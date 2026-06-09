हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
INDIA AT 2047मौसमIsrael Iran Warराशिफलफोटो गैलरीEventsIdeas of India
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़राज्यबिहारBihar Politics: एमएलसी नहीं बन पाए दीपक प्रकाश, उपेंद्र कुशवाहा के बेटे के पास अब क्या हैं ऑप्शन?

Bihar Politics: एमएलसी नहीं बन पाए दीपक प्रकाश, उपेंद्र कुशवाहा के बेटे के पास अब क्या हैं ऑप्शन?

RLM चीफ उपेंद्र कुशवाहा के बेटे दीपक प्रकाश बिहार सरकार में पंचायती राज मंत्री हैं. अब तक माना जा रहा था कि MLC इलेक्शन में उनको टिकट मिलता लेकिन ऐसा नहीं हुआ. अब दीपक के पास क्या विकल्प हैं?

By : एबीपी स्टेट डेस्क | Updated at : 09 Jun 2026 06:28 PM (IST)
Preferred Sources

बिहार की सियासत में इन दिनों जिस नाम की सबसे ज्यादा चर्चा हो रही है वह है दीपक प्रकाश. दीपक प्रकाश वही जो 7 महीने में दो बार मंत्री बने. सबसे पहले दीपक प्रकाश बीते वर्ष 2025 में बिहार विधानसभा चुनाव के परिणामों के बाद नीतीश कुमार की अगुवाई वाली कैबिनेट में 20 नवंबर 2025 को मंत्री बने. फिर जब इस साल अप्रैल में मुख्यमंत्री बदले और राज्य में नीतीश कुमार के बाद सम्राट चौधरी ने मुख्यमंत्री पद का जिम्मा संभाला, उस सरकार में भी दीपक प्रकाश मंत्री बने. दीपक प्रकाश फिलहाल 7 मई 2026 से सम्राट चौधरी के मुख्यमंत्रित्व वाली बिहार सरकार में पंचायती राज मंत्री हैं.

बिहार में दीपक प्रकाश के पहली बार मंत्री बनने से लेकर दूसरी बार शपथ लेने तक यह चर्चा थी कि बिहार विधान परिषद् के चुनावों में उन्हें भारतीय जनता पार्टी नीत राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन की ओर से प्रत्याशी बनाया जाएगा. फिर विधान परिषद् चुनावों की लिस्ट आई.

पहले जनता दल यूनाइटेड (JDU), फिर भारतीय जनता पार्टी और उसके बाद लोकजनशक्ति पार्टी (रामविलास) की. किसी भी लिस्ट में जब दीपक प्रकाश का नाम नहीं दिखा तो यह सवाल उठने लगे कि 7 महीने पहले अचानक से मंत्री बने दीपक प्रकाश का सियासी भविष्य क्या होगा?

उपेंद्र कुशवाहा ने क्या कहा है?

दीपक प्रकाश को प्रत्याशी न बनाने के बाबत जब उनके पिता और राष्ट्रीय लोकमोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा से पूछा गया तो उन्होंने कहा कि वह इससे नाराज नहीं हैं. 

राज्यसभा सांसद कुशवाहा ने कहा था कि एनडीए के सभी उम्मीदवारों को बधाई है. उनका निर्विरोध निर्वाचन भी तय है. अपने बेटे दीपक प्रकाश को एमएलसी नहीं बनाए जाने के सवाल पर उपेंद्र कुशवाहा ने कहा कि यह मामला ओवर हो चुका है. जब तक के लिए लोगों ने मंत्री बनाया है तब तक दीपक प्रकाश रहेंगे. 

निशांत कुमार ने पूरी नहीं की इंजीनियरिंग की पढ़ाई, चुनावी हलफनामे से खुलासा, अब RJD ने घेरा

बीजेपी की तरफ से किए गए वादे के सवाल पर कुशवाहा ने कहा कि जिन लोगों ने वादा किया था उनसे जाकर पूछिए एनडीए के साथ बने रहेंगे और नाराजगी की बात तो फालतू है.

इसी मामले में पर एनडीए के एक और सहयोगी दल लोजपा (रामविलास) के नेता और सांसद अरुण भारती ने कहा कि  गठबंधन में सभी को बड़ा दिल रखना पड़ता है. हर दल को सब कुछ नहीं मिलता, बड़ा दिल रखकर अपने गठबंधन के लिए काम करना पड़ता है.

दीपक प्रकाश के पास क्या विकल्प हैं?

इन सबके बीच यह चर्चा शुरू हो गई है कि आखिर अब दीपक प्रकाश के पास क्या विकल्प हैं और क्या उन विकल्पों का  रास्ता उनके पिता उपेंद्र कुशवाहा के एक बहुत ही अहम फैसले से गुजर कर जाएगा.

