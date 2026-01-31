पटना में महिला पंख हाट का आयोजन, दिलीप जायसवाल बोले- महिला उद्यमिता को मिलेगा बढ़ावा

बिहार की एनडीए सरकार राज्य में महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने और उनके व्यवसाय को आगे बढ़ाने के लिए लगातार प्रयास कर रही है. इसी कड़ी में शुक्रवार (30 जनवरी) को पटना में महिला पंख हाट कार्यक्रम का आयोजन किया गया. इस कार्यक्रम का उद्घाटन बिहार सरकार के मंत्री दिलीप जायसवाल ने किया. मौके पर मंत्री अशोक चौधरी और बिहार विधानसभा अध्यक्ष प्रेम कुमार भी मौजूद रहे.

कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मंत्री दिलीप जायसवाल ने कहा कि एनडीए सरकार महिला उद्यमिता के सर्वांगीण विकास के लिए पूरी तरह संकल्पित है. उन्होंने कहा कि महिला पंख हाट जैसे आयोजन महिलाओं को अपने बनाए उत्पादों को बाजार तक पहुंचाने का अवसर देते हैं. इससे महिलाएं न सिर्फ आर्थिक रूप से मजबूत बनती हैं, बल्कि आत्मनिर्भरता की दिशा में भी आगे बढ़ती हैं.

महिलाओं की प्रतिभा को पहचान दिलाएगा यह मंच- दिलीप जायसवाल

दिलीप जायसवाल ने सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए बताया कि यह आयोजन महिलाओं की प्रतिभा, मेहनत और नवाचार को पहचान दिलाने का मंच है. ऐसे कार्यक्रम राज्य के आर्थिक सशक्तीकरण में भी अहम भूमिका निभाते हैं. उन्होंने बताया कि भूमिहार महिला समाज द्वारा आयोजित पंख हाट का यह पांचवां आयोजन है, जो अपने आप में एक सराहनीय पहल है. इससे यह देखने और सीखने को मिलता है कि महिलाएं कैसे स्वरोजगार की ओर कदम बढ़ा रही हैं.

इस दौरान मंत्री अशोक चौधरी ने पूर्व उपराष्ट्रपति मोहम्मद हामिद अंसारी के एक बयान पर प्रतिक्रिया दी. उन्होंने कहा कि इतिहास की जो बातें एनसीईआरटी की किताबों में पढ़ाई जाती हैं, वे सरकार की ओर से तय होती हैं. अगर किसी को आपत्ति थी, तो उस समय बदलाव क्यों नहीं कराया गया. उन्होंने कहा कि छात्र वही पढ़ते हैं जो किताबों में लिखा होता है.

2 फरवरी से शुरू होगा बिहार विधानसभा का बजट सत्र- प्रेम कुमार

वहीं, बिहार विधानसभा अध्यक्ष प्रेम कुमार ने बताया कि बिहार विधानसभा का बजट सत्र 2 फरवरी से शुरू होकर 27 फरवरी तक चलेगा. उन्होंने कहा कि सभी दलों से सहयोग की अपील की गई है. ताकि सत्र सुचारू रूप से चल सके और राज्य का बजट प्रभावी ढंग से पेश किया जा सके.

