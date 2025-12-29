बिहार की खेल मंत्री श्रेयसी सिंह ने हाल ही में मीडिया से बातचीत के दौरान अपने व्यक्तिगत जीवन और शादी को लेकर खुलासा किया. मंत्री ने कहा कि अगर उन्हें सही जीवनसाथी मिलता है, तो उनकी शादी अवश्य होगी. उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि समाज की परंपरा और व्यवस्था का पालन सभी को करना चाहिए.

श्रेयसी सिंह ने कहा कि उनकी शादी का फैसला सही समय आने पर ही किया जाएगा. उन्होंने मीडिया से यह भी कहा कि जैसे ही शादी तय होगी, सभी को शादी का निमंत्रण दिया जाएगा. उनका यह बयान बिहार में चर्चा का विषय बन गया है. क्योंकि वे न केवल खेल मंत्रालय में अपनी जिम्मेदारियों के लिए जानी जाती हैं, बल्कि अपनी स्पष्ट और सहज शैली के लिए भी लोगों की नजरों में रहती हैं.

सही व्यक्ति मिलने पर लिया जाएगा शादी का फैसला- श्रेयसी सिंह

खेल मंत्री ने यह बात ऐसे समय पर कही है जब सोशल मीडिया और जनता में उनके व्यक्तिगत जीवन को लेकर जिज्ञासा बढ़ी हुई थी. उन्होंने मीडिया के सामने यह स्पष्ट कर दिया कि शादी उनके लिए व्यक्तिगत और महत्वपूर्ण निर्णय है, जिसे केवल सही समय और सही व्यक्ति मिलने पर ही लिया जाएगा.

समाज के रीति-रिवाजों का सम्मान करना बहुत जरूरी- श्रेयसी सिंह

श्रेयसी सिंह ने यह भी जोड़ा कि समाज की परंपराओं और रीति-रिवाजों का सम्मान करना बहुत जरूरी है. उनके इस बयान से यह साफ हो गया कि वे अपने निजी जीवन को भी समाज की दृष्टि से महत्वपूर्ण मानती हैं और इसे ध्यान में रखते हुए ही कोई कदम उठाएंगी.

इस तरह, खेल मंत्री ने न केवल अपनी भावनाओं को स्पष्ट किया बल्कि यह संदेश भी दिया कि उनका व्यक्तिगत जीवन भी समाज की व्यवस्था और परंपरा के अनुरूप ही आगे बढ़ेगा. उनके इस बयान के बाद जनता और मीडिया दोनों में इस विषय पर चर्चा तेज हो गई है.

