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हिंदी न्यूज़राज्यबिहारबिहार के मोतिहारी में एनकाउंटर, कुंदन ठाकुर और प्रियांशु दुबे ढेर, STF का जवान भी शहीद

बिहार के मोतिहारी में एनकाउंटर, कुंदन ठाकुर और प्रियांशु दुबे ढेर, STF का जवान भी शहीद

Motihari News in Hindi: मोतिहारी के चकिया थाना क्षेत्र की घटना है. दो दिन पहले चकिया के अपर थानाध्यक्ष को धमकी दी गई थी. 10 से 15 पुलिसकर्मियों की हत्या की बात कही गई थी.

By : अरविंद कुमार, मोतिहारी | Edited By: अजीत कुमार | Updated at : 17 Mar 2026 10:06 AM (IST)
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बिहार के मोतिहारी में मंगलवार (17 मार्च, 2026) तड़के एसटीएफ और अपराधियों के बीच मुठभेड़ हो गई. घटना चकिया थाना क्षेत्र के रामडीहा गांव की है. दोनों ओर से चली गोलियों में दो अपराधी ढेर हो गए. वहीं एसटीएफ का एक जवान भी शहीद हो गया. जो अपराधी मारे गए हैं उनका नाम कुंदन ठाकुर और प्रियांशु दुबे है. एसटीएफ जवान का नाम श्रीराम यादव बताया जा रहा है.

10-15 पुलिसकर्मियों की दी गई थी हत्या की धमकी

जानकारी के अनुसार, दो दिन पहले चकिया के अपर थानाध्यक्ष कुंदन ठाकुर को फोन पर धमकी दी गई थी. 10 से 15 पुलिसकर्मियों की हत्या करने की धमकी दी गई थी. इसी के बाद मोतिहारी पुलिस अधीक्षक स्वर्ण प्रभात के नेतृत्व में रामडीहा गांव में अपराधियों के होने की सूचना पर घेराबंदी की गई थी. जब पुलिस की भनक लगी तो अपराधी गोली चलाने लगे. 

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दो बदमाशों को पुलिस ने किया गिरफ्तार

दोनों ओर से कई राउंड गोलियां चलीं. पुलिस ने जवाबी कार्रवाई में गोली चलाई जिसमें दोनों बदमाशों को गोली लगी. प्रियांशु दुबे मुजफ्फरपुर के साहेबगंज थाना क्षेत्र के बसंतपुर का रहने वाला था. कुंदन ठाकुर चकिया थाना क्षेत्र के बुल्लाचौक का रहने वाला था. वहीं अपराधियों के छिपे होने की सूचना पर घेराबंदी कर दो अन्य बदमाशों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है.

गिरफ्तार बदमाशों की पहचान उज्ज्वल कुमार और संत कुमार तिवारी के रूप में की गई है. उज्ज्वल कुमार और संत कुमार तिवारी पिता-पुत्र हैं. गिरफ्तार इन दोनों बाप-बेटे पर पहले से कई आर्म्स एक्ट सहित गंभीर मामले दर्ज हैं. पुलिस ने घटनास्थल से एक कारबाइन, दो कट्टा, दो पिस्टल, पांच जिंदा कारतूस के साथ 17 खोखा बरामद किया है. घटना के बाद बेतिया प्रक्षेत्र के डीआईजी एवं मोतिहारी पुलिस अधीक्षक स्वर्ण प्रभात मौके पर पहुंचे. पुलिस आगे की कार्रवाई में जुट गई है. 

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Published at : 17 Mar 2026 09:50 AM (IST)
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