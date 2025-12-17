बिहार की सियासत में बड़ी हलचल, उपेंद्र कुशवाहा के साथ आए कई दिग्गज नेता, RLM में हुए शामिल

राष्ट्रीय लोक मोर्चा (आरएलएम) में एक बड़ा राजनीतिक बदलाव देखने को मिला है. विभिन्न राजनीतिक दलों से जुड़े कई वरिष्ठ और अनुभवी नेताओं ने राष्ट्रीय अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा के नेतृत्व में विश्वास जताते हुए पार्टी की सदस्यता ग्रहण की.

इस मौके पर आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में नए सदस्यों का औपचारिक रूप से स्वागत किया गया. जिसमें पार्टी के वरिष्ठ नेता और बड़ी संख्या में कार्यकर्ता मौजूद रहे.

आरएलएम में शामिल हुए कई दलों के नेता

उपेंद्र कुशवाहा का कहना है कि इन नेताओं के जुड़ने से राष्ट्रीय लोक मोर्चा को न सिर्फ बिहार बल्कि उत्तर प्रदेश, दिल्ली और अन्य राज्यों में भी संगठनात्मक मजबूती मिलेगी. आरएलएम के अनुसार, नए शामिल नेताओं का सामाजिक और राजनीतिक अनुभव पार्टी के विस्तार और जनाधार बढ़ाने में अहम भूमिका निभाएगा. पार्टी का मानना है कि इससे आने वाले चुनावों में संगठन को नई दिशा और ऊर्जा मिलेगी.

कुशवाहा की पार्टी को इन नेताओं का मिला समर्थन

राष्ट्रीय अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा ने कहा कि देश की राजनीति को आज एक ईमानदार, मजबूत और जनहितकारी विकल्प की जरूरत है. उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय लोक मोर्चा किसानों, युवाओं, महिलाओं और पिछड़े वर्गों के हक की लड़ाई लगातार लड़ती रही है और आगे भी पूरी मजबूती से लड़ती रहेगी. पार्टी में शामिल होने वाले प्रमुख नेताओं में पूर्व सांसद डॉ. ईके बाजपेयी, उत्तर प्रदेश सरकार के पूर्व मंत्री राज यादव, दिल्ली के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष विनोद नागर, सामाजिक कार्यकर्ता महेश कश्यप, पूर्व संगठन पदाधिकारी राकेश चौधरी और वरिष्ठ राजनीतिक कार्यकर्ता सुरेंद्र सिंह शामिल हैं.

पार्टी में शामिल होने के बाद डॉ. ईके बाजपेयी ने कहा कि उन्हें अपने पुराने दल में सम्मान और नेतृत्व को लेकर निराशा हुई थी. उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय लोक मोर्चा से जुड़कर उन्हें घर लौटने जैसा एहसास हो रहा है. उन्होंने भरोसा दिलाया कि वे पूरी निष्ठा से पार्टी को मजबूत करने का काम करेंगे.

नीतीश के हालिया विवाद पर कुशवाहा ने दी प्रतिक्रिया

इस दौरान पत्रकारों के सवालों का जवाब देते हुए उपेंद्र कुशवाहा ने बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से जुड़े हालिया विवाद पर भी प्रतिक्रिया दी. उन्होंने कहा कि जिस घटना को लेकर राजनीति की जा रही है. उसका गलत अर्थ निकाला गया है. कुशवाहा के मुताबिक, यह एक आशीर्वाद का भाव था न कि कोई दुर्भावना. उन्होंने सभी राजनीतिक दलों से इस मुद्दे पर संयम बरतने की अपील की.

