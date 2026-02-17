बिहार: उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी को बड़ा झटका, RLM के कद्दावर नेता ने थामा कांग्रेस का दामन

हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Bihar Politics: उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी को बड़ा झटका, RLM के कद्दावर नेता ने थामा कांग्रेस का दामन

Upendra Kushwaha News: प्रदेश कांग्रेस प्रभारी कृष्णा अल्लावारू ने कहा कि नए नेताओं के शामिल होने से सामाजिक न्याय की लड़ाई और मजबूत होगी. पढ़िए और क्या कुछ कहा है.

By : अजीत कुमार, पटना | Updated at : 17 Feb 2026 09:29 PM (IST)
Preferred Sources

उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी (राष्ट्रीय लोक मोर्चा) को बड़ा झटका लगा है. मंगलवार (17 फरवरी, 2026) को प्रदेश कांग्रेस मुख्यालय सदाकत आश्रम में आयोजित मिलन समारोह में राष्ट्रीय लोक मोर्चा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष जितेंद्र नाथ ठाकुर ने कांग्रेस का दामन थाम लिया. उनके पुत्र प्रदेश प्रवक्ता राहुल कुमार ने भी कांग्रेस की सदस्या ली.

प्रदेश कांग्रेस प्रभारी कृष्णा अल्लावारू और प्रदेश अध्यक्ष राजेश राम ने सदस्यता दिलाई. इस दौरान आरजेडी की नेता नीलम परवीन और साथ में हजारों की संख्या में अन्य समर्थकों ने कांग्रेस की सदस्यता ग्रहण की.

प्रदेश कांग्रेस प्रभारी कृष्णा अल्लावारू ने कहा कि नए नेताओं के शामिल होने से सामाजिक न्याय की लड़ाई और मजबूत होगी. अडानी को बिहार में सौंपे गए एक रुपये में हजारों एकड़ जमीन पर उन्होंने करारा हमला किया. इसे गरीब और पिछड़ा विरोधी बताया.

राजेश राम ने किया सरकार पर हमला

दूसरी ओर प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष राजेश राम ने इस मौके पर सरकार को घेरा. कहा कि बिहार की वर्तमान सरकार ने महिलाओं की हकमारी की है. ऋण देकर उन्हें कर्ज के बोझ में डाल रही है. नीट छात्रा के परिवार के साथ न्याय की लड़ाई में ज्यादती की जा रही है. सत्ता पक्ष में बैठी बीजेपी आखिर कैसे इस मुद्दे पर न्याय दे सकती है जब उसी की पुलिस बिहार में बच्ची के परिजनों को केस मैनेज करने की धमकी दे रही है.

इस दौरान राष्ट्रीय लोक मोर्चा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष जितेंद्र नाथ ठाकुर ने कहा कि कांग्रेस पार्टी के नेता राहुल गांधी एकमात्र नेता हैं जो मजबूती के साथ देश की बेहतरीन लिए वर्तमान सरकार के खिलाफ लड़ाई लड़ रहे हैं. कांग्रेस पार्टी मुझे जहां और जिस जिम्मेदारी में इस्तेमाल करना चाहेगी मैं अपनी जिम्मेदारी भरपूर निभाऊंगा.

राष्ट्रीय लोक मोर्चा में प्रदेश प्रवक्ता रहे राहुल कुमार ने कहा कि कांग्रेस पार्टी ही एकमात्र देशहित में मजबूती से लड़ाई लड़ी है. कांग्रेस पार्टी से जुड़कर मुझे गर्व महसूस हो रहा है. वहीं आरजेडी की नेता नीलम परवीन ने कांग्रेस की सदस्यता लेने के बाद महिलाओं के लिए बेहतर काम करने का संकल्प लिया. इस दौरान उन्होंने महिला सुरक्षा पर फिसड्डी बिहार की एनडीए सरकार को जमकर कोसा.

About the author अजीत कुमार, पटना

सक्रिय पत्रकारिता में अजीत कुमार लगभग 10 वर्षों से कार्यरत हैं. वर्ष 2016 में दैनिक जागरण समाचार-पत्र से इन्होंने ट्रेनी सब-एडिटर के रूप में अपनी पारी की शुरुआत पटना से की. देश के कई बड़े मीडिया संस्थानों में इन्होंने अपनी सेवाएं दी हैं, जिनमें दैनिक जागरण, ईटीवी भारत, दैनिक भास्कर आदि शामिल हैं.

वर्तमान में इनका कार्यक्षेत्र बिहार है और ये एबीपी लाइव में 'चीफ कॉपी एडिटर' के पद पर कार्यरत हैं. एबीपी डिजिटल के बिहार सेक्शन को लीड करते हैं. बिहार की खबरों पर इनकी पैनी नजर रहती है चाहे वह राजनीतिक घटनाक्रम से जुड़ी हुई खबरें हों या फिर अपराध या अन्य सामाजिक सरोकार की. खबरों को एंगल देने में और हेडिंग बनाने में महारथ हासिल है.

सही समय पर निष्पक्ष रूप से कई समाचार इनके प्रकाशित हो चुके हैं, जिनमें कई एक्सक्लूसिव स्टोरीज भी शामिल हैं. पत्रकारिता में इन्होंने स्नातक के साथ परास्नातक तक की पढ़ाई की है. इनसे ajeetk@abpnetwork.com पर संपर्क किया जा सकता है.
Published at : 17 Feb 2026 09:28 PM (IST)
Upendra Kushwaha Congress RLM BIHAR NEWS
