बिहार के छपरा में मकेर थाना क्षेत्र में स्कूली ऑटो और एक ट्रक की टक्कर में चालक समेत चार बच्चों की मौत हो गई, जबकि कई स्कूली बच्चे जख्मी हो गए. घटना छपरा-मुजफ्फरपुर एनएच-722 की है. पुलिस मामले की जांच में जुटी है.

रेवा घाट पुल से कुछ दूर पर हुआ हादसा

बताया जाता है कि यह हादसा मकेर थाना क्षेत्र में रेवा घाट पुल से कुछ दूर पर हुआ, जहां मौके पर ही एक चालक और एक छात्रा सोनाली कुमारी की मौत हो गई. घटना के बाद सभी घायल बच्चों को सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया, जिसमें दो बच्चों की मौत सदर अस्पताल में हो गई. वहीं एक और बच्चे की मौत छपरा में ही हो गई थी, लेकिन पीएमसीएच में इलाज के लिए आने के बाद डॉक्टरों ने उसकी मौत की पुष्टि की. दो बच्चे अभी भी पीएमसीएच में इलाजरत हैं.

पटना में जिस बच्चे की मौत की पुष्टि हुई उसका नाम सुंदरम कुमार है, जिसकी उम्र 8 से 9 साल के करीब होगी. सुंदरम के परिजन ने बताया कि एक और बच्चे को पटना लाया गया था, लेकिन उसका किसी निजी अस्पताल में इलाज चल रहा है.

जख्मी प्रत्यक्षदर्शी छात्रा ने क्या बताया?

एक जख्मी प्रत्यक्षदर्शी ने बताया कि वह एमएम पब्लिक स्कूल की छात्रा है, स्कूल रविवार को भी संचालित होता है, जबकि बुधवार को छुट्टी होती है. रविवार को जैसे ही विद्यालय की छुट्टी के बाद तकरीबन ढाई बजे बच्चे ऑटो से लौट रहे थे, तभी सामने से आ रहे एक ट्रक ने जोरदार टक्कर मार दी.

इस हादसे में चालक और एक छात्रा की मौत मौके पर हो गई, जबकि दो बच्चों की मौत छपरा सदर अस्पताल में हुई और एक की मौत की पुष्टि पटना इलाज के लिए आने के बाद हुई. तीन बच्चे अभी भी इलाजरत हैं. वहीं छपरा के जिलाधिकारी अमन समीर ने बताया कि अभी तीन लोगों की मौत की सूचना मिली है. पुलिस मामले की जांच में जुटी है. ट्रक और चालक का पता लगाया जा रहा है.

ये भी पढे़ं: 'लफंगों को ट्रेनिंग दे रहे तेजस्वी यादव', बोले JDU नेता- अर्थी सजी हुई है...