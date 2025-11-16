बिहार विधानसभा चुनाव में एनडीए की प्रचंड जीत के बाद अब नई सरकार बनाने की तैयारियां तेज कर दी गई हैं. रविवार (16 नवंबर) को बैठकों का दौर जारी रहा. निर्वाचन आयोग की तरफ से राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान को सभी 243 विधायकों की लिस्ट सौंप दी गई. वहीं अब सोमवार (17 नवंबर) को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कैबिनेट की बैठक बुलाई है.

सीएम नीतीश कुमार ने सोमवार सुबह 11:30 बजे कैबिनेट बैठक बुलाई है, जिसमें मंत्रिमंडल भंग करने के फैसले पर मुहर लगेगी. वहीं कैबिनेट की मीटिंग के तुरंत बाद नीतीश कुमार राजभवन जाएंगे और राज्यपाल को अपना इस्तीफा सौंपेंगे. इसके बाद नई सरकार के गठन की प्रक्रिया शुरू होगी.

बिहार सरकार के मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग की ओर से एक पत्र जारी किया गया है. नीतीश सरकार के विशेष सचिव अरविंद कुमार वर्मा द्वारा जारी पत्र में कहा गया है कि निदेशानुसार पटना के मुख्य सचिवालय स्थित मंत्रिमंडल कक्ष में सोमवार यानी 17 नवंबर को सुबह 11:30 बजे से मंत्रिपरिषद की बैठक होगी.

इस पत्र में कहा गया है कि बिहार के सूचना एवं जन संपर्क विभाग के निदेशक से अनुरोध है कि मंत्रिपरिषद की बैठक के बाद सूचना भवन का सभागार उपलब्ध कराते हुए प्रेस कॉन्फ्रेंस की समुचित व्यवस्था कराने की कृपा की जाए.

गांधी मैदान आम लोगों के लिए बंद

वहीं इससे पहले पटना के डीएम ने चार दिनों के लिए पटना के गांधी मैदान को बंद करने का आदेश जारी किया. उन्होंने कहा कि गांधी मैदान में लोगों के प्रवेश पर 17 नवंबर से 20 नवंबर तक पूर्ण प्रतिबंध रहेगा. गांधी मैदान में शपथ ग्रहण समारोह होने की संभावना है, इसलिए जिलाधिकारी ने गांधी मैदान में लोगों के प्रवेश पर रोक लगा दी है.

शपथ ग्रहण समारोह की तारीख आई सामने

सूत्रों के मुताबिक बिहार में नई सरकार का शपथ ग्रहण समारोह 19 या 20 नवंबर को हो सकता है. ये समारोह गांधी मैदान में होगा, जिसमें पीएम मोदी और एनडीए शासित राज्यों के मुख्यमंत्री इस शपथ ग्रहण समारोह में शामिल हो सकते हैं.