दरअसल, बीते 2025 में संपन्न हुए बिहार विधानसभा चुनाव के पहले यह चर्चा थी कि उपेंद्र कुशवाहा अपनी पार्टी का विलय भारतीय जनता पार्टी में कर सकते हैं. विधानसभा चुनाव के इर्द गिर्द जब-जब कुशवाहा का दिल्ली दौरा हुआ, तब-तब इन चर्चाओं ने जोर पकड़ा. 

अब जब एमएलसी चुनाव की लिस्ट में दीपक प्रकाश को एनडीए की ओर से मौका नहीं मिला, तब एक बार फिर इस चर्चा  जोर मिला. अंग्रेजी अखबार द हिन्दू की एक रिपोर्ट के अनुसार कुशवाहा ने आरएलएम के बीजेपी में विलय के प्रस्ताव को ठुकरा दिया है. उनका मानना है कि वह अपनी और पार्टी की पहचान को अलग बनाए रखते हुए एनडीए में यथावत रहना चाहते हैं. 

केंद्रीय मंत्री बनेंगे कुशवाहा?

जानकारों की मानें तो अगर कुशवाहा, अपनी पार्टी का विलय बीजेपी में करने को तैयार हो जाते हैं तो इस बात की संभावना है कि मोदी मंत्रिमंडल में निकट भविष्य में फेरबदल में उनको केंद्रीय कैबिनेट में जिम्मेदारी मिल जाए और बिहार में उनके बेटे दीपक प्रकाश से मंत्री पद वापस ले लिया जाए. 

या संभावना इस बात की भी जताई जा रही है कि कुशवाहा, अपने बेटे का मंत्रीपद बरकरार रखने के लिए कोई और जुगत लगाएं.

JDU से भी कुशवाहा के रिश्ते ठीक नहीं

गौरतलब है कि विधानसभा चुनाव परिणाम के कुछ दिनों बाद ही आरएलएम के विधायकों और कुशवाहा के बीच विवाद सामने आया था. कुछ विधायकों ने दिल्ली में अलग से बैठक की थी. इसी टूट के डैमेज कंट्रोल के परिणामस्वरूप कुशवाहा ने बागियों में से एक आलोक कुमार सिंह को पार्टी की बिहार प्रदेश की इकाई का अध्यक्ष बनाया था. संगठन में कुछ अहम फेरबदल के बाद बीते कुछ महीनों से RLM के संगठन के आंतरिक विवाद बाहर नहीं आ रहे हैं. 

पवन सिंह का ज्योति सिंह से तलाक हुआ या नहीं? चुनावी हलफनामे से हो गया बड़ा खुलासा

यहां एक बात और गौर करने लायक है कि उपेंद्र कुशवाहा के जनता दल यूनाइटेड से भी रिश्ते ठीक नहीं हैं. कुशवाहा ने कुछ समय तक नीतीश कुमार के साथ काम भी किया था. हालांकि बाद में दोनों की राहें जुदा हो गईं. ऐसे में जदयू अपने कोटे से दीपक प्रकाश को एमएलसी बनने का मौका नहीं देगी.

अब यह देखना होगा कि उपेंद्र कुशवाहा, येन-केन-प्रकारेण बेटे दीपक प्रकाश का मंत्री पद बचाए रख पाएंगे या पार्टी का विलय कर अपना प्रमोशन कराएंगे.

Published at : 09 Jun 2026 06:25 PM (IST)
Tags :
Upendra Kushwaha Jdu BIhar Politics BIHAR NEWS Deepak Prakash Rlm
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

बिहार
Bihar Politics: एमएलसी नहीं बन पाए दीपक प्रकाश, उपेंद्र कुशवाहा के बेटे के पास अब क्या हैं ऑप्शन?
एमएलसी नहीं बन पाए दीपक प्रकाश, उपेंद्र कुशवाहा के बेटे के पास अब क्या हैं ऑप्शन?
बिहार
दीपक प्रकाश का क्यों कटा टिकट? BJP नेता का बड़ा दावा, 'उपेंद्र कुशवाहा ने पार्टी का...'
दीपक प्रकाश का क्यों कटा टिकट? BJP नेता का बड़ा दावा, 'उपेंद्र कुशवाहा ने पार्टी का...'
बिहार
निशांत कुमार ने पूरी नहीं की इंजीनियरिंग की पढ़ाई, चुनावी हलफनामे से खुलासा, अब RJD ने घेरा
निशांत कुमार ने पूरी नहीं की इंजीनियरिंग की पढ़ाई, चुनावी हलफनामे से खुलासा, अब RJD ने घेरा
बिहार
पवन सिंह का ज्योति सिंह से तलाक हुआ या नहीं? चुनावी हलफनामे से हो गया बड़ा खुलासा
पवन सिंह का ज्योति सिंह से तलाक हुआ या नहीं? चुनावी हलफनामे से हो गया बड़ा खुलासा
Advertisement

