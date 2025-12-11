पटना पुलिस और अपराधियों में मुठभेड़, एक बदमाश को लगी गोली, SSP बोले- 'अगर फायरिंग करेंगे तो...'

पटना के जानीपुर थाना क्षेत्र स्थित बग्घा टोला के पास गुरुवार (11 दिसंबर, 2025) तड़के पुलिस और अपराधियों के बीच मुठभेड़ हो गई. गोली लगने से एक बदमाश राकेश कुमार (उम्र करीब 35-36 वर्ष) घायल हो गया. वह पिपरा का रहने वाला है. वहीं मौके से उसका एक सहयोगी अंधेरे का फायदा उठाकर फरार हो गया.

बताया जाता है कि पुलिस ने रुकने का इशारा किया था. इस पर बदमाशों ने फायरिंग शुरू कर दी. जवाबी कार्रवाई में पुलिस की ओर से भी गोली चलाई गई. इस दौरान एक बदमाश के पैर में गोली लग गई. पुलिस की टीम ने घायल को तुरंत इलाज के लिए नजदीकी अस्पताल लेकर गई. उसकी स्थिति स्थिर बताई जा रही है.

पुलिस ने घटनास्थल से एक कट्टा, कारतूस और एक बाइक को बरामद किया है. प्रारंभिक पूछताछ में पता चला है कि राकेश कुमार कई आपराधिक मामलों में वांछित रहा है और पुलिस काफी समय से उसकी तलाश कर रही थी.

पुलिस को देखते ही भागने लगा…

पटना के एसएसपी कार्तिकेय शर्मा ने कहा कि एक व्यक्ति से रंगदारी मांगी गई थी. जब व्यक्ति ने पैसे देने से इनकार कर दिया था तो भयभीत करने के लिए उनके घर के पास जो घटनास्थल के पास है, वहां आकर फायरिंग की गई थी. इसे पुलिस ने गंभीरता से लिया और कांड दर्ज एक टीम बनाई गई थी.

एसएसपी ने कहा कि इसी क्रम में एक व्यक्ति रंजन को पकड़ा गया. उसकी निशानदेही पर पता चला कि जो गोली चलाने वाला और धमकी देने वाला राकेश है वो फिर से घटनास्थल के पास आया है. पुलिस तुरंत पहुंची. देखा गया कि वो व्यक्ति आया था. पुलिस को देखते ही वह भागने लगा. पुलिस ने हवाई फायरिंग की लेकिन वो नहीं माना और उसने फायरिंग की. पुलिस को आत्मरक्षा में गोली चलानी पड़ी. उसके पैर में गोली लगी है. एम्स में भर्ती कराया गया है.

अपराधियों को कहना चाहेंगे कि उनकी जगह जेल है. अगर वो फायरिंग करेंगे तो पुलिस को भी फायरिंग करनी पड़ेगी. किनसे रंगदारी मांगी गई है इस पर एसएसपी ने कहा कि सुरक्षा को देखते हुए उनका नाम गुप्त रखा गया है. एक सवाल पर कहा कि इस पर (राकेश) कोई इनाम घोषित नहीं है.

