Bihar Oath Ceremony: नीतीश की नई सरकार में NDA से कौन-कौन बन सकता है मंत्री? हो सकते हैं ये चौंकाने वाले नाम
Bihar Government Oath Ceremony: पटना के गांधी मैदान में शपथ ग्रहण समारोह की तैयारी शुरू हो गई है. इस समारोह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी आएंगे. 20 नवंबर को शपथ ग्रहण की तारीख सामने आई है.
बिहार विधानसभा चुनाव (2025) में एनडीए को प्रचंड जीत मिली है. अब नई सरकार का गठन होना है. सोमवार (17 नवंबर, 2025) को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कैबिनेट की बैठक की. इसमें मंत्रिमंडल को भंग करने का प्रस्ताव पास हुआ. इसके बाद उन्होंने बिहार के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान से मुलाकात की. हालांकि नीतीश कुमार ने अभी इस्तीफा नहीं दिया है.
गांधी मैदान में शपथ ग्रहण की तैयारी शुरू
जेडीयू नेता विजय कुमार चौधरी ने इसको लेकर मीडिया से कहा कि कैबिनेट ने 19 नवंबर से वर्तमान विधानसभा को भंग करने की अनुशंसा की है. यह बात मुख्यमंत्री के माध्यम से राज्यपाल को बता दी गई है. दूसरी ओर पटना के गांधी मैदान में शपथ ग्रहण समारोह की तैयारी शुरू हो गई है. इस समारोह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी आएंगे. 20 नवंबर को शपथ ग्रहण की तारीख सामने आई है. नई सरकार को लेकर जिस चीज की सबसे ज्यादा चर्चा हो रही है वह यह है कि किस पार्टी से किसे मंत्री बनाया जाएगा?
बिहार में कुल 36 मंत्री बनाए जा सकते हैं. इस बार की जीत के मुताबिक जेडीयू और बीजेपी से 13-13 मंत्री बनाए जा सकते हैं. चिराग पासवान की पार्टी से तीन, जीतन राम मांझी की पार्टी हम से एक और उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी आरएलएम से एक मंत्री बनाया जा सकता है. इस बार कई नाम चौंकाने वाले भी हो सकते हैं.
बीजेपी से नितिन नवीन समेत इन नामों की चर्चा
संभावित मंत्रियों में बीजेपी कोटे की बात करें तो सम्राट चौधरी, नितिन नवीन, मंगल पांडेय, हरि सहनी का नाम रेस में है. यह भी चर्चा है कि अगर विजय कुमार सिन्हा को मंत्री नहीं बनाया गया तो उन्हें विधानसभा का अध्यक्ष बनाया जा सकता है. नए उम्मीदवारों में दानापुर से जीते रामकृपाल यादव को भी मंत्री बनाया जा सकता है. दीघा सीट से जीते संजीव चौरसिया का नाम भी रेस में है.
जीतन राम मांझी की पार्टी से उनके बेटे संतोष सुमन को मंत्री पद मिल सकता है. राष्ट्रीय लोक मोर्चा से उपेंद्र कुशवाहा की पत्नी मंत्री बन सकती हैं. चिराग की पार्टी से तीन विधायक मंत्री बन सकते हैं. पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष राजू तिवारी, पार्टी के प्रधान महासचिव संजय पासवान और महुआ विधानसभा से जीत दर्ज करने वाले संजय सिंह को मंत्री बनाया जा सकता है.
जेडीयू से कौन-कौन बन सकता है मंत्री?
नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू की बात करें तो विजय कुमार चौधरी, बिजेंद्र प्रसाद यादव, श्रवण कुमार, अशोक चौधरी, लेशी सिंह, मदन सहनी, जयंत राज और सुनील कुमार फिर से मंत्री बन सकते हैं. नए चेहरे में श्याम रजक को मौका मिल सकता है. जमा खान को अल्पसंख्यक मंत्री बनाया जा सकता है. क्योंकि एनडीए में केवल यही एक मुस्लिम विधायक हैं जिन्होंने चेनारी सीट से जीत दर्ज की है.
यह भी पढ़ें- जीतन राम मांझी बोले- 'शपथ ग्रहण में PM मोदी भी होंगे शामिल', मंत्री पद को लेकर दिया बड़ा बयान
टॉप हेडलाइंस
Source: IOCL