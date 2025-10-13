बिहार: महागठबंधन में सीट शेयरिंग सील, RJD 135, कांग्रेस, मुकेश सहनी और लेफ्ट को कितनी सीटें?
Bihar Election 2025: महागठबंधन में काफी दिन की खींचतान के बाद सीट शेयरिंग का फार्मूला तय हो गया है. सूत्रों के मुताबिक मुकेश सहनी से भी बातचीत जारी है.
बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर महागठबंधन में सीट शेयरिंग को लेकर सहमति लगभग बन गई है. सूत्रों के मुताबिक जल्द ही महागठबंधन की तरफ से सीटों के बंटवारे का ऐलान किया जा सकता है.
जिस सीट शेयरिंग फॉर्मूले पर सहमति बनी है उसके मुताबिक:
राजद - 135
कांग्रेस 60
वाम दलों (CPI ML, CPI, CPM) को 30
सीटें मिल सकती हैं
VIP, JMM, IIP के लिए 18 सीटें छोड़ी जा सकती हैं
VIP - 15, JMM- 2, IIP- 1
मुकेश सहनी से बातचीत जारी
अखिलेश सिंह कांग्रेस के लिये सीटें बढ़ाने की मांग लगातार लालू तेजस्वी से मुलाकात कर रहे थे. दो तीन बार बैठकें हुईं. फ्लाइट में भी साथ थे उसके बाद तेजस्वी कि कांग्रेस लीडरशिप से मुलाकात हुई. बातचीत में रास्ता निकला.
