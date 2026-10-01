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हिंदी न्यूज़न्यूज़इंडियाअभिजीत दीपके अकेले ही करा लेंगे ज्ञानेश कुमार का इस्तीफा? सोनम वांगचुक ने दे दिया जवाब

अभिजीत दीपके अकेले ही करा लेंगे ज्ञानेश कुमार का इस्तीफा? सोनम वांगचुक ने दे दिया जवाब

सोनम वांगचुक ने कॉकरोच जनता पार्टी के फाउंडर अभिजीत दीपके के मुंबई में होने वाले प्रोटेस्ट के मामले पर प्रतिक्रिया दी है.

Written By : रत्नाकर पाण्डेय |  Updated at : 01 Oct 2026 02:56 PM (IST)
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कॉकरोच जनता पार्टी मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के खिलाफ शुक्रवार (2 अक्टूबर) को मुंबई में विरोध प्रदर्शन करेगी. सीजेपी के प्रोटेस्ट से ठीक पहले पर्यावरण कार्यकर्ता सोनम वांगचुक ने अहम प्रतिक्रिया दी है. उनसे पूछा गया कि क्या सीजेपी के फाउंडर अभिजीत दीपके अकेले ही ज्ञानेश कुमार का इस्तीफा ले लेंगे. इस पर उन्होंने अहम बात कही. वांगचुक ने सीजेपी के आंदोलन के साथ-साथ विपक्ष को लेकर भी चर्चा की. 

सोनम वांगचुक ने यूट्यूब चैनल 'द देशभक्त' पर दीपके और ज्ञानेश कुमार पर बात करते हुए कहा, 'यह तो सवाल ही नहीं होना चाहिए कि कोई अकेला करे. कोई अकेला क्यों करे. अगर आपके अंदर नैतिक बल है तो सभी को मिलकर करना चाहिए. यह सवाल नहीं होना चाहिए कि कौन आए और कौन नहीं. मेरे खयाल से जब भी कुछ गलत हो तो सही सोच वालों को साथ आकर सफाई करनी चाहिए.'

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विपक्ष के चुनाव में हिस्सा लेने को लेकर क्या बोले वांगचुक

सोनम वांगचुक ने चुनाव में हिस्सा लेने को लेकर विपक्ष के लिए कहा, 'मैं तो यह कहूंगा कि विपक्ष अभी जो कर रहा है, वही करे. पहले वह स्थिति को स्पष्ट करे और फिर चुनाव प्रक्रिया में हिस्सा ले. विपक्ष चुनाव में हिस्सा नहीं ले, यह नहीं हूंगा. मैं यह भी नहीं कहूंगा कि वह इलेक्शन में सीधा हिस्सा ले ले, इससे पहले सब कुछ साफ कर ले.'

सीजेपी का मुंबई में प्रदर्शन

गौरतलब है कि सीजेपी मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार के खिलाफ 2 अक्टूबर को मुंबई के शिवाजी पार्क में विरोध प्रदर्शन करेगी. अभिजीत दीपके ने कहा था कि अगर ज्ञानेश कुमार इस्तीफा नहीं देंगे तो प्रोटेस्ट किया जाएगा, अब इसकी तारीफ करीब आ गई है. सीजेपी के साथ-साथ विपक्ष भी ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे की मांग कर रहा है. कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने वोट चोरी का भी आरोप लगाया था. 

यह भी पढ़ें : कुर्सी, नेमप्लेट दोनों गायब... गठबंधन की PC में सोनिया गांधी की एंट्री, क्यों मची खलबली

About the author रत्नाकर पाण्डेय

रत्नाकर पाण्डेय एक डायनामिक मीडिया प्रोफेशनल हैं, जिन्हें पत्रकारिता में 10 साल से ज़्यादा का अनुभव है. वे खबरों को साफ, सटीक और असरदार तरीके से पेश करने में माहिर हैं. नेशनल और इंटरनेशनल मुद्दों के साथ-साथ उन्हें स्पोर्ट्स की गहरी समझ है. वे खेल से जुड़ी खबरें और एनालिसिस को आसान और दिलचस्प भाषा में लिखते हैं, जिससे पाठक सीधे जुड़ाव महसूस करते हैं.

मीडिया के अलावा रत्नाकर पाण्डेय एक सिंगर और म्यूजिक कंपोज़र भी हैं. शब्दों और संगीत दोनों पर उनकी अच्छी पकड़ है, जो उनकी सोच और क्रिएटिविटी को अलग पहचान देती है. यही वजह है कि उनकी लेखनी में जानकारी के साथ-साथ एक खास फ्लो और फील भी नजर आता है.
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Published at : 01 Oct 2026 02:28 PM (IST)
Tags :
CJP Election Commission INDIA Gyanesh Kumar Abhijeet Dipke
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