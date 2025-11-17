हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़राज्यबिहारनीतीश कुमार ने इस 'डर' की वजह से राज्यपाल को नहीं सौंपा इस्तीफा! चुनाव से पहले ही थी चर्चा

नीतीश कुमार ने इस 'डर' की वजह से राज्यपाल को नहीं सौंपा इस्तीफा! चुनाव से पहले ही थी चर्चा

Bihar Politics: बिहार चुनाव के नतीजों के बाद यह चर्चा जारी है कि अगली सरकार में मुख्यमंत्री कौन होगा? इससे पहले नीतीश कुमार के एक कदम ने सबको चौंका दिया है.

By : राहुल सांकृत्यायन | Updated at : 17 Nov 2025 02:17 PM (IST)
Preferred Sources

बिहार में चुनावी नतीजों में भारतीय जनता पार्टी और जनता दल यूनाइटेड यानी राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन की की बंपर जीत के बाद गठबंधन दलों रिश्तों में विश्वास की कमी साफ दिख रही है. बिहार की राजनीति में ऐसा पहली बार हुआ जब बंपर जीत के बाद जब सीएम राज्यपाल से मिले तो न सरकार को भंग करने की सिफारिश की और न अपना इस्तीफा सौंपा. बल्कि राज्यपाल को ये जानकारी दी गई कि 19 नवंबर को इस्तीफा सौंपा जाएगा. 

बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने 17 नवंबर, 2025 को राज्यपाल आरिफ मोहम्मद आरिफ खान से मुलाकात के बाद इस्तीफा नहीं सौंपा. अपने आप में यह ऐसा अनोखा मामला है कि राज्य सरकार की आखिरी कैबिनेट बैठक हो, उसमें मंत्रीमंडल को भंग करने का प्रस्ताव पारित हो, मुख्यमंत्री, राज्यपाल से राजभवन में मुलाकात करें लेकिन इस्तीफा न दें! केंद्र से लेकर राज्य सरकारों तक में यह पंरपरा रही है कि चुनाव के नतीजे आने के बाद कैबिनेट की आखिरी बैठक के बाद प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री, राष्ट्रपति या राज्यपाल के पास जाते हैं. वह लोकसभा या विधानसभा को भंग करने की सिफारिश करते हैं. 

हालांकि बिहार में 17 नवंबर 2025 को यह परंपरा टूट गई. सीएम, राज्यपाल से मिले तो लेकिन इस्तीफे के लिए नहीं बल्कि यह बताने के लिए कि 19 नवंबर से विधानसभा विघटित यानी भंग होगी और तब तक वह मुख्यमंत्री रहेंगे.

नीतीश कुमार ने क्यों उठाया ऐसा कदम?

अब यह सवाल उठ रहे हैं कि मुख्यमंत्री ने ऐसा कदम क्यों उठाया? सूत्रों की मानें तो नीतीश के इस फैसले के पीछे वह डर छिपा हुआ है जिसकी चर्चा चुनाव शुरू होने से पहले ही बिहार के सियासी गलियारों में हो रही थी.

चुनाव से पहले ही राजनीतिक जानकार यह दावा कर रहे थे कि अगर भारतीय जनता पार्टी की सीटें ज्यादा आईं तो वह अपना मुख्यमंत्री चुनेगी. फिर जब टिकट का बंटवारा हुआ और बीजेपी के साथ-साथ जदयू 101 सीटों पर लड़ी तो नीतीश कुमार की पार्टी ने राज्य में बड़े भाई का दर्जा भी लगभग खो दिया. टिकट बंटवारे के बाद से ही इसकी चर्चा शुरू हो गई. उस वक्त यह खबरें भी आईं थी कि नीतीश कुमार टिकट बंटवारे से नाराज हैं और उन्होंने अपने करीबियों को फटकार भी लगाई है. 

Bihar Oath Ceremony: नीतीश की नई सरकार में NDA से कौन-कौन बन सकता है मंत्री? हो सकते हैं ये चौंकाने वाले नाम

फिर आया 14 नवंबर का दिन. बिहार चुनाव के नतीजों ने स्पष्ट कर दिया कि जदयू ने 2020 चुनाव के मुकाबले भले ही बड़ी कामयाबी हासिल कर 85 सीटें जीती हैं लेकिन 89 सीटें जीतकर बड़े भाई की भूमिका में बीजेपी ही आई.

नीतीश कुमार को किस बात का डर?

अब माना जा रहा है कि नीतीश कुमार को इस बात का डर है कि कहीं बीजेपी 19 नवंबर को होने वाली विधायक दल की बैठक में किसी और नेता के नाम पर मुहर लगाते हुए उन्हें साइड न कर दे. इसीलिए नीतीश कुमार ने 19 नवंबर तक इस्तीफे को टाल दिया है.

राजभवन से निकलने के बाद बिहार सरकार में मंत्री जदयू नेता विजय चौधरी का बयान भी आया. मंत्री विजय चौधरी ने कहा 'कैबिनेट ने विधानसभा भंग करने की अनुशंसा की है और 19 तारीख से विधानसभा भंग हो जाएगी.' इनके बयान का मतलब हुआ कि विधानसभा 19 नवंबर को भंग मानी जाएगी. उस दिन तक नीतीश कुमार मुख्यमंत्री पद पर बने रहेंगे और नियमित प्रशासनिक कार्य संभालते रहेंगे.

नीतीश के राज्यपाल से मुलाकात की तारीख 17 नवंबर और विधानसभा के भंग होने की तारीख 19 नवंबर. यानी नीतीश, बीजेपी को भी इतना मौका नहीं देना चाहते हैं कि वह अपने हिसाब से कोई खेल कर सके.

About the author राहुल सांकृत्यायन

राहुल सांकृत्यायन, बतौर डिप्टी न्यूज़ एडिटर, abp लाइव में कार्यरत हैं. राजनीति और समकालीन विषयों में रुचि है. इससे पहले राहुल, न्यूज़ 18 हिन्दी, वन इंडिया हिन्दी और अमर उजाला में विभिन्न पदों पर सेवाएं दे चुके हैं. देश के प्रतिष्ठित संस्थान भारतीय जनसंचार संस्थान IIMC से हिन्दी पत्रकारिता की पढ़ाई कर चुके राहुल ने इलाहाबाद केंद्रीय विश्वविद्यालय के अनुषांगिक महाविद्यालय- ईश्वर शरण डिग्री कॉलेज से बी.कॉम किया है. केंद्रीय विद्यालय बस्ती से हाईस्कूल और सरस्वती विद्या मंदिर रामबाग बस्ती से इंटरमीडिएट करने वाले राहुल ने गुरु जम्भेश्वर विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय से दूरस्थ शिक्षा कार्यक्रम के तहत पत्रकारिता में परास्नातक भी किया है.
Published at : 17 Nov 2025 01:22 PM (IST)
Nitish Kumar BJP Jdu BIhar Politics BIHAR NEWS
