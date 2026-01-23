हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
WPL 2026राशिफलआईपीएल 2026Ideas of IndiaINDIA AT 2047फोटो गैलरीवेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़राज्यबिहारतेजस्वी यादव की सुरक्षा घटी… राजनीति बढ़ी, RJD का सरकार पर हमला, BJP-JDU ने क्या कहा?

तेजस्वी यादव की सुरक्षा घटी… राजनीति बढ़ी, RJD का सरकार पर हमला, BJP-JDU ने क्या कहा?

Tejashwi Yadav Security: तेजस्वी की सुरक्षा वाई प्लस कर दी गई है. जेडीयू के मंत्री जमा खान का कहना है कि विपक्ष के लोग भी हमारे अपने हैं. बीजेपी का कहना है कि यह राजनीतिक नहीं प्रशासनिक प्रक्रिया है.

By : अजीत कुमार, पटना | Updated at : 23 Jan 2026 01:57 PM (IST)
Preferred Sources

नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव की सुरक्षा Z से Y+ श्रेणी कर दी गई है. इसको लेकर सियासत शुरू हो गई है. आरजेडी के नेता इसे बदले की राजनीति बता रहे हैं. शुक्रवार (23 जनवरी, 2026) को बीजेपी पर हमला करते हुए पार्टी के प्रवक्ता शक्ति यादव ने कहा कि आप अपने प्रदेश अध्यक्ष की सुरक्षा बढ़ा रहे हैं, अपने इधर-उधर के नेता की सुरक्षा बढ़ा रहे हैं, क्या विपक्ष का काम सत्ता पक्ष को आईना दिखाना नहीं है क्या? हम विपक्ष हैं दुश्मन नहीं हैं. यही तो लोकतंत्र की खूबसूरती है. 

शक्ति यादव के बयान के बाद उधर जेडीयू की ओर से भी प्रतिक्रिया सामने आई है. तेजस्वी यादव की सुरक्षा घटाने को लेकर जेडीयू कोटे के मंत्री जमा खान से सवाल किया गया तो इस पर उन्होंने कहा कि ये एनडीए सरकार नहीं करती है. मैं सिर्फ जानता हूं कि मैं जिस नेता के नेतृत्व में काम करता हूं मेरे आदर्श हैं, नीतीश कुमार के पदचिह्नों पर चलने का काम करता हूं. 

'जो भी विपक्ष के लोग हैं वो भी हमारे अपने'

जमा खान ने कहा, "मैं इतना जरूर कहूंगा कि जो भी विपक्ष के लोग हैं वो भी हमारे अपने हैं. काम की बात करें. फालतू बात करते हैं, फालतू किसी पर आलोचना करते हैं, ऐसा नहीं करना चाहिए. आज जो हमें प्रचंड बहुमत मिला वो नीतीश कुमार के कारण मिला है. न जाति के नाम पर न धर्म के नाम पर… हमारे नेता ने पूरे बिहार को दिखाया कि कैसे काम किया जाता है."

जमा खान ने कहा, "विपक्ष के साथियों से मैं बराबर कहता हूं कि काम करने का तौर-तरीका, रहने का तौर-तरीका, हमारे नेता (नीतीश कुमार) से लोग सीखें. आपने देखा होगा कि जब सदन चल रहा था तो वो (तेजस्वी यादव) लोग गायब हो गए थे. ऐसे नहीं होता है. अगर के कुछ ही लोगों ने आप पर विश्वास किया तो सदन में रहना चाहिए. जो काम अधूरा है बताना चाहिए. हमारे नेता (नीतीश कुमार) बराबर कहते हैं कि जो अधूरा कार्य हैं आप बताएं हम पूरा करेंगे." 

उधर बीजेपी के प्रवक्ता नीरज कुमार ने कहा कि यह राजनीतिक नहीं प्रशासनिक प्रक्रिया है. खुफिया एजेंसियों ने रिपोर्ट की. जिन पर खतरा ज्यादा है उनकी सुरक्षा बढ़ाई गई. यह राजनीति का विषय नहीं है.

और पढ़ें

About the author अजीत कुमार, पटना

सक्रिय पत्रकारिता में अजीत कुमार लगभग 9 वर्षों से कार्यरत हैं. वर्ष 2016 में दैनिक जागरण समाचार-पत्र से इन्होंने ट्रेनी सब-एडिटर के रूप में अपनी पारी की शुरुआत पटना से की. देश के कई बड़े मीडिया संस्थानों में इन्होंने अपनी सेवाएं दी हैं, जिनमें दैनिक जागरण, ईटीवी भारत, दैनिक भास्कर आदि शामिल हैं.

वर्तमान में इनका कार्यक्षेत्र बिहार है और ये एबीपी लाइव में 'चीफ कॉपी एडिटर' के पद पर कार्यरत हैं. एबीपी डिजिटल के बिहार सेक्शन को लीड करते हैं. बिहार की खबरों पर इनकी पैनी नजर रहती है चाहे वह राजनीतिक घटनाक्रम से जुड़ी हुई खबरें हों या फिर अपराध या अन्य सामाजिक सरोकार की. खबरों को एंगल देने में और हेडिंग बनाने में महारथ हासिल है.

सही समय पर निष्पक्ष रूप से कई समाचार इनके प्रकाशित हो चुके हैं, जिनमें कई एक्सक्लूसिव स्टोरीज भी शामिल हैं. पत्रकारिता में इन्होंने स्नातक के साथ परास्नातक तक की पढ़ाई की है. इनसे ajeetk@abpnetwork.com पर संपर्क किया जा सकता है.
Read
Published at : 23 Jan 2026 01:38 PM (IST)
Tags :
Tejashwi Yadav BIHAR NEWS
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

विश्व
बांग्लादेश ने भारत के खिलाफ उगला जहर, हिंदुओं की हत्याओं पर दिया उल्टा जवाब, बोले- 'हमने रिश्ते नहीं...'
बांग्लादेश ने भारत के खिलाफ उगला जहर, हिंदुओं की हत्याओं पर दिया उल्टा जवाब, बोले- 'हमने रिश्ते नहीं...'
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
आजम खान ने पत्नी और बेटे समेत जौहर ट्रस्ट से दिया इस्तीफा, बहन और बड़े बेटे को सौंपी जिम्मेदारी
आजम खान ने पत्नी और बेटे समेत जौहर ट्रस्ट से दिया इस्तीफा, बहन और बड़े बेटे को सौंपी जिम्मेदारी
इंडिया
Snowfall Weather Forecast: कश्मीर से हिमाचल तक बर्फ ही बर्फ, स्नोफॉल से ढंके पहाड़, दिल्ली-यूपी में लगातार हो रही बारिश
कश्मीर से हिमाचल तक बर्फ ही बर्फ, स्नोफॉल से ढंके पहाड़, दिल्ली-यूपी में लगातार हो रही बारिश
क्रिकेट
इरफान पठान को लेकर सोशल मीडिया पर दावाृ- मैच के बाद पाकिस्तानी खिलाड़ियों से गले मिले और हाथ मिलाया
इरफान पठान को लेकर सोशल मीडिया पर दावाृ- मैच के बाद पाकिस्तानी खिलाड़ियों से गले मिले और हाथ मिलाया
Advertisement

वीडियोज

India–EU Trade Deal: “Mother of All Deals” से बदलेगी Global Economy | Paisa Live
Haryana के Gurugram में बेकाबू रफ्तार का कहर, डिवाइडर तोड़कर कैब को मारी टक्कर | Crime News | abp
Hisar के पर्वतारोही ने बनाया वर्ल्ड रिकॉर्ड | Haryana | Rohtash Khileri | Mount Elbrus |Jiya Sharma
Jammu-Kashmir के उरी में जंगलों में आग का तांडव, सूखे की वजह से धधकते दिखे जंगल | Fire News
Dhurandhar 2 में Vicky Kaushal का Cameo, Ranveer Singh की फिल्म से Aditya Dhar की Planning!
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.72 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.62 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
बांग्लादेश ने भारत के खिलाफ उगला जहर, हिंदुओं की हत्याओं पर दिया उल्टा जवाब, बोले- 'हमने रिश्ते नहीं...'
बांग्लादेश ने भारत के खिलाफ उगला जहर, हिंदुओं की हत्याओं पर दिया उल्टा जवाब, बोले- 'हमने रिश्ते नहीं...'
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
आजम खान ने पत्नी और बेटे समेत जौहर ट्रस्ट से दिया इस्तीफा, बहन और बड़े बेटे को सौंपी जिम्मेदारी
आजम खान ने पत्नी और बेटे समेत जौहर ट्रस्ट से दिया इस्तीफा, बहन और बड़े बेटे को सौंपी जिम्मेदारी
इंडिया
Snowfall Weather Forecast: कश्मीर से हिमाचल तक बर्फ ही बर्फ, स्नोफॉल से ढंके पहाड़, दिल्ली-यूपी में लगातार हो रही बारिश
कश्मीर से हिमाचल तक बर्फ ही बर्फ, स्नोफॉल से ढंके पहाड़, दिल्ली-यूपी में लगातार हो रही बारिश
क्रिकेट
इरफान पठान को लेकर सोशल मीडिया पर दावाृ- मैच के बाद पाकिस्तानी खिलाड़ियों से गले मिले और हाथ मिलाया
इरफान पठान को लेकर सोशल मीडिया पर दावाृ- मैच के बाद पाकिस्तानी खिलाड़ियों से गले मिले और हाथ मिलाया
बॉलीवुड
Border 2 में किसकी एक्टिंग सबसे दमदार? सनी देओल हैं जान, तो दोसांझ ने जीता दिल, इस एक्टर ने चौंकाया
Border 2 में किसकी एक्टिंग सबसे दमदार? सनी देओल हैं जान, तो दोसांझ ने जीता दिल, इस एक्टर ने चौंकाया
हेल्थ
Periods After Delivery: बच्चे की डिलीवरी के कितने दिन तक पीरियड्स न आना नॉर्मल, कब डॉक्टर से मिलना होता है जरूरी?
बच्चे की डिलीवरी के कितने दिन तक पीरियड्स न आना नॉर्मल, कब डॉक्टर से मिलना होता है जरूरी?
जनरल नॉलेज
India Gold Reserves: भारत सरकार की तिजोरी में कितना गोल्ड, जानें उसकी कीमत कितनी?
भारत सरकार की तिजोरी में कितना गोल्ड, जानें उसकी कीमत कितनी?
यूटिलिटी
नहीं याद आ रहा UAN नंबर, मिनटों में ऐसे कर सकते हैं रिकवर
नहीं याद आ रहा UAN नंबर, मिनटों में ऐसे कर सकते हैं रिकवर
ENT LIVE
Akshay Kumar की TV पर धमाकेदार वापसी: ‘The Wheel of Fortune’ में आएगा धमाल!
Akshay Kumar की TV पर धमाकेदार वापसी: ‘The Wheel of Fortune’ में आएगा धमाल!
ENT LIVE
Mayasabha Trailer Review: Jaaved Jaaferi का ये अंदाज कभी देखा नहीं होगा, वापस आए Tumbbad के Director
Mayasabha Trailer Review: Jaaved Jaaferi का ये अंदाज कभी देखा नहीं होगा, वापस आए Tumbbad के Director
ENT LIVE
आमिर खान: 'महाभारत' मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा प्रोजेक्ट
आमिर खान: 'महाभारत' मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा प्रोजेक्ट
ENT LIVE
O' Romeo Trailer Review: Shahid Kapoor ने जीता दिल, Dialogue, गाने और Action ने उड़ाए होश
O' Romeo Trailer Review: Shahid Kapoor ने जीता दिल, Dialogue, गाने और Action ने उड़ाए होश
ENT LIVE
AR Rahman को Anup Jalota की सलाह, सोशल मीडिया पर मचा हंगामा
AR Rahman को Anup Jalota की सलाह, सोशल मीडिया पर मचा हंगामा
Embed widget