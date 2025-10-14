RJD के 100 उम्मीदवारों की लिस्ट फाइनल! सिवान, दरभंगा, मधेपुरा... देखें सभी संभावित नाम
RJD Candidates List: बिहार चुनाव में महागठबंधन के तहत RJD 135 सीटों पर चुनाव लड़ेगी. लालू यादव की पार्टी ने लगभग 100 संभावित उम्मीदवारों को नामांकन के लिए तैयार रहने को कहा है.
बिहार विधानसभा चुनाव के लिए महागठबंधन में सीटों की संख्या तय हो गई है. लालू प्रसाद यादव और तेजस्वी यादव की राष्ट्रीय जनता दल (RJD) 135 सीटों पर चुनाव लड़ने की तैयारी में है. सूत्रों की मानें तो करीब 100 उम्मीदवारों को अब तक नामांकन के लिए तैयार रहने को कहा गया है.
आरजेडी ने आधिकारिक तौर पर उम्मीदवारों की सूची का ऐलान तो नहीं किया है, लेकिन इन 100 सीटों पर संभावित लिस्ट सामने आ रही है, जो कुछ इस प्रकार है-
राजद के संभावित प्रत्याशी
मनेर - भाई वीरेंद्र
परबत्ता- संजीव सिंह
साहेब पुर कमाल - ललन यादव
हथुआ - राजेश कुशवाहा
मटिहानी- बोगो सिंह
संदेश - दीपू राणावत
मधुबनी - समीर महासेठ
अस्थावा - रवि रंजन
गड़ुआ - विनय यादव
नवीनगर - डब्लू सिंह
जहानाबाद - सुदय यादव
लालगंज -शिवानी शुक्ला
मढ़ौरा -संगीता
सोनपुर -रामानुज प्रसाद
परसा - छोटे लाल राय
गरखा - सुरेंद्र राम
अमनौर - सुनील राय
बख्तियारपुर - अनिरुद्ध यादव
मसौढ़ी - रेखा पासवान
उजियारपुर - आलोक कुमार मेहता
मोरवा - रणविजय साहू
समस्तीपुर - अख्तरुल इस्लाम शाहीन
महुआ - मुकेश रौशन
धोरैया - भूदेव चौधरी
मुंगेर - अविनाश कुमार विद्यार्थी
हायाघाट - भोला यादव
मोहिउद्दीन नगर - एज्या यादव
पातेपुर -प्रेमा चौधरी
महिषी - गौतम कृष्णा
झाझा - राजेंद्र प्रसाद
शेखपुरा - विजय कुमार
कलगांव - रजनीश यादव
शाहपुर - राहुल तिवारी
दिनारा - विजय कुमार मंडल
नोखा - अनीता देवी
डेहरी ऑन सोन - फतेह बहादुर
मखदूमपुर - सतीश कुमार
ओबरा - ऋषि कुमार
रफीगंज - मो. निहालुद्दीन
मधेपुरा - चंद्रशेखर यादव
जोकीहाट - शाहनवाज आलम
लौकहा - भरत भूषण मंडल
बहादुरगंज -मुजाहिद आलम
बाजपट्टी - मुकेश कुमार यादव
हिलसा - शक्ति यादव
फतुहा - रामानंद यादव
इस्लामपुर - राकेश रौशन
एकमा - श्रीकांत यादव
सिवान - अवध बिहारी चौधरी
रघुनाथपुर - ओसामा सहाब
कांटी - इसराइल मंसूरी
दरभंगा ग्रामीण - ललित यादव
नरकटिया - शमीम अहमद
बोधगया - कुमार सर्वजीत
इमामगंज - उदय नारायण चौधरी
बहादुरगंज - मुजाहिद आलम
सिमरी बख्तियारपुर : यूसुफ सलाउद्दीन