वीडियोज

NEET पर सबसे बड़ा अपडेट! होने वाली है हाई-लेवल मीटिंग
NEET Paper Leak: NEET पर सबसे बड़ा अपडेट! होने वाली है हाई-लेवल मीटिंग
NEET Paper Leak: NEET पर सबसे बड़ा अपडेट! होने वाली है हाई-लेवल मीटिंग | ABPLIVE
Tum Dena Sath Mera: Lalit के डर से फंसी Aprajita, हादसे के बीच Rakshit ने थामा हाथ!
बॉलीवुड न्यूज़: 'ऊंचा लंबा कद फॉरएवर' के बाद छिड़ी नई जंग, सोशल मीडिया पर कैटरीना कैफ की PR टीम पर उठे सवाल! (09-06-26)
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
ऑपरेशन सिंदूर के वक्त भारत ने पाक के परमाणु ठिकानों पर किया था हमला, SIPRI की रिपोर्ट से खुलासा
ऑपरेशन सिंदूर के वक्त भारत ने पाक के परमाणु ठिकानों पर किया था हमला, SIPRI की रिपोर्ट से खुलासा
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
यूपी चुनाव से पहले एक्शन मोड में CM योगी, लव जिहाद और लैंड जिहाद को लेकर दी सख्त चेतावनी
यूपी चुनाव से पहले एक्शन मोड में CM योगी, लव जिहाद और लैंड जिहाद को लेकर दी सख्त चेतावनी
फ़ुटबॉल
क्रिकेट वर्ल्ड कप या फीफा वर्ल्ड कप, किस टूर्नामेंट की प्राइज मनी ज्यादा बड़ी? जानें दोनों में कितना अंतर
क्रिकेट वर्ल्ड कप या फीफा वर्ल्ड कप, किस टूर्नामेंट की प्राइज मनी ज्यादा बड़ी? जानें दोनों में कितना अंतर
टेलीविजन
'टी-शर्ट में घूमोगी तो तलाक हो जाएगा', दो बीवियों वाले अरमान मलिक के बयान पर यूजर्स का फूटा गुस्सा
'टी-शर्ट में घूमोगी तो तलाक हो जाएगा', अरमान मलिक के बयान पर यूजर्स का फूटा गुस्सा
विश्व
ट्रंप ने शी जिनपिंग को दिया बड़ा झटका, अमेरिका ने अलीबाबा और BYD समेत इन चीनी कंपनियों को किया ब्लैकलिस्ट
ट्रंप ने जिनपिंग को दिया बड़ा झटका, US ने अलीबाबा-BYD समेत इन चीनी कंपनियों को किया ब्लैकलिस्ट
इंडिया
Explained: भारत में लोग एक ही बच्चा पैदा करेंगे! महिलाओं की नौकरी-शिक्षा और देर से शादी कैसे बनेगी वजह?
भारत में लोग एक ही बच्चा पैदा करेंगे! महिलाओं की नौकरी-शिक्षा और देर से शादी कैसे बनेगी वजह?
ट्रेंडिंग
Video: 'मजनू भाई सही थे' वेलकम फिल्म के पेंटिंग हुई सच- वायरल वीडियो देख उछल पड़े लोग
'मजनू भाई सही थे' वेलकम फिल्म के पेंटिंग हुई सच- वायरल वीडियो देख उछल पड़े लोग
Home Tips
Home Remedies For Ants: सारे जतन कर लिए लेकिन घर से नहीं जा रहीं लाल वाली चींटियां, अपनाएं ये देसी ट्रिक्स
सारे जतन कर लिए लेकिन घर से नहीं जा रहीं लाल वाली चींटियां, अपनाएं ये देसी ट्रिक्स
ENT LIVE
Karisma Kapoor की 'Brown' नहीं छोड़ पाई असर, धीमी रफ्तार बनी सबसे बड़ी कमजोरी
Karisma Kapoor की 'Brown' नहीं छोड़ पाई असर, धीमी रफ्तार बनी सबसे बड़ी कमजोरी
ENT LIVE
Madhuri Dixit के नए अवतार ने जीता दिल, 'Maa Behen' बनी मजेदार एंटरटेनर
Madhuri Dixit के नए अवतार ने जीता दिल, 'Maa Behen' बनी मजेदार एंटरटेनर
ENT LIVE
'Bandar' में Bobby Deol का नया अवतार, Anurag Kashyap की फिल्म ने छोड़ी गहरी छाप
'Bandar' में Bobby Deol का नया अवतार, Anurag Kashyap की फिल्म ने छोड़ी गहरी छाप
ENT LIVE
Ranveer Singh के समर्थन में आया फैसला, FWICE ने हटाई सभी पाबंदियां
Ranveer Singh के समर्थन में आया फैसला, FWICE ने हटाई सभी पाबंदियां
ENT LIVE
Titan की सफलता के पीछे की कहानी दिखाती है 'Made In India', दिल जीत रही है सीरीज
Titan की सफलता के पीछे की कहानी दिखाती है 'Made In India', दिल जीत रही है सीरीज
Embed widget