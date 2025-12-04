नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव की ओर से सदन में सक्रियता नहीं दिखाने पर जेडीयू ने हमला बोला है. गुरुवार (04 दिसंबर, 2025) को जेडीयू विधायक श्याम रजक ने कहा कि वे (तेजस्वी) पहले भी कभी गंभीर नहीं रहे थे, आज भी गंभीर नहीं हैं, और आगे भी गंभीर नहीं होंगे. उनका काम बिहार की जनता के हित में नहीं है, उनका सिर्फ परिवार के हित में काम होता है.

'कब आएंगे कब नहीं आएंगे यह उनका काम'

श्याम रजक ने कहा, "परिवार के लिए जितना करना था वह कर चुके हैं. अब वह ऐशो-आराम में गए गए हैं. कब आएंगे कब नहीं आएंगे यह उनका काम है." लैंड फॉर जॉब मामले पर श्याम रजक ने कहा कि यह न्यायालय का मामला है. पुराना मामला है. न्यायालय के मामले पर हम लोग टिप्पणी नहीं कर सकते हैं.

'सही सवाल लाइए… सरकार सही जवाब देगी'

बिहार विधानसभा के शीतकालीन सत्र का आज (गुरुवार) चौथा दिन है. बीते बुधवार को राज्यपाल का अभिभाषण हुआ था. जेडीयू कोटे के मंत्री श्रवण कुमार ने कहा कि आज राज्यपाल के अभिभाषण पर बहस होगी और वाद-विवाद होगा. हम तो विपक्ष से यही कहेंगे कि आप सही सवाल लाइए और सरकार सही सवाल का सही जवाब देगी.

श्रवण कुमार बोले- नेता प्रतिपक्ष हताश और निराश

श्रवण कुमार से जब पूछा गया कि नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव विधानसभा में कम सक्रिय दिख रहे हैं. इस पर श्रवण कुमार ने कहा कि नेता प्रतिपक्ष थोड़ा हताश और निराश हैं. जनता ने उनको जनादेश नहीं दिया. बिहार की जनता ने उन पर भरोसा नहीं किया, इसलिए थोड़ा निराश हैं. सदन की कार्यवाही में जितना हिस्सा लेना चाहिए उतना नहीं ले रहे हैं. लैंड फॉर जॉब मामले पर कहा कि इस पर कोई टिप्पणी नहीं की जा सकती है. बता दें कि श्याम रजक और श्रवण कुमार का बयान सदन में जाने से पहले का है.

