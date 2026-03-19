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हिंदी न्यूज़राज्यमध्य प्रदेशSheopur News: बाढ़ राहत घोटाले में महिला तहसीलदार पर गिरफ्तारी की तलवार, कोर्ट से भी झटका

Sheopur News: बाढ़ राहत घोटाले में महिला तहसीलदार पर गिरफ्तारी की तलवार, कोर्ट से भी झटका

Sheopur News In Hindi: श्योपुर बाढ़ राहत घोटाले में तहसीलदार अमिता सिंह तोमर को सुप्रीम कोर्ट से झटका लगा, उनकी अग्रिम जमानत याचिका खारिज हुई. 2021 में 2.57 करोड़ रुपये का घोटाला उजागर हुआ.

By : अंबुज पांडेय | Edited By: जतिन राय | Updated at : 19 Mar 2026 11:35 AM (IST)
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मध्यप्रदेश के श्योपुर जिले के बहुचर्चित बाढ़ राहत घोटाले में विजयपुर तहसीलदार अमिता सिंह तोमर को सुप्रीम कोर्ट से बड़ा झटका लगा है. 17 मार्च को सुप्रीम कोर्ट ने भी उनकी अग्रिम जमानत याचिका खारिज कर दी. इससे पहले ग्वालियर हाई कोर्ट भी उनकी याचिका खारिज कर चुका था. अब या तो उन्हें स्वेच्छा से सरेंडर करना होगा या बड़ौदा थाने की पुलिस कभी भी उन्हें गिरफ्तार कर सकती है. सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के बाद प्रशासनिक महकमे में हड़कंप मच गया है.

  2.57 करोड़ का घोटाला

साल 2021 में श्योपुर जिले में आई बाढ़ के बाद पीड़ितों के लिए राहत राशि का वितरण किया गया था. आरोप है कि बड़ौदा तहसील में उस समय पदस्थ तहसीलदार अमिता सिंह तोमर, करीब 25 पटवारियों और 100 से ज्यादा दलालों ने मिलकर 127 फर्जी खातों में लगभग 2.57 करोड़ रुपये की राशि बांट दी.

जांच में आरोप लगा कि रिश्तेदारों और परिचितों को बाढ़ पीड़ित दिखाकर उनके खातों में रकम डलवाई गई. यह गड़बड़ी डिप्टी कलेक्टर की ऑडिट में पकड़ में आई जिसके बाद बड़ौदा थाने में FIR दर्ज कराई गई. पुलिस जांच में 100 से अधिक लोगों को आरोपी बनाया गया है.

 हाई कोर्ट से खारिज हुई तो सुप्रीम कोर्ट गईं

गिरफ्तारी से बचने के लिए अमिता सिंह तोमर ने पहले हाई कोर्ट ग्वालियर खंडपीठ में अग्रिम जमानत की याचिका दायर की जिसे कोर्ट ने खारिज कर दिया. इसके बाद उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में SLP के साथ अग्रिम जमानत की अर्जी लगाई लेकिन 17 मार्च को सुप्रीम कोर्ट ने भी याचिका खारिज कर दी. अब बड़ौदा थाने की पुलिस कभी भी उनकी गिरफ्तारी कर सकती है और राजस्व अमले में हलचल तेज हो गई है.

विवादों से भी रहा पुराना नाता

अमिता सिंह तोमर साल 2011 में केबीसी के पांचवें सीजन में 50 लाख रुपये जीतकर सुर्खियों में आई थीं. इसके बाद से वह लगातार किसी न किसी विवाद में रहीं. सोशल मीडिया पर विवादित पोस्ट और कमेंट डालकर प्रशासनिक कार्रवाई को गलत बताने और संविधान से जुड़ी एक पोस्ट पर आपत्तिजनक कमेंट करने पर वह निलंबित भी हो चुकी हैं. इतना ही नहीं, बार-बार तबादलों को लेकर वह PM मोदी को पत्र भी लिख चुकी हैं और साल 2023 में तहसील का प्रभार नहीं मिलने से खफा होकर इस्तीफे का पत्र भी लिख चुकी हैं.

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About the author अंबुज पांडेय

अंबुज पांडेय, 2012 से सक्रिय  पत्रकारिता में हैं. वर्तमान में ABP न्यूज़ में बतौर प्रिंसिपल कॉरस्पॉडेंट, भोपाल मध्य प्रदेश में कार्यरत हैं. न्यूज़ पॉइंट, NNIS न्यूज़ एजेंसी, APN न्यूज़, ANI, और PTI में बतौर राजनैतिक संवाददाता काम किया . पॉलिटिकल रिपोर्टिंग के साथ-साथ, जन सरोकारों से जुड़ी खबरें, सामाजिक सरोकारों से जुड़ी खबरें और विषम परिस्थिति में प्राकृतिक आपदाएं कवर करने का अनुभव है.
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Published at : 19 Mar 2026 11:35 AM (IST)
Tags :
Sheopur News MP News
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