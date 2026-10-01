अभिजीत दीपके अकेले ही करा लेंगे ज्ञानेश कुमार का इस्तीफा? सोनम वांगचुक ने दे दिया जवाब

कॉकरोच जनता पार्टी मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के खिलाफ शुक्रवार (2 अक्टूबर) को मुंबई में विरोध प्रदर्शन करेगी. सीजेपी के प्रोटेस्ट से ठीक पहले पर्यावरण कार्यकर्ता सोनम वांगचुक ने अहम प्रतिक्रिया दी है. उनसे पूछा गया कि क्या सीजेपी के फाउंडर अभिजीत दीपके अकेले ही ज्ञानेश कुमार का इस्तीफा ले लेंगे. इस पर उन्होंने अहम बात कही. वांगचुक ने सीजेपी के आंदोलन के साथ-साथ विपक्ष को लेकर भी चर्चा की.

सोनम वांगचुक ने यूट्यूब चैनल 'द देशभक्त' पर दीपके और ज्ञानेश कुमार पर बात करते हुए कहा, 'यह तो सवाल ही नहीं होना चाहिए कि कोई अकेला करे. कोई अकेला क्यों करे. अगर आपके अंदर नैतिक बल है तो सभी को मिलकर करना चाहिए. यह सवाल नहीं होना चाहिए कि कौन आए और कौन नहीं. मेरे खयाल से जब भी कुछ गलत हो तो सही सोच वालों को साथ आकर सफाई करनी चाहिए.'

विपक्ष के चुनाव में हिस्सा लेने को लेकर क्या बोले वांगचुक

सोनम वांगचुक ने चुनाव में हिस्सा लेने को लेकर विपक्ष के लिए कहा, 'मैं तो यह कहूंगा कि विपक्ष अभी जो कर रहा है, वही करे. पहले वह स्थिति को स्पष्ट करे और फिर चुनाव प्रक्रिया में हिस्सा ले. विपक्ष चुनाव में हिस्सा नहीं ले, यह नहीं हूंगा. मैं यह भी नहीं कहूंगा कि वह इलेक्शन में सीधा हिस्सा ले ले, इससे पहले सब कुछ साफ कर ले.'

सीजेपी का मुंबई में प्रदर्शन

गौरतलब है कि सीजेपी मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार के खिलाफ 2 अक्टूबर को मुंबई के शिवाजी पार्क में विरोध प्रदर्शन करेगी. अभिजीत दीपके ने कहा था कि अगर ज्ञानेश कुमार इस्तीफा नहीं देंगे तो प्रोटेस्ट किया जाएगा, अब इसकी तारीफ करीब आ गई है. सीजेपी के साथ-साथ विपक्ष भी ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे की मांग कर रहा है. कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने वोट चोरी का भी आरोप लगाया था.

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