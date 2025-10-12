Bihar Politics: बिहार में BJP या JDU, अब बड़ा भाई कौन? ऐसे होगा अंतिम फैसला!

भारतीय जनता पार्टी नीत राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (NDA) ने बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के लिए जनता दल यूनाइटेड, लोक जनशक्ति (रामविलास), हिन्दुस्तान आवाम मोर्चा (सेक्युलर) और राष्ट्रीय लोक मोर्चा के बीच सीटों का बंटवारा हो गया है.

दशकों से एक गठबंधन में साथ लड़ रहे बीजेपी और जेडीयू के बीच यह पहली बार है जब दोनों दल बराबर 101 सीटों पर चुनाव लड़ेंगे. इस सीट बंटवारे से यह बात स्पष्ट हो गई है कि अब बिहार में जदयू को बीजेपी का बड़ा भाई बनने के लिए काफी मेहनत करनी पड़ेगी.

माना जा रहा है कि चुनाव परिणामों के बाद किसको कितनी सीट मिली इसी आधार पर बड़े और छोटे भाई की भूमिका तय होगी. वर्ष 2020 के चुनाव में जेडीयू 43 और बीजेपी को 74 सीटें मिलीं थीं. हालांकि सीएम नीतीश कुमार ही बने थे. तब बीजेपी 110 और जेडीयू 115 सीटों पर चुनाव लड़ी थी.

हालांकि कई मौकों पर भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व और खुद गृह मंत्री अमित शाह यह कह चुके हैं कि बिहार चुनाव में चेहरा सीएम नीतीश कुमार हैं. बीजेपी कई बार यह बात दोहरा चुकी है कि सीटें कितनी भी आएं सीएम नीतीश कुमार ही होंगे. वहीं विपक्ष में महागठबंधन के दलों राजद और कांग्रेस का दावा है कि इस चुनाव के परिणाम के बाद बीजेपी, नीतीश कुमार को बतौर सीएम स्वीकार नहीं करेगी.

बिहार: चुनाव दर चुनाव घट रही JDU की ताकत! 2025 में नीतीश कुमार दोहरा रहे एक दशक पुराना इतिहास

2024 लोकसभा चुनाव में बीजेपी से कम सीटों पर लड़ी थी जदयू

राजनीतिक जानकारों का मानना है कि अब अगर राज्य में जदयू को बीजेपी के बड़े भाई की भूमिका में दोबारा से आना है तो उसे हर हाल में ज्यादा सीटें हासिल करनी होंगी.

हालांकि ऐसा पहली बार नहीं है जब जदयू,, बीजेपी के मुकाबले कम सीटों पर चुनाव लड़ रही हो. वर्ष 2024 के लोकसभा चुनाव में जेडीयू 16 और बीजेपी ने 17 सीटों पर चुनाव लड़ा था. इसके अलावा लोजपा (रामविलास) 5, हम और और आरएलएम 1-1 सीटों पर चुनाव लड़े थे. तब बीजेपी और जदयू 12-12, लोजपा (राम विलास) ने 5 सीट जीती थी.

उधर, NDA के हालिया सीट बंटवारे पर जनता दल यूनाइटेड के नेता और प्रवक्ता केसी त्यागी ने कहा कि अब हम बड़े और छोटे भाई नहीं बल्कि जुड़वा हो गए हैं. हमारा चेहरा और परिणाम के बाद सीएम नीतीश कुमार ही होंगे. हालांकि त्यागी के इस दावे में कितना दम है यह तो वक्त बताएगा.