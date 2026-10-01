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हिंदी न्यूज़न्यूज़इंडिया'एक कचौड़ी, दो समोसा...', हिमंत बिस्वा सरमा को भाया इंस्टा ट्रेंड, क्या दिया मैसेज

'एक कचौड़ी, दो समोसा...', हिमंत बिस्वा सरमा को भाया इंस्टा ट्रेंड, क्या दिया मैसेज

असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा ने सोशल मीडिया पर सेल्फी शेयर की हैं. उसके साथ उन्होंने इंस्टाग्राम पर ट्रेंड करता हुआ मैसेज शेयर किया है.

Written By : दीक्षा छाबड़ा |  Updated at : 01 Oct 2026 02:22 PM (IST)
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असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा सोशल मीडिया पर अपनी फोटोज शेयर करते रहते हैं. वो अपने पोस्ट से किसी न किसी को संदेश देते हैं. इस बार उन्होंने कॉकरोच जनता पार्टी(सीजेपी) पर तंज कसा है. उन्होंने जनता के उन पर भरोसे को लेकर पोस्ट किया है मगर इस बार इंस्टा ट्रेंड फॉलो किया है.

सीएम हिमंत बिस्वा ने भीड़ के साथ अपनी सेल्फी शेयर की हैं. ये फोटोज किसी कार्यक्रम की लग रही हैं. भीड़ ने फ्लैश लाइट जला रखी है और सीएम उनके साथ सेल्फी ले रहे हैं. उन्होंने लिखा, ''एक कचौड़ी, दो समोसा, आप सबका मेरे ऊपर भरोसा.''

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सीजेपी और सीएम के बीच जुबानी जंग
सीजेपी ने असम के स्कूल को लेकर मोर्चा खोला हुआ है. सीजेपी के कार्यकर्ताओं को पुलिस ने हिरासत में लिया था. इसमें आशुतोष रांका भी शामिल थे. इसके बाद सीजेपी और सीएम हिमंत बिस्वा के बीच सोशल मीडिया पर जुबानी जंग जारी है. सीएम बिस्वा ने सरकारी स्कूलों का वीडियो शेयर किया था. इस वीडियो आशुतोष ने शेयर करते हुए लिखा था, ''यह एक अच्छा स्कूल है, 'मामा. ऐसे और भी स्कूल बनवाइए. साथ ही, कृपया दिसपुर और रामपुर के स्कूलों को भी ठीक करवाइए. मैंने जिन दोनों स्कूलों का दौरा किया, उनकी हालत बहुत खराब थी. असम के हर बच्चे को अच्छी क्वालिटी की शिक्षा मिलनी चाहिए. मुझे उम्मीद है कि आप इससे सहमत होंगे.''

डरपोक होते हैं
सीएम बिस्वा ने अपनी एक फोटो शेयर करते हुए लिखा था, ''हिमंत बिस्वा डर गया.'' जिसे शेयर करते हुए रांका ने लिखा था, ''पुलिस के दम पर उछलने वाले लोग अक्सर डरपोक ही होते हैं.''

सीजेपी फाउंडर अभिजीत दीपके भी सीएम हिमंत बिस्वा के पोस्ट पर कमेंट करके तंज कसते रहते हैं. सीजेपी इन दिनों सरकारी स्कूलों को लेकर सरकार पर निशाना साध रहे हैं. अब 2 अक्टूबर को मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के खिलाफ मुंबई के शिवाजी पार्क में आंदोलन करने वाले हैं.

ये भी पढ़ें: Explained: दिल्ली में स्मॉग का दौर शुरू, 114 जगह जली पराली, AQI 129 पहुंचा; जानिए पंजाब से पाकिस्तान तक हालात

About the author दीक्षा छाबड़ा

दीक्षा छाबड़ा ABP live.Com में सीनियर कॉपी एडिटर हैं. यहां ये  न्यूज डेस्क का हिस्सा हैं. दीक्षा को देश, विदेश और एंटरटेनमेंट की दुनिया में काफी दिलचस्पी है. वो इन सभी के बारे में लिखती हैं. इन्हें पत्रकारिता के जगत में 9 साल पूरे हो चुके हैं. इन्होंने अपने करियर की शुरुआत इंडियन एक्सप्रेस ग्रुप के साथ की थी. इसके बाद से ये इंडिया टीवी, टीवी9 जैसी संस्थाओं में एंटरटेनमेंट डेस्क पर काम कर चुकी हैं. दीक्षा ने अपनी पढ़ाई इंडिया टुडे मीडिया इंस्टीट्यूट से की है.
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Published at : 01 Oct 2026 02:14 PM (IST)
Tags :
Assam HIMANTA BISWA SARMA
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