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हिंदी न्यूज़राज्यबिहारचिराग के चाचा पशुपति पारस की पार्टी में बड़ी टूट, इस नेता ने थामा BJP का दामन

चिराग के चाचा पशुपति पारस की पार्टी में बड़ी टूट, इस नेता ने थामा BJP का दामन

Shravan Agarwal Joined BJP: बिहार बीजेपी के पूर्व अध्यक्ष और बिहार सरकार के मंत्री दिलीप जायसवाल एवं सीवान के विधायक मंगल पांडेय ने श्रवण अग्रवाल को सदस्यता दिलाई है. पशुपति की पार्टी में श्रवण थे.

Written By : परमानंद सिंह |  Edited By: अजीत कुमार |  Updated at : 24 Jun 2026 03:47 PM (IST)
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लोक जनशक्ति पार्टी के सुप्रीमो चिराग पासवान के चाचा पशुपति पारस की पार्टी (राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी) में बड़ी टूट हुई है. आज (बुधवार) पार्टी के बड़े नेता और राष्ट्रीय प्रवक्ता श्रवण अग्रवाल ने बीजेपी का दामन थाम लिया. पारस की पार्टी की छात्र इकाई के प्रदेश अध्यक्ष राहुल यादव ने भी बीजेपी की सदस्यता ली. 

इस मौके पर सीवान जिले की जिला परिषद अध्यक्ष और आरजेडी की नेता लीलावती गिरी भी अपने कई समर्थकों के साथ बीजेपी में शामिल हुईं. सभी लोगों को बिहार बीजेपी के पूर्व अध्यक्ष और बिहार सरकार के मंत्री दिलीप जायसवाल और सीवान के विधायक मंगल पांडेय ने सदस्यता दिलाई.

(यह खबर अपडेट की जा रही है)

Published at : 24 Jun 2026 03:47 PM (IST)
Tags :
Chirag Paswan Pashupati Paras BIHAR NEWS Shravan Agarwal
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