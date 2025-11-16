लालू परिवार में बढ़ी अंदरूनी कलह, रोहिणी के बाद अब ये बेटियां भी बच्चों के साथ दिल्ली रवाना

बिहार विधानसभा चुनाव के नतीजों के बाद जैसे लालू यादव का परिवार जैसे बिखर सा गया है. शनिवार (15) नवंबर को जहां उनकी बेटी रोहिणी आचार्य ने परिवार से रिश्ता तोड़ने का ऐलान कर दिया था. वहीं अब लालू यादव की तीन और बेटियां पटना आवास छोड़कर दिल्ली रवाना हो गई हैं.

लालू यादव की बेटियां रागिनी, चंदा और राजलक्ष्मी अपने बच्चों के साथ दिल्ली रवाना हो गई हैं. उन्होंने ये कदम ऐसे समय में उठाया है जब रोहिणी आचार्य ने तेजस्वी यादव पर गंभीर आरोप लगाते हुए परिवार से नाता तोड़ने का ऐलान कर दिया था.