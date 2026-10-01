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हिंदी न्यूज़राज्यपंजाबपंजाब कांग्रेस चीफ से इस्तीफा पेश कर राजा वडिंग ने बदला अपना X Bio, अब क्या लिखा?

पंजाब कांग्रेस चीफ से इस्तीफा पेश कर राजा वडिंग ने बदला अपना X Bio, अब क्या लिखा?

अमरिंदर सिंह राजा वडिंग के एक्स बायो में बदलाव से पंजाब कांग्रेस में नेतृत्व परिवर्तन की चर्चा तेज हो गई है.

Written By : सचिन कुमार |  Updated at : 01 Oct 2026 02:47 PM (IST)
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पंजाब कांग्रेस के नेता और लुधियाना से सांसद अमरिंदर सिंह राजा वडिंग ने पार्टी की राज्य इकाई के प्रधान पद से इस्तीफा दे दिया है. चंडीगढ़ स्थित कांग्रेस दफ्तर में पहुंचे वडिंग ने इससे पहले कोई बयान देने से इनकार कर दिया था. हालांकि बयान के कुछ घंटे बाद एक्स प्रोफाइल में बदलाव के बाद पंजाब कांग्रेस में नेतृत्व परिवर्तन की चर्चा और तेज हो गई है. 

वडिंग ने पहले अपने बायो में ‘पूर्व अध्यक्ष’ लिखा, हालांकि बाद में यह उल्लेख हटा दिया. फिलहाल उनके बायो में सांसद लुधियाना, पूर्व कैबिनेट मंत्री पंजाब, पूर्व विधायक गिद्दड़बाहा और पूर्व अध्यक्ष भारतीय युवा कांग्रेस का जिक्र है. यह बदलाव ऐसे समय हुआ है जब कांग्रेस की पंजाब इकाई के अध्यक्ष पद से वडिंग को हटाए जाने की चर्चाएं चल रही हैं.

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पार्टी सूत्रों के मुताबिक, वडिंग को प्रदेश अध्यक्ष पद से हटाने का फैसला पंजाब कांग्रेस के प्रभारी महासचिव सचिन पायलट की ओर से संगठन के नेताओं से ली गई प्रतिक्रिया के बाद किया गया है. पांच सितंबर को छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की जगह पंजाब प्रभारी बनाए गए सचिन पायलट ने राज्य के पार्टी नेताओं के साथ कई दौर की बैठकें की थीं. इसके बाद उन्होंने संगठन में नेतृत्व परिवर्तन को लेकर अपनी रिपोर्ट कांग्रेस आलाकमान को सौंपी थी.

नए प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष के नाम का ऐलान जल्द !

सूत्रों के अनुसार, पंजाब कांग्रेस में कई सप्ताह से चल रही अंदरूनी कलह के बीच वडिंग को बदला जाना तय है और नए प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष के नाम का ऐलान जल्द किया जा सकता है. कांग्रेस आलाकमान ने वडिंग को अपने फैसले की जानकारी भी दे दी है. पार्टी के एक वरिष्ठ नेता के मुताबिक, कांग्रेस पिछले कई दिनों से पंजाब में नेतृत्व के मुद्दे पर मंथन कर रही थी और इसके बाद प्रदेश अध्यक्ष बदलने का फैसला किया गया.

2027 के पंजाब विधानसभा चुनाव से पहले कांग्रेस ऐसे नेता को प्रदेश अध्यक्ष की जिम्मेदारी देना चाहती है, जो पार्टी के अलग-अलग गुटों को साथ लेकर चल सके. पार्टी सूत्रों के मुताबिक, पूर्व मंत्री विजय इंदर सिंगला इस पद की दौड़ में सबसे आगे बताए जा रहे हैं. हालांकि उनके अलावा पूर्व ओलंपियन और जालंधर कैंट से विधायक परगट सिंह, पूर्व विधायक राणा केपी सिंह, राजा सांसी से विधायक सुखबिंदर सिंह सरकारिया, पूर्व मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी और गुरदासपुर से सांसद सुखजिंदर सिंह रंधावा के नाम भी चर्चा में हैं.

'मैं कुछ...' राजा वडिंग के इस्तीफे के दावों पर सचिन पायलट की पहली प्रतिक्रिया

पंजाब में अगले साल की शुरुआत में विधानसभा चुनाव होने हैं. ऐसे में प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष पद में संभावित बदलाव को चुनाव से पहले संगठन को नए सिरे से तैयार करने की कवायद के तौर पर देखा जा रहा है.

Published at : 01 Oct 2026 02:33 PM (IST)
Tags :
Punjab News Punjab Politics CONGRESS Punjab Election 2027 Raja Warring
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