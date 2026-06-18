लालू-राबड़ी की सुरक्षा पर सियासी बवाल के बीच पुलिस मुख्यालय का बयान, 'किसी भी व्यक्ति...'

राष्ट्रीय जनता दल (राजद) अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव (Lalu Prasad Yadav) और राबड़ी देवी (Rabri Devi) की सुरक्षा-व्यवस्था को लेकर उठे विवाद के बीच पुलिस मुख्यलाय ने स्पष्ट किया है कि उन्हें और पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी को निर्धारित नियमों एवं सुरक्षा मानकों के अनुरूप पूर्ण सुरक्षा उपलब्ध कराई जा रही है. पुलिस मुख्यालय का बयान बिहार पुलिस के एक्स हैंडल से बीते बुधवार (17 जून, 2026) को पोस्ट किया गया है.

यह मामला उस समय चर्चा में आया जब लालू प्रसाद ने बुधवार को आरोप लगाया था कि उनकी सुरक्षा श्रेणी घटा दी गई है. उन्होंने इसके लिए पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को जिम्मेदार ठहराया था.

निर्धारित प्रावधानों के अनुसार सुरक्षा प्रदान

इन आरोपों के बाद बिहार पुलिस के एक्स हैंडल से जारी एक स्पष्टीकरण में कहा कि लालू प्रसाद और राबड़ी देवी की सुरक्षा-व्यवस्था में किसी प्रकार की कमी नहीं की गई है और उन्हें निर्धारित प्रावधानों के अनुसार सुरक्षा प्रदान की जा रही है.

'किसी भी व्यक्ति को...'

पुलिस ने कहा कि सुरक्षा-व्यवस्था पूरी तरह नियमों और कानूनी प्रावधानों के अनुरूप संचालित होती है. किसी भी व्यक्ति को सुरक्षा उपलब्ध कराने का आधार उसकी पात्रता और सुरक्षा संबंधी मूल्यांकन होता है. इसी प्रक्रिया के तहत दोनों पूर्व मुख्यमंत्रियों को सुरक्षा प्रदान की जा रही है.

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बिहार पुलिस के अनुसार, विशेष सुरक्षा दल (एसएसजी) अधिनियम, 2010 के तहत लालू प्रसाद को अंगरक्षक, आवास गार्ड, एस्कॉर्ट गार्ड, पायलट वाहन और बीआर कार की सुविधा उपलब्ध कराई गई है. इसके अलावा उनकी सुरक्षा पर विशेष निगरानी रखने के लिए सादे लिबास में विशेष शाखा के सुरक्षाकर्मियों की भी तैनाती की गई है.

सुरक्षा से संबंधित किए गए अन्य आवश्यक प्रबंध

पुलिस ने राबड़ी देवी की सुरक्षा-व्यवस्था का विवरण साझा करते हुए कहा कि उन्हें भी अंगरक्षक, आवास गार्ड, एस्कॉर्ट गार्ड, पायलट वाहन और बीआर कार उपलब्ध कराई गई है. साथ ही सुरक्षा से संबंधित अन्य आवश्यक प्रबंध भी किए गए हैं. कहा गया है कि दोनों पूर्व मुख्यमंत्रियों को उनकी पात्रता के अनुरूप पर्याप्त सुरक्षा प्रदान की जा रही है और उस में किसी प्रकार की कटौती नहीं की गई है.

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