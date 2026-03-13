मंच पर मौजूद थे नीतीश कुमार, सम्राट चौधरी ने बिहार में बनने वाली नई सरकार पर दिया बड़ा बयान

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नीतीश कुमार के राज्यसभा जाने के बाद बिहार में नई सरकार बनेगी. बीजेपी नेता और बिहार के गृहमंत्री सम्राट चौधरी ने राज्य में बनने वाली नई सरकार को लेकर बड़ा बयान दिया. सहरसा में शुक्रवार (13 मार्च) को सम्राट चौधरी ने कहा कि आज भी नीतीश कुमार के नेतृत्व में बिहार में सरकार चल रही है. कल भी एनडीए की सरकार नीतीश कुमार के ही मार्गदर्शन में चलने का काम करेगी. इस दौरान सीएम नीतीश भी मंच पर ही मौजूद थे. उनके इस बयान की चर्चा हो रही है.

₹90 करोड़ की 20 योजनाओं का शिलान्यास- सम्राट चौधरी

अपने एक्स पोस्ट में सम्राट चौधरी ने सहरसा में समृद्धि यात्रा को लेकर लिखा, "मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के साथ समृद्धि यात्रा 2026 के अंतर्गत मां कात्यायनी मंदिर की धरती, सहरसा पर विकास का एक और सशक्त अध्याय लिखा गया. सहरसा स्टेडियम स्थित सभास्थल में विशाल जनसमूह से संवाद तथा ₹90 करोड़ की 20 योजनाओं का शिलान्यास, ₹286 करोड़ की 70 योजनाओं का उद्घाटन और ₹136 करोड़ की 35 योजनाओं के कार्यारम्भ से सहरसा के विकास को नई गति मिलेगी और क्षेत्र के आधारभूत ढांचे और जनकल्याण को नई ऊर्जा प्रदान की गई. सहरसा से उठती विकास की यह नई रफ्तार, पूरे बिहार के उज्ज्वल भविष्य की दिशा तय कर रही है."

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कल समृद्धि यात्रा के तीसरे चरण का आखिरी दिन

बता दें कि बिहार के सीएम नीतीश कुमार समृद्धि यात्रा पर हैं. इस यात्रा की शुरुआत उन्होंने राज्यसभा चुनाव में उतरने के फैसले के ऐलान से पहले ही कर दी थी. अब वो बचे हुए जिलों में जा रहे हैं. इस दौरान सीएम नीतीश अपनी सरकार की योजनाओं को गिना रहे हैं. उनके साथ एनडीए सरकार के मंत्री और विधायक भी मौजूद होते हैं. शनिवार (14 मार्च) को नीतीश की समृद्धि यात्रा के तीसरे चरण का आखिरी दिन है. 14 मार्च को बेगूसराय और शेखपुरा का दौरा करेंगे.

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