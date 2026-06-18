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हिंदी न्यूज़राज्यबिहारसुरक्षा पर सियासत: लालू बोले- नीतीश कुमार जिम्मेदार, अब BJP ने दिया जवाब, पप्पू यादव भी कूदे

सुरक्षा पर सियासत: लालू बोले- नीतीश कुमार जिम्मेदार, अब BJP ने दिया जवाब, पप्पू यादव भी कूदे

Lalu Yadav Security: बीजेपी नेता अश्विनी चौबे का कहना है कि नीतीश कुमार आज सरकार के मुखिया नहीं हैं. उन्होंने यह भी कहा सुरक्षा हटी नहीं है, सुरक्षा वापस की गई है.

Reported By : अजीत कुमार, पटना |  Updated at : 18 Jun 2026 01:27 PM (IST)
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बिहार में सुरक्षा को लेकर सियासत जारी है. लालू परिवार (Lalu Family) बिना किसी सुरक्षा के घूम रहा है और चेतावनी दी गई है कि कुछ भी होता है तो इसके लिए सरकार जिम्मेदार है. बीते बुधवार (17 जून, 2026) को लालू ने यहां तक कहा दिया था कि सब नीतीश कुमार (Nitish Kumar) करवा रहे हैं. नीतीश कुमार का नाम आते ही अब मामले पर बीजेपी की ओर से प्रतिक्रिया आई है. 

'नीतीश कुमार आज सरकार के मुखिया नहीं'

बीजेपी नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री अश्विनी चौबे ने भी लालू यादव की ओर से नीतीश कुमार को सुरक्षा के लिए जिम्मेदार बताए जाने पर कहा, "नीतीश कुमार आज सरकार के मुखिया नहीं हैं… सुरक्षा कहां हटी है… उन्होंने सुरक्षा वापस की है… सरकार समय-समय पर समीक्षा करती है कि किसे कितनी सुरक्षा की जरूरत है. जरूरत के मुताबिक सरकार कैटेगरी देती है… गृह मंत्रालय, भारत सरकार को इससे क्या मतलब है… बिहार सरकार के पास जो सुरक्षा है वो मुहैया कराई है…"

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नीतीश नहीं… पप्पू यादव ने बीजेपी को बताया जिम्मेदार

सुरक्षा को लेकर लालू यादव की ओर से नीतीश कुमार पर दिए गए बयान पर सांसद पप्पू यादव ने कहा, "ना मैं नहीं मानता, मुझे नहीं लगता… लालू यादव जितने साफ थे… नीतीश कुमार जी का स्वभाव और चरित्र साजिश करने का नहीं है… जिस परिस्थिति में आज नीतीश कुमार हैं हम मानने को तैयार नहीं हैं…" इस दौरान पप्पू यादव ने लालू-राबड़ी की सुरक्षा को लेकर सीधे तौर पर बीजेपी को जिम्मेदार ठहराया.

बता दें कि हाल ही में सम्राट सरकार ने पूर्व मुख्यमंत्री लालू और राबड़ी देवी की जेड प्लस सुरक्षा श्रेणी घटाने और उनके मौजूदा आवास रद्द करने का आदेश जारी किया था. इसके बाद जो सुरक्षा मिली थी उसको लौटा दिया गया. अब इस पर बयानबाजी जारी है.

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About the author अजीत कुमार, पटना

सक्रिय पत्रकारिता में अजीत कुमार लगभग 10 वर्षों से कार्यरत हैं. वर्ष 2016 में दैनिक जागरण समाचार-पत्र से इन्होंने ट्रेनी सब-एडिटर के रूप में अपनी पारी की शुरुआत पटना से की. देश के कई बड़े मीडिया संस्थानों में इन्होंने अपनी सेवाएं दी हैं, जिनमें दैनिक जागरण, ईटीवी भारत, दैनिक भास्कर आदि शामिल हैं.

वर्तमान में इनका कार्यक्षेत्र बिहार है और ये एबीपी लाइव में 'चीफ कॉपी एडिटर' के पद पर कार्यरत हैं. एबीपी डिजिटल के बिहार सेक्शन को लीड करते हैं. बिहार की खबरों पर इनकी पैनी नजर रहती है चाहे वह राजनीतिक घटनाक्रम से जुड़ी हुई खबरें हों या फिर अपराध या अन्य सामाजिक सरोकार की. खबरों को एंगल देने में और हेडिंग बनाने में महारथ हासिल है.

सही समय पर निष्पक्ष रूप से कई समाचार इनके प्रकाशित हो चुके हैं, जिनमें कई एक्सक्लूसिव स्टोरीज भी शामिल हैं. पत्रकारिता में इन्होंने स्नातक के साथ परास्नातक तक की पढ़ाई की है. इनसे ajeetk@abpnetwork.com पर संपर्क किया जा सकता है.
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Published at : 18 Jun 2026 01:21 PM (IST)
Tags :
Pappu Yadav Nitish Kumar BIHAR NEWS Lalu Yadav Security
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