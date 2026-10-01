'एक कचौड़ी, दो समोसा...', हिमंत बिस्वा सरमा को भाया इंस्टा ट्रेंड, क्या दिया मैसेज

असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा सोशल मीडिया पर अपनी फोटोज शेयर करते रहते हैं. वो अपने पोस्ट से किसी न किसी को संदेश देते हैं. इस बार उन्होंने कॉकरोच जनता पार्टी(सीजेपी) पर तंज कसा है. उन्होंने जनता के उन पर भरोसे को लेकर पोस्ट किया है मगर इस बार इंस्टा ट्रेंड फॉलो किया है.

सीएम हिमंत बिस्वा ने भीड़ के साथ अपनी सेल्फी शेयर की हैं. ये फोटोज किसी कार्यक्रम की लग रही हैं. भीड़ ने फ्लैश लाइट जला रखी है और सीएम उनके साथ सेल्फी ले रहे हैं. उन्होंने लिखा, ''एक कचौड़ी, दो समोसा, आप सबका मेरे ऊपर भरोसा.''

Ek kachori, do samosa… aap sabka mere upar bharosa! ❤️🙏🏻 pic.twitter.com/uTrgym56Cs — Himanta Biswa Sarma (@himantabiswa) October 1, 2026

सीजेपी और सीएम के बीच जुबानी जंग

सीजेपी ने असम के स्कूल को लेकर मोर्चा खोला हुआ है. सीजेपी के कार्यकर्ताओं को पुलिस ने हिरासत में लिया था. इसमें आशुतोष रांका भी शामिल थे. इसके बाद सीजेपी और सीएम हिमंत बिस्वा के बीच सोशल मीडिया पर जुबानी जंग जारी है. सीएम बिस्वा ने सरकारी स्कूलों का वीडियो शेयर किया था. इस वीडियो आशुतोष ने शेयर करते हुए लिखा था, ''यह एक अच्छा स्कूल है, 'मामा. ऐसे और भी स्कूल बनवाइए. साथ ही, कृपया दिसपुर और रामपुर के स्कूलों को भी ठीक करवाइए. मैंने जिन दोनों स्कूलों का दौरा किया, उनकी हालत बहुत खराब थी. असम के हर बच्चे को अच्छी क्वालिटी की शिक्षा मिलनी चाहिए. मुझे उम्मीद है कि आप इससे सहमत होंगे.''

डरपोक होते हैं

सीएम बिस्वा ने अपनी एक फोटो शेयर करते हुए लिखा था, ''हिमंत बिस्वा डर गया.'' जिसे शेयर करते हुए रांका ने लिखा था, ''पुलिस के दम पर उछलने वाले लोग अक्सर डरपोक ही होते हैं.''

सीजेपी फाउंडर अभिजीत दीपके भी सीएम हिमंत बिस्वा के पोस्ट पर कमेंट करके तंज कसते रहते हैं. सीजेपी इन दिनों सरकारी स्कूलों को लेकर सरकार पर निशाना साध रहे हैं. अब 2 अक्टूबर को मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के खिलाफ मुंबई के शिवाजी पार्क में आंदोलन करने वाले हैं.

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