजत बेदी ने आर्यन खान के साथ काम करने को जेनरेशन-जेड का सच्चा अनुभव बताया
रजत बेदी ने आर्यन खान के साथ काम करने को जेनरेशन-जेड का सच्चा अनुभव बताया
ENT LIVE
रणबीर कपूर ने अपने जन्मदिन पर भावुक वीडियो शेयर किया, फैंस शांत नहीं रह सके
रणबीर कपूर ने अपने जन्मदिन पर भावुक वीडियो शेयर किया, फैंस शांत नहीं रह सके
Embed widget