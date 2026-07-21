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हिंदी न्यूज़राज्यबिहारमुख्य सचिव ने की पटना मेट्रो रेल परियोजना की समीक्षा, कई नए रूट पर चलेगी मेट्रो ट्रेन, लिया गया फैसला

मुख्य सचिव ने की पटना मेट्रो रेल परियोजना की समीक्षा, कई नए रूट पर चलेगी मेट्रो ट्रेन, लिया गया फैसला

Patna Metro News: पटना मेट्रो रेल परियोजना को लेकर मुख्य सचिव प्रत्यय अमृत ने बड़े पदाधिकारी के साथ बैठक की, जिसमें कार्य को तेजी से पूरा करने सहित कई बड़े निर्णय लिए गए हैं.

Written By : परमानंद सिंह |  Updated at : 21 Jul 2026 10:59 AM (IST)
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पटना मेट्रो रेल परियोजना को लेकर मुख्य सचिव प्रत्यय अमृत ने बड़े पदाधिकारी के साथ बैठक की, जिसमें काम में तेजी लाने के साथ-साथ कई रूटों पर मेट्रो ट्रेन चालू करने पर भी बड़े निर्णय दिए गए. हाल ही में मलाई पकड़ी स्टेशन से बैरिया बस स्टैंड तक के लिए मेट्रो प्रचलन की शुरुआत हुई. पहले भूतनाथ से बैरिया बस स्टैंड तक परिचालन हो रहे थे. अब 6.3 किलोमीटर की मेट्रो परिचालन शुरू हो चुका है जो 16 मिनट में तय हो रहा है. हालांकि, खेमनीचक स्टेशन में काम अधूरा होने की वजह से मेट्रो का स्टॉपेज नहीं है.

इस बैठक में निर्णय लिया गया कि मीठापुर से खेमनी चक - 3.1 किमी का एलिवेटेड स्ट्रेच  को चालू करने का लक्ष्य जून 2027 निर्धारित किया गया है. राजेंद्र नगर स्टेशन/मलाही पकड़ी रैंप से आकाशवाणी स्टेशन/पटना जंक्शन शाफ्ट - 8 किमी का अंडरग्राउंड स्ट्रेच को चालू करने का लक्ष्य वर्ष 2028 तय किया गया है. मुख्य सचिव ने आपसी समन्वय के साथ काम करने और साप्ताहिक आधार पर प्रगति रिपोर्ट प्रस्तुत करने का निर्देश दिया ताकि पटनावासियों का मेट्रो का सपना जल्द साकार हो सके.

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पटना मेट्रो रेल परियोजना की समीक्षा

मुख्य सचिव प्रत्यय अमृत ने पटना मेट्रो रेल परियोजना की एक उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक की, इस बैठक में परियोजना की वर्तमान भौतिक एवं वित्तीय प्रगति, समय-सीमा, फंड आवश्यकताओं और आगामी ट्रैफिक डायवर्जन योजनाओं पर विस्तार से चर्चा की गई. बैठक में परियोजना की गति को तेज करने और समय-सीमा के भीतर कार्यों को पूरा करने के निर्देश दिये गये. 

कार्य की गति को दोगुना करने के निर्देश

मुख्य सचिव ने छह साल के टाइम ओवररन पर चिंता व्यक्त की. उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिया कि कार्य की गति को दोगुना किया जाए ताकि परियोजना को संशोधित लक्ष्यों के भीतर हर हाल में पूरा किया जा सके. इसके साथ ही डिपॉजिट वर्क्स के तहत चल रहे अनुबंधों के लिए 1100 करोड़ रुपये के आवश्यक फंड प्रवाह को निरंतर बनाए रखने का निर्देश दिया गया है ताकि वित्तीय बाधाओं के कारण काम न रुके.

प्रत्यय अमृत ने विकास भवन, विद्युत भवन और पटना जू स्टेशनों के आसपास प्रस्तावित ट्रैफिक डायवर्जन योजनाओं की समीक्षा की. मुख्य सचिव ने निर्देश दिया कि निर्माण कार्य के दौरान आम जनता को कम से कम असुविधा होनी चाहिए. इसके लिए पर्याप्त संख्या में ट्रैफिक मार्शल तैनात किए जाएं.

मुख्य सचिव प्रत्यय अमृत ने विकास भवन और विद्युत भवन स्टेशनों के निर्माण के लिए चिन्हित बाधाओं (जैसे एसबीआई एटीएम, पुलिस बूथ, फलों की दुकानें, और संबंधित भवनों की बाउंड्री वॉल) को संबंधित विभागों से समन्वय कर अविलंब हटाने की कार्रवाई शुरू की जाए.

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Published at : 21 Jul 2026 10:59 AM (IST)
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