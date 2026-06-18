सुरक्षा पर सियासत: लालू बोले- नीतीश कुमार जिम्मेदार, अब BJP ने दिया जवाब, पप्पू यादव भी कूदे

बिहार में सुरक्षा को लेकर सियासत जारी है. लालू परिवार (Lalu Family) बिना किसी सुरक्षा के घूम रहा है और चेतावनी दी गई है कि कुछ भी होता है तो इसके लिए सरकार जिम्मेदार है. बीते बुधवार (17 जून, 2026) को लालू ने यहां तक कहा दिया था कि सब नीतीश कुमार (Nitish Kumar) करवा रहे हैं. नीतीश कुमार का नाम आते ही अब मामले पर बीजेपी की ओर से प्रतिक्रिया आई है.

'नीतीश कुमार आज सरकार के मुखिया नहीं'

बीजेपी नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री अश्विनी चौबे ने भी लालू यादव की ओर से नीतीश कुमार को सुरक्षा के लिए जिम्मेदार बताए जाने पर कहा, "नीतीश कुमार आज सरकार के मुखिया नहीं हैं… सुरक्षा कहां हटी है… उन्होंने सुरक्षा वापस की है… सरकार समय-समय पर समीक्षा करती है कि किसे कितनी सुरक्षा की जरूरत है. जरूरत के मुताबिक सरकार कैटेगरी देती है… गृह मंत्रालय, भारत सरकार को इससे क्या मतलब है… बिहार सरकार के पास जो सुरक्षा है वो मुहैया कराई है…"

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नीतीश नहीं… पप्पू यादव ने बीजेपी को बताया जिम्मेदार

सुरक्षा को लेकर लालू यादव की ओर से नीतीश कुमार पर दिए गए बयान पर सांसद पप्पू यादव ने कहा, "ना मैं नहीं मानता, मुझे नहीं लगता… लालू यादव जितने साफ थे… नीतीश कुमार जी का स्वभाव और चरित्र साजिश करने का नहीं है… जिस परिस्थिति में आज नीतीश कुमार हैं हम मानने को तैयार नहीं हैं…" इस दौरान पप्पू यादव ने लालू-राबड़ी की सुरक्षा को लेकर सीधे तौर पर बीजेपी को जिम्मेदार ठहराया.

Patna, Bihar: On RJD supremo Lalu Prasad Yadav's statement, Purnia MP Pappu Yadav says, "I do not believe it; I do not think Nitish Kumar has done this. Just as Lalu Yadav was straightforward, he too never conspired against anyone. Nitish Kumar's nature and character are not… pic.twitter.com/aGkaxBpy36 — IANS (@ians_india) June 18, 2026

बता दें कि हाल ही में सम्राट सरकार ने पूर्व मुख्यमंत्री लालू और राबड़ी देवी की जेड प्लस सुरक्षा श्रेणी घटाने और उनके मौजूदा आवास रद्द करने का आदेश जारी किया था. इसके बाद जो सुरक्षा मिली थी उसको लौटा दिया गया. अब इस पर बयानबाजी जारी है.



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