डिप्टी CM सम्राट चौधरी बोले - 'जंगलराज से विकासराज तक का सफर नीतीश कुमार और NDA की देन'

बिहार के उपमुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने शनिवार (4 अक्तूबर) को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार सरकार की उपलब्धियों की सराहना की. उन्होंने कहा कि जब बिहार अव्यवस्था और अराजकता के दौर से गुजर रहा था, तब नीतीश कुमार की सरकार ने राज्य में कानून-व्यवस्था को बहाल किया. आज जो बिहार विकास और समृद्धि के रास्ते पर खड़ा है, उसका श्रेय नीतीश कुमार और एनडीए सरकार को जाता है.

सम्राट चौधरी ने यह बयान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हालिया संबोधन के संदर्भ में दिया, जिसमें प्रधानमंत्री ने बिहार में एनडीए सरकार के कार्यों और उपलब्धियों का उल्लेख किया था. चौधरी ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी ने देश और बिहार के लोगों को स्पष्ट संदेश दिया है कि जिस बिहार को कभी पिछड़ेपन और बेरोजगारी के लिए जाना जाता था. वही बिहार आज विकास की मिसाल बन चुका है और यह नीतीश कुमार के नेतृत्व का परिणाम है.

Patna, Bihar: Deputy Chief Minister Samrat Choudhary says, "Bihar was in a state of chaos and it was Nitish Kumar's government that restored order. Providing employment to Bihar’s youth was also the work of Nitish Kumar’s government. This is the message the Prime Minister… pic.twitter.com/1h87CF9xtN — IANS (@ians_india) October 5, 2025

नीतीश कुमार और एनडीए की योजनाओं से बिहार में हो रहा विकास

सम्राट चौधरी ने कहा कि बिहार में कानून-व्यवस्था, सड़क, शिक्षा और रोजगार के क्षेत्र में पिछले वर्षों में व्यापक सुधार हुए हैं. एक समय था जब शाम ढलते ही लोग घरों से बाहर निकलने से डरते थे, लेकिन आज स्थिति बदल चुकी है. यह परिवर्तन किसी चमत्कार से नहीं, बल्कि नीतीश कुमार की नीतियों और एनडीए सरकार की योजनाओं से संभव हुआ है.

पूर्व सरकारों में चरम पर था अपराध और अपहरण

सम्राट चौधरी ने विपक्ष पर निशाना साधते हुए कहा कि जो लोग आज बिहार की व्यवस्था पर सवाल उठा रहे हैं, वे भूल गए हैं कि उन्हीं के शासन में अपराध, अपहरण और भ्रष्टाचार अपने चरम पर था. उस दौर में न तो रोजगार था, न विकास- केवल डर और अस्थिरता थी.

एनडीए की प्राथमिकता ‘सशक्त बिहार, आत्मनिर्भर युवा’

उपमुख्यमंत्री ने दावा किया कि आने वाले समय में एनडीए सरकार बिहार को पूर्वी भारत का सबसे विकसित राज्य बनाने की दिशा में तेजी से काम कर रही है. हमारा लक्ष्य है कि बिहार के हर युवा को रोजगार और हर गांव तक विकास की पहुंच सुनिश्चित की जाए. उन्होंने आगे कहा कि एनडीए सरकार की प्राथमिकता ‘सशक्त बिहार, आत्मनिर्भर युवा’ का सपना साकार करना है. उन्होंने जनता से अपील की कि विकास की इस यात्रा को जारी रखने के लिए राज्य में स्थिरता और जनसमर्थन बनाए रखें